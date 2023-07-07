快訊

「小暑」5禁忌曝光！不宜曝曬、吃太辣「3種人易有衰事上身」

李玟富商老公發訃聞 二姊李思林「14字」回應狠打臉

美股收跌 台股早盤跌逾百點 台積電開平盤

「小暑」5禁忌曝光！不宜曝曬、吃太辣「3種人易有衰事上身」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
圖／ingimage

小暑大多在一年的7月7日，也是太陽經過黃經一0五度的位置，這個時節天氣會漸漸變熱，因此被稱為「小暑」。在節氣中古人將之分為大小暑，代表氣候炎熱的程度。俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮。」顯示小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱，清水孟國際塔羅小孟老師也指出了小暑禁忌、並分享開運方法。

小暑禁忌

1、小暑不宜曝曬：

小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、忌辛辣與油膩食物：

小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

3、室內冷氣不宜開太強：

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

4、忌安門：

小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。

5、三種人易有衰事：

屬猴的人當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

雙魚座受到海王星與土星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。

摩羯座受到海王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。

小暑開運法：

小暑可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，接著放到紅包袋，再放到皮夾，三天後丟掉即可，能招來強大的財氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小暑 冷氣 大暑 禁忌

延伸閱讀

「小暑」逢星相暴衝！命理師警告：殺傷力被放大「公眾人物會持續崩壞」

明天下午入「小暑」4生肖小病痛多「激動」是大忌

周五迎「小暑」磁場轉換！ 命理師：這5生肖福運相隨

越熱越好運！「小暑」運勢最旺2大生肖 屬鼠人財庫進帳頗豐

相關新聞

「小暑」5禁忌曝光！不宜曝曬、吃太辣「3種人易有衰事上身」

小暑大多在一年的7月7日，也是太陽經過黃經一0五度的位置，這個時節天氣會漸漸變熱，因此被稱為「小暑」。在節氣中古人將之分為大小暑，代表氣候炎熱的程度。俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮。」顯示小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱，清水孟國際塔羅小孟老師也指出了小暑禁忌、並分享開運方法。

「小暑」逢星相暴衝！命理師警告：殺傷力被放大「公眾人物會持續崩壞」

節氣來到小暑，國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，這段時間天王星受星團影響，不宜在此時做出任何重大決定。另外，小暑又逢冥王星逆行暴衝，魔王的殺傷力會被放大到極致，公眾人物破壞性的打擊還會繼續出現，加上土星逆行、海王星逆行都出現在雙魚座，平常擅於包裝的人設容易崩解，各界MeToo風波未能平歇，認錯才會有好結局。

超愛搧風點火三星座！處女嫉妒鬼、牡羊大嘴巴、這星座默默使壞

有些人惟恐天下不亂，總喜歡把事情鬧大，在人際關係上搞破壞，順便看好戲。命理網站旺好運分享「這些星座真的很愛煽風點火」，當心你旁邊有沒有這些人。

每日星座運勢／雙子勿浪費時間在家 異性緣超級旺

2023-07-07牡羊座短評：緬懷過去，但切忌沉迷於過去。【整體運★★★★☆】今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動

當12星座憂鬱時...牡羊變客套、金牛送貴重禮物、摩羯開始躺平

歌手李玟驟逝，令人唏噓，憂鬱症也掀起全民關注。星座專家米薩小姐之前也分享過12星座可能出現的憂鬱行為，如果發現有以下情況，千萬要多陪伴他們，身邊的人的關心、支援彼此情緒，就是最日常但最重要的溫柔。

如何讓12星座男想分手？巨蟹男：攻擊媽寶、射手男：半夜查勤、獅子男：素顏約會

當一段感情走到盡頭，想分手卻又不知如何開口？星座專家小瑜老師分享「如何跟12星座男機智分手」，想要分手的妳，快對12星座男人「做這些事」，他們絕對會主動登出這段感情，還不用撕破臉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦