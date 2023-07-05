夏天愛神襲擊！7月「4星座」桃花人氣最旺 雙子要高調、處女別高冷

不知道你們最近有沒有感受到一波來自夏日的專屬熱浪正在來襲。每次看到窗外刺眼的陽光和不眠不休的蟬鳴，就感覺夏天真的來了。



但，高溫之下，桃花夭夭。讓我們暫時忽略掉這惱人的天氣，看看哪些星座能在本月收穫超高人氣，被桃花圍繞呢？被點到名字的小夥伴們，準備好迎接愛神的襲擊了嗎？

雙子座

在接下來的30天裡，你們將迎來一段充滿心動和浪漫的感情經歷。本月試著高調一點，因為很有可能在旅行、聚會或社交活動中遇到令自己心動的人。喜歡宅在家的雙子座，請務必讓自己多參加一些外出活動，好擴大自己的社交圈，為自己的愛情鋪路。



本月的桃花類型會與你非常互補，雖然你們各自在不同的領域發展，但好奇心會讓兩人之間充滿莫名的吸引力。保留神秘感的同時，可以透過分享日常生活來加速曖昧期的發展進度。試著一起探索未知的領域，或一起經歷令人難忘的冒險。或許就是這次，你將體驗一場前所未有的開心戀愛旅程。

巨蟹座

本月你們可能有點後知後覺，還沒有意識到最近自己的桃花在慢慢綻放了。你們身上散發出的溫暖和體貼會吸引周圍的人，尤其是異性。雖然對方沒有明說，但對你卻是好感滿滿。有機會認識不少真誠又優質的異性，或是有趣和有才華的人。



仔細留心一下，本月你們其實有很多拓展自己社交圈的機會，也易與之前不看好或平時比較不在意的人來電。可如果本月因為太懶，閒置時間不是上班就是宅在家裡，那就只有和戀愛擦肩而過的份了。

處女座

處女座的桃花不僅在本月綻放，而且是優質桃花哦！保持開放的心態，去認識和接觸瞭解不同的人。過去你們總在權衡與錯過，本月有機會遇到讓你感覺很不一樣的人，讓你展現出浪漫溫柔的一面。對方的出現會讓你的生活變得更好，至少會讓你心情愉悅起來。



而此運對於大膽、有勇氣的處女座會特別有利，嘗試主動追求比自己優秀的人會有好結果！所以本月你們需要做的就是心態更加開放，敢愛敢恨，勇敢地向心儀的人釋放出好感訊號。積極主動一點，改改平時的高冷形象，你會愛上更灑脫的自己。

水瓶座

本月圍繞在水瓶周遭的浪漫氛圍相當濃郁。能夠透過聚會或朋友的介紹，拓展自己的交際圈，而且有機會與新認識的異性擦出火花。對方很可能是你的靈魂伴侶，你們不只很談得來，對未來的人生方向也會有共同的目標。



有曖昧對象的朋友，不要停留在聊天階段啦！把人約出來，一起去體驗新鮮刺激的活動，面對面約會才能激發愛情的荷爾蒙，有進一步的發展，並收穫滿滿的甜蜜和快樂。特別提醒一下，曖昧之餘，也要掌握分寸喔！追求愛情還是要懂得停看聽。

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