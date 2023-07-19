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平常超精明「戀愛變傻瓜」三星座 處女天蠍控制狂、這星座談戀愛幼幼班

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為戀愛示意圖。圖片來源/ingimage
圖為戀愛示意圖。圖片來源/ingimage

愛情來的時候，就算是聰明人也會失去理智，做出一堆傻事。命理網站旺好運分享「這些星座在感情中容易犯傻」，看看那些星座平常精明幹練，但是只要戀愛就變傻瓜。

第三名：處女座

處女座一直以來的要求很多，他們總是覺得另一伴不夠完美，自己才是最棒的，也是有這種太自以為的想法，有時候反而給人的形象很像傻子，不僅會讓另一半覺得很無力，也會顯得自己很低俗。

第二名：天蠍座

天蠍座雖人很精明又很會觀察，不過對於自己的感情總是拿捏的不好，因為他們太欲擒故縱又不會適時停止，而且又太想控制另一伴，最後可能會失去所有原本該有的精明，顯得自己很愚蠢跟無知。

第一名：摩羯座

摩羯座在很多方面都非常優秀且聰明，但在感情中往往沒有頭緒，他們其實不太確定自己在感情世界要的是什麼，導致自己不容易喜歡上一個人，也不懂得把握各種機會與緣分，是感情世界的初心者。

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