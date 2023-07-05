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越熱越好運！「小暑」運勢最旺2大生肖 屬鼠人財庫進帳頗豐

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小暑後運勢最旺的兩大生肖(圖片來源：Shutterstock)
小暑後運勢最旺的兩大生肖(圖片來源：Shutterstock)

小暑節氣是二十四節氣中的第十一個節氣，也是夏天的第五個節氣，小暑前後，三伏天的熱浪已經來襲，氣溫一日高過一日，你有感覺到撲面而來的熱氣嗎？

《月令七十二候集解》中記載：「六月節……暑，熱也，就熱之中分為大小，月初為小，月中為大，今則熱氣猶小也。」小暑的熱，還只達到了小熱，待到大暑之時，將進入夏季炎熱的最巔峰。

小暑三候

雖然還不到最熱，但對於自然界的生物來說，此時的高溫已將近爆表，溫度每升一度都是在挑戰耐熱極限，自然界的動物也會採取不一樣的生存方式，讓自己能適應環境。

小暑三候中描寫到：一候溫風至，二候蟋蟀居壁，三候鷹始鷙；因為氣溫太高，此時會連風都是溫熱的，田野之中的蟋蟀也會因為太熱，跑到屋簷底下乘涼；地面溫度太高，老鷹帶領幼鷹飛出巢穴，飛向高空練習捕食技巧。

在此高溫之下，消暑解熱必須牢記以下養生方法。

小暑養生

俗話說，小暑大暑，上蒸下煮。

溫度一高，人體出汗量大，消耗也在無形之中變多，又正值暑熱嚴重之時，人會特別容易勞累。此時做好養生保健工作有利於保存實力，以良好的狀態迎接接下來的挑戰。

春夏養陽，夏季主長，對應於心，小暑節氣的養生應以護心陽為重點。

夏季炎熱，情緒起伏較大，心神容易受損，此時對於心臟的養護，主要「心靜」為主，為人處事保持平心靜氣，不被高溫影響，避免心氣浮躁，會是養護心神的好方法；再從飲食方面，保持清淡，適量可食用魚肉，香蕉等養心食物，保護心臟機能。

除了護心陽之外，小暑節氣人體消耗大容易中暑，補水要時刻牢記，也要做好健脾養胃工作。

溫度越高，人們更容易冷飲涼食，再加上悶熱環境中，細菌病毒滋生速度快，不加控制，胡吃海喝，就容易引發腸胃疾病。

因此，小暑節氣期間，凡事保持適度，可食用綠豆粥，海帶湯，淮山，苦瓜等健脾養胃食物，既解暑又健康。

小暑好運

好的身心狀態必將為你的生活注入滿滿能量與活力，勇闖酷夏，與此同時，小暑節氣兩大生肖還將率先迎來福運眷顧，來看看是誰吧？

生肖鼠：財神到

吉運財神爺降臨、財運上揚，開銷也減少，手頭明顯寬裕起來，工作順利，正財穩定進帳，還可能有意外的獎金，財庫進帳頗豐，合理規劃支出，此階段會是存錢的好時機。

生肖龍：愛情甜

恭喜！愛情吉運喜神降臨，這段時間能在愛情方面心想事成，有伴者會收到另一半的小驚喜，懂得回饋對方，將更有利於感情升溫！單身的朋友戀愛運不錯，此時身邊戀愛經驗豐富的親友會變身成為你的愛情貴人，有什麼問題就速速請教，會成為改變你未來愛情運勢的關鍵點！

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