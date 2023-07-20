3星座「得不到就毀掉」 獅子重面子、天蠍報復心強、這星座好好先生超意外

你遇過見不得別人好的人嗎？他們嫉妒心特別強，「我得不到，別人也別想得到」，寧可兩敗俱傷也不讓別人好過。命理網站旺好運分享「這些星座竟然得不到就會毀掉」，有三個星座上榜，其中一個平常看起來像是「好好先生」、「好好小姐」，有點讓人意外。

第三名：獅子座

獅子座很看重自己的面子與自尊心，他們很難去接受自己的失敗或失去，如果他們面臨到這樣的情況，是很有可能會走心到要毀了所有的一切，甚至會精心去安排讓對方走到絕路。

第二名：天秤座

天秤座非常聰明，而且很注重自己的權益及公平，如果自己受到一些委屈或不能接受的對待，他們就會想出各種計謀來讓自己內心好過一點，最後就演變成誰也別想得到自己心中所想要的。

第一名：天蠍座

天蠍座的嫉妒心極為強烈，不管是在職場或情場上都是如此，也因此內心容易產生出報復的心態，尤其在失敗的時候，他們就會開始有所行動，對他們來說就是「我不好過，誰也別想好過。」

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