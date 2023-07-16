殺破狼周運勢／金牛捲入情感糾紛 水瓶財務出現狀況

殺破狼2023年7月17日～7月23日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會搬家到新居展開新生活，或是在此時找到不錯的物件，正在簽約。新月期間，可許下與家宅有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在戀愛、子女宮位退行，與過去喜歡過的對象重逢，舊情復燃。某些白羊座會閃電和某個意想不到的對象交往。感情穩定的白羊座，可能會懷孕，或是尋回走失的寵物。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星相位受到心靈宮位的土星影響，同時在志業宮位的冥王星亦受到太陽影響，工作過勞，萌生轉換跑道，或是辭職休息的想法。某些白羊座會請調到較輕鬆的單位工作。

健康運方面，火星在健康宮位行進，身體過勞，體力消耗快速，每天都感到非常疲累。這段時間需注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，當心猛爆性的急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在面試、考試宮位，可洽談適合自己的工作項目，或是與重要的客戶簽約。正在準備各種考試的金牛座，會遇到厲害的指導者指點，進步神速。新月期間，可許下面試、考試相關願望，會獲得良好能量幫助。

家宅運方面，金星在家宅宮位退行，家宅需要全面翻修、重新裝潢，暫時會處在生活較混亂的時期，某些金牛座會與冷戰的家人關係變得緩和，或是重修舊好。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到人際關係宮位的土星影響，喜歡的人疑似有了其他曖昧對象，對戀情十分不安。某些金牛座則是因為肉體出軌，除了被戀愛對象封鎖，還會被週遭的人嫌棄。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到火星影響，與人之間的距離沒有拿捏好，因此被他人誤會，或是捲入他人的情感糾紛中。某些金牛座則是無法處理好自己的情感問題，不斷在他人身上尋求答案，會被一些朋友討厭。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資會有些微的調整，日常生活費用可寬裕一些，某筆分期付款的債務利率降低，比較有餘力還款。新月期間，可許下與金錢、物質生活相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

考試運方面，金星在考試宮位逆行，正要升學的雙子座，遲遲無法確認分發的學校，感到焦躁。參加國家考試或各種認證的雙子座，即便通過門檻，可以到公家單位服務，卻可能還要完成實習後，才能確定落腳處。

工作運方面，土星、海王星齊聚志業宮位，受到火星影響，目前的職場環境極不友善，上司或老闆的經營管理策略方向混亂，同事也因此勾心鬥角，常覺得在做一些毫無建樹的事務，很不快樂。

家宅運方面，火星在家宅宮位行進，注意家中電器爐火的使用，門戶安全也要留意，容易遭到宵小闖入。某些雙子座目前居住的環境不太安寧，常被鄰居的吵鬧聲打擾，或是家宅附近治安較為不好。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，許多事務重新啟動，任何問題都感覺順利許多。新月期間可許下工作、生活相關的願望，以及嘗試各種挑戰，都會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星在金錢宮位逆行，薪資或報酬延遲發放，經濟狀況受到影響。某些巨蟹座則是生活上不可或缺的消耗品在市面上短缺，訂購後要等很久才會到貨。

交通運方面，火星在交通宮位行進，每天使用的交通工具頻頻故障，經常需要維修，出門在外，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間要特別注意交通安全。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與命宮的太陽呈現對分相位，與情感對象冷戰太久，打開對方的社群軟體，發現自己已經被封鎖。單身的巨蟹座則是被喜歡的人冷處理，他並沒有進一步要發展的意思。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時金星在命宮退行，曾經錯過的戀情，可在此時重修舊好，過盡千帆後，回頭可尋回那個最懂你的人。新月期間，可許下與靈魂伴侶、舊情復燃、戀情……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到秘密宮位的太陽影響，發現職場有些不可告人的秘密，甚至逾越了法律，必須趕緊與相關人士切割，或是直接辭掉職務，避免成為替死鬼。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到財務宮位的土星影響，突然需要大量的資金花費在醫療或保險上，甚至因此負債。有投資習慣的獅子座，容易想把在投資市場賠掉的資金炒短線賺回來，反而虧得更多。

健康運方面，土星與海王星齊聚疾厄宮位，筋骨、皮膚、牙齒、眼睛需要長時間的矯治或復健，並須當心罹患慢性疾病。睡眠狀況不良，情緒不佳，有憂鬱症的傾向，水星與金星齊聚命宮，容易感染病毒，引發呼吸系統與喉嚨發炎。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個團體，或進入陌生的領域，結交許多新朋友。新月期間，可許下人際關係、貴人……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，木星與天王星齊聚在學業宮位，選填志願會進入屬意的學校與科系，未來的校園生活充滿了憧憬。某些處女座到海外交換學生與留學，正在摸索新環境。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到太陽影響，情感關係被第三者介入，目前陷入抉擇。某些處女座會邂逅怦然心動的人，但對方或你自己已經有穩定的伴侶了。

健康運方面，火星進入命宮，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，並可能罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。危險的區域和行為不要涉入，須注意人身安全。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接一個新的業務或職務，很多事情重新開始，沒有包袱，可放手去執行與開發。新月期間可許下工作、成就、事業相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星在人際關係宮位退行，會有很久沒聯絡的老同學捎來訊息，可能會召開同學會，和過去失聯的同窗再度聯繫。你也很期待能與學生時代的朋友們重聚。

本週須注意的部分

感情運方面，在慾望宮位的木星與天王星受到在人際關係宮位的水星、以及逆行的金星影響，不要過度倚賴交友軟體，用肉體關係尋求情感對象，只會遇到一堆爛桃花，甚至是恐怖情人。

健康運方面，土星與海王星齊聚在健康宮位，過度勞累、或是在不愉快的職場工作，心裡的壓力亦會造成身體的各種功能失調，這段時間當心罹患難以根治的慢性疾病以及憂鬱症。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，正在選修新的科目，或是進入即將要就讀的學校報到，對未來會感到十分憧憬、充滿希望。新月期間，可許下學業相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，木星與天王星齊聚感情宮位，即使陷入週遭不看好、不被祝福的戀情，只要能陪伴在對方身邊，都會覺得是幸福的。某些天蠍座正在張羅自己的婚事，但對於邁向人生的新階段，完全沒有心理準備。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在志業宮位逆行，會承接一個有名無實的職務，看似光鮮亮麗，但完全架空你的專業，難以發揮所長，甚至覺得太閒、太無聊，沒有挑戰性。某些天蠍座工作常常出錯，經常需要修正，越做越沒信心。

人際關係方面，進入人際關係宮位的火星受到土星影響，朋友不看好目前的戀情，過度的執念，使得一些人開始疏遠你。某些天蠍座則是不知不覺成為工具人，什麼事都由你解決，卻得不到什麼好處。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務、債務宮位，會分期付款購買價錢昂貴的東西，覺得很值得。某些射手座開始學習投資理財，希望能多賺一些輕鬆錢。新月期間，可許下財務、債務、金錢、投資相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，火星進入志業宮位，同時木星與天王星齊聚工作宮位，由於各項才藝都有蠻不錯的表現，成為許多單位的救火隊，幫忙排除危機狀況，也接了許多臨時性的案件，但是忙到很厭世。

本週須注意的部分

遠行運方面，金星在遠行宮位退行，出國旅行與遊玩，容易遇到突發事件，被迫改變行程，卻臨時找不到可棲身的旅店。同時，在外消費容易遇到不愉快的事件，這段時間暫時不要出遠門為佳。

感情運方面，在慾望宮位的太陽受到冥王星影響，容易以肉體的感覺決定是否與對方交往，卻可能引發與「性」相關的糾紛，情感關係還是保守一點為佳。感情穩定的射手座，會明白向對方表示親密關係的需求，他卻無法滿足你。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人關係明朗化，會更進一步決定交往、或是一起同居。感情穩定的摩羯座，這段時間懷孕的機率頗高，新生命將在雙方的期待中誕生。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星在財務宮位逆行，許多補助以及保險給付的資金遲遲未進帳，目前急需用錢，會覺得心急如焚。有投資習慣的摩羯座，雖然看似有很多資本放在投資市場，但都套牢在高點。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到土星影響，此時到外地旅行、出差，容易因為某些突發事件，受困在當地。出遠門要當心遺失貴重物品，並要小心重要的通訊器材故障，無法對外求援。

工作運方面，在面試宮位的土星與海王星相位皆不良，面試新工作或轉換跑道感到受挫，專業能力受人質疑，會造成嚴重的自我懷疑。目前會想進修新的技能，卻又沒有實際的方向感。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，開始執行新的案件或任務，或是承接新的職務。新月期間，可許下有關工作、勞動、執行業務相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在感情宮位逆行，會與曾經有過好感的對象重逢，雙方互訴衷曲，閃電決定交往。某些水瓶座會與前任情人復合，會再給對方一次機會，修補彼此個性上的缺點。

本週須注意的部分

金錢運方面，進入財務宮位的火星受到土星影響，會多出一筆預期之外的花費，欠下債務。有投資習慣的水瓶座，投資標的指數突然暴跌，甚至停止交易，造成資金血本無歸。

健康運方面，火星在疾厄宮位行進，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，容易罹患急性疾病，嚴重的話，甚至需要動手術治療。危險的行為與地方切勿涉入，需特別注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女宮位，被有好感的對象告白，會進入熱戀狀態。感情穩定的雙魚座，會在此時迷上新的偶像，或收養新的寵物。新月期間，可許下戀愛、追星、小孩、寵物相關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，金星在工作宮位逆行，工作量較為清閒，有很多餘裕的時間放空發呆。某些雙魚座在這段時間找到一份新工作，就任後會覺得不太適合自己，而在短期內找到新工作跳槽。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到太陽影響，無端捲入他人的情感糾紛中，成為第三者，或是截斷他人姻緣，遭人非議。在網路上發言要謹慎，容易惹上麻煩人物引戰。

健康運方面，金星在健康宮位逆行，有些老毛病舊疾復發，可能會躺在床上休養好一陣子。愛美的雙魚座最近切勿施行美容手術，失敗率極高，造成各種嚴重的後遺症。

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