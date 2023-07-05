快訊

劉芒道歉影片「沒注意到要尊重別人」網氣炸！ 2天YT少2000人還在掉粉中

大巨蛋傳工安意外！1工人疑遭電擊「失去呼吸心跳」命危搶救中

夏天愛神襲擊！7月「4星座」桃花人氣最旺 雙子要高調、處女別高冷

科技紫微網／ 科技紫微網
7月份這些星座桃花人氣最旺(圖片來源：Shutterstock)
7月份這些星座桃花人氣最旺(圖片來源：Shutterstock)

不知道你們最近有沒有感受到一波來自夏日的專屬熱浪正在來襲。每次看到窗外刺眼的陽光和不眠不休的蟬鳴，就感覺夏天真的來了。

但，高溫之下，桃花夭夭。讓我們暫時忽略掉這惱人的天氣，看看哪些星座能在本月收穫超高人氣，被桃花圍繞呢？被點到名字的小夥伴們，準備好迎接愛神的襲擊了嗎？

雙子座

在接下來的30天裡，你們將迎來一段充滿心動和浪漫的感情經歷。本月試著高調一點，因為很有可能在旅行、聚會社交活動中遇到令自己心動的人。喜歡宅在家的雙子座，請務必讓自己多參加一些外出活動，好擴大自己的社交圈，為自己的愛情鋪路。

本月的桃花類型會與你非常互補，雖然你們各自在不同的領域發展，但好奇心會讓兩人之間充滿莫名的吸引力。保留神秘感的同時，可以透過分享日常生活來加速曖昧期的發展進度。試著一起探索未知的領域，或一起經歷令人難忘的冒險。或許就是這次，你將體驗一場前所未有的開心戀愛旅程。

巨蟹座

本月你們可能有點後知後覺，還沒有意識到最近自己的桃花在慢慢綻放了。你們身上散發出的溫暖和體貼會吸引周圍的人，尤其是異性。雖然對方沒有明說，但對你卻是好感滿滿。有機會認識不少真誠又優質的異性，或是有趣和有才華的人。

仔細留心一下，本月你們其實有很多拓展自己社交圈的機會，也易與之前不看好或平時比較不在意的人來電。可如果本月因為太懶，閒置時間不是上班就是宅在家裡，那就只有和戀愛擦肩而過的份了。

處女座

處女座的桃花不僅在本月綻放，而且是優質桃花哦！保持開放的心態，去認識和接觸瞭解不同的人。過去你們總在權衡與錯過，本月有機會遇到讓你感覺很不一樣的人，讓你展現出浪漫溫柔的一面。對方的出現會讓你的生活變得更好，至少會讓你心情愉悅起來。

而此運對於大膽、有勇氣的處女座會特別有利，嘗試主動追求比自己優秀的人會有好結果！所以本月你們需要做的就是心態更加開放，敢愛敢恨，勇敢地向心儀的人釋放出好感訊號。積極主動一點，改改平時的高冷形象，你會愛上更灑脫的自己。

水瓶座

本月圍繞在水瓶周遭的浪漫氛圍相當濃郁。能夠透過聚會或朋友的介紹，拓展自己的交際圈，而且有機會與新認識的異性擦出火花。對方很可能是你的靈魂伴侶，你們不只很談得來，對未來的人生方向也會有共同的目標。

有曖昧對象的朋友，不要停留在聊天階段啦！把人約出來，一起去體驗新鮮刺激的活動，面對面約會才能激發愛情的荷爾蒙，有進一步的發展，並收穫滿滿的甜蜜和快樂。特別提醒一下，曖昧之餘，也要掌握分寸喔！追求愛情還是要懂得停看聽。

【延伸閱讀】

【超多人算】你和他為何沒進展？

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

科技紫微網

愛情 社交 聚會

延伸閱讀

12星座「玻璃心碎滿地」排行榜！獅子座獨自悲傷、這星座負面情緒強「有如被害妄想症」

戀愛不能太黏5星座！天蠍黏度雙標、雙子「你太閒嗎？」 水瓶愈不理愈愛你

你上榜了？女生最不想交往的星座男TOP5 雙子沒安全感、第一名太古怪了

容易禍從口出星座！ 白羊黃子佼、天蠍炎亞綸、雙子愛莉莎莎全上榜

相關新聞

越熱越好運！「小暑」運勢最旺2大生肖 屬鼠人財庫進帳頗豐

小暑節氣是二十四節氣中的第十一個節氣，也是夏天的第五個節氣，小暑前後，三伏天的熱浪已經來襲，氣溫一日高過一日，你有感覺到撲面而來的熱氣嗎？

夏天愛神襲擊！7月「4星座」桃花人氣最旺 雙子要高調、處女別高冷

不知道你們最近有沒有感受到一波來自夏日的專屬熱浪正在來襲。每次看到窗外刺眼的陽光和不眠不休的蟬鳴，就感覺夏天真的來了。但，高溫之下，桃花夭夭。讓我們暫時忽略掉這惱人的天氣，看看哪些星座能在本月收穫超高人氣，被桃花圍繞呢？被點到名字的小夥伴們，準備好迎接愛神的襲擊了嗎？

靈魂不滅！心是一盞燈...你的身體只是一個容器

誕生於世上的生物，由野性、心性與靈性三個要素組成。所謂靈魂，是不會死亡的存在。每個靈魂都有自己固有的向量（該前進的方向），並持續往那個向量前進。有時人們會稱這樣的向量為「任務」或「使命」。

「一見鍾情」三星座！天秤外貌協會、雙魚沒愛不能活、第一名一秒愛上死纏爛打

你是哪一種人？有些人愛情需要培養醞釀，也有些人很容易一見鐘情墜入愛河。命理網站旺好運分享「這些星座原來容易墜入愛河」，快來看看你上榜沒。

每日星座運勢／金牛注意與上司互動 不要耍性子喔

2023-07-05牡羊座短評：情緒不穩定，難以承受挫折。【整體運★★☆☆☆】心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。

小暑過迎鬼月！2生肖小心「抓交替」 靠1招化解

時序入夏，節氣即將進入「小暑」，民俗專家廖大乙說，俗話說「小暑過，一日熱三分」，天氣越來越熱，出遊戲水人變多，也將迎來「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦