金火合相巨蟹！命理師李靜唯：ＭeToo接下來幾天會爆出更大咖

老師之前在直播間有說，「從現在6/26到6/30之間，金火還是合相在巨蟹，所以倒數幾天me, too 還會有更大咖爆出來。」

27日早上演藝圈黑人陳建州立馬被爆料，我相信空穴不會來風，關於他的黑歷史其實已經傳說很久，比較特別的是黑人塔羅密碼愛情走「隱者」，這跟NONO一樣，感情世界總是有許多不為人知的隱衷和秘密。

認清枕邊人 可能是老天爺給兩位妻子的禮物

而兩個同為「力量力量」的女人(指黑人、NONO的另一半：范瑋琪、朱海君)，今年流年竟然一樣走「命運之輪」逆位，明年走「正義」逆位，婚姻都面臨破裂危機，難道這就是所謂的「共業」？另一半的醜聞爆發，對她們來說不啻是老天爺送給她們的一份「禮物」，雖然很殘酷也很猙獰，但多年後再度回首，也許她們會慶幸終於認清枕邊人的真面目。

我想說的是，如果雙方老婆完全不知情，難道她們和孩子不也是另類受害者？

在發布七月運勢之前特別想提醒大家的是：

火星在今年是重中之重的行星，所以全球各種火災氣爆自燃事故不斷發生。

希望親愛的同胞在吃瓜之餘，還是要「小心火燭」，注意老舊管線或瓦斯爆炸之類的問題，但願大家都能平安度過這個酷熱混亂的夏季。

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