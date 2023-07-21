失戀容易走火入魔星座！天蠍巨蟹報復心強、第一名嘴上無所謂內心超糾結

當愛情走到盡頭，有些人可以瀟灑放手，有些人卻會有執念，甚至越走越偏，為愛癡狂。命理網站旺好運分享「這些星座在愛情裡容易走火入魔」，當心這些烈火情人，可能燒傷自己也燒傷別人。

第三名：天蠍座

天蠍座的人就是敢愛也敢恨，而且絕對會讓傷害自己的人嚐到苦頭，在愛的時候會一心一意待一人，但萬一在愛情裡變成恨的時候，就會開始運用各種方式來陷害他人，最後雖然成功傷害了對方，但也傷害了自己。

第二名：巨蟹座

巨蟹座的人總是用溫柔的一面來照顧心愛之人，但如果被愛人背叛，潛藏在溫柔的另一面就是報復心，會開始收集許多證據來攻擊對方，但遲遲又放不下，最後就會越走越偏，到了最後就會走火入魔，只能靠時間讓自己慢慢恢復。

第一名：雙子座

雙子座的人對愛情其實陷得快，也收得快，所以常常給人一種花心的形象，但其實他們對於真正愛上的人，會不顧一切的付出與珍惜，一旦被真愛所傷，就會開始陷入無限思念的模式，導致生活品質下降，甚至過於執著讓自己走不出來。

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