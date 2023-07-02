殺破狼週運勢／單身獅子易惹爛桃花 雙魚職場受上司重視

殺破狼2023年7月3日～7月9日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，太陽與水星持續合相在家宅宮位，和很久不見的家人一起出遊，或是聚餐吃飯，享受天倫之樂。需要搬家的白羊座，最近尋求到不錯的物件，會很有效率地入住新居。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會結束一個職務或任務，轉換到新單位去工作。某些白羊座在工作領域的階段性任務完成，會轉換軌道嘗試新的可能性，挑戰與過去不一樣的職業。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與火星齊聚戀愛宮位，受到天王星影響，戀愛對象與自己的價值觀差距太大，常常因為金錢問題而吵架。某些白羊座會砸很多錢追星，或是不惜傾家蕩產也要獲得偶像所有的週邊商品，其實浪費了很多錢。

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，天王星受到在戀愛、子女、娛樂宮位的金星與火星影響，其實收入一直都不算太差，但花在談戀愛、寵物、追星、小孩身上的花費太多，老是覺得錢不夠用。

金牛座：

整體運勢

旅遊運方面，太陽與水星齊聚旅遊宮位，會在短時間內快閃好幾個城市，到許多想朝聖的地點打卡，感覺很有成就感。某些金牛座會需要到外地出差，非常有效率地辦完許多事，還可順便遊覽當地。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，論文、作業、報告終於在本週完成交出，塵埃落定。正要升學的金牛座，將在本週確認自己所選填的志願，未來會進入滿意的系所深造。

本週須注意的部分

家宅運方面，金星與火星合相在家宅宮位，受到天王星影響，會有親戚遠道而來家中拜訪，十分熱鬧。然而金星與火星受到天王星影響，其實你會覺得受到打擾，生活受到影響。

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，在人際關係上吃了很多悶虧，被信任的人欺騙與背叛，感到嚴重社恐。某些金牛座則是被人指責過去曾做過一些不好的事情，遭到公審或批判，甚至到被霸凌的程度。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，兼差或發展副業有成，會逐漸變成另一個穩定的收入來源。某些雙子座則是把一筆分期付款的債務清償，經濟狀況輕鬆許多。

旅遊運方面，金星與火星齊聚在旅遊宮位，會挑選食宿都很高級的行程，在短期內遊覽許多名勝景點。然而金星與火星受到在精神宮位的天王星影響，會因為時差問題或是認床，旅行時精神狀況較不佳。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與天王星齊聚心靈宮位，與暗戀的對象會有機會近距離接觸，感到既興奮又緊張，但天王星受到溝通宮位的金星與火星影響，與對方交談時，卻找不到可以聊的話題，有點懊惱。

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，好不容易考上公職，或進入大型的公司工作，覺得職場霸凌的生態很嚴重，不太能適應這種生活。某些雙子座目前處在失業狀態，目前會在創業或是臨時性質的工作中尋找發展方向。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，太陽與水星齊聚命宮，處理任何事務效率加速，需要溝通的問題會因為你的一句話而成為關鍵。某些巨蟹座常常需要在外頭跑外務或出差，把上司交辦的事情迅速辦完。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象容易爭吵，甚至因此冷戰，或是負氣分手。某些巨蟹座喜歡的人突然在此時發生事故，或是生病，讓你非常擔憂。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星與火星合相在金錢宮位，受到天王星影響，興高采烈地去品嚐網紅推薦的餐廳，卻又貴又難吃，覺得很浪費錢。此外，預期外的支出較多，雖然目前手上的存款足以應付，但有些開銷是非必要的。

遠行運方面，海王星與土星齊聚遠行宮位，在海外旅遊、出差、交換學生、打工度假、留學、外派工作或生活時，會極不適應當地的文化，或是有水土不服的情形，常常生病。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星齊聚志業宮位，同時金星與火星合相在命宮，受到天王星影響，因特殊專長在職場上成為搶手人才，除了正職之外，還有許多案件希望你幫忙處理。

感情運方面，金星與火星齊聚命宮，與喜歡的人會有許多肢體上的接觸，或是親密關係較為頻繁。但由於金星與火星受到天王星影響，單身的獅子座容易惹上爛桃花，對你有不禮貌的舉動。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在健康宮位，這段時間容易吃壞肚子，腹瀉不止。女性則要注意婦科方面的問題，生冷食物盡量避免。海王星與土星齊聚疾厄宮位，睡眠品質不佳，精神較為焦躁，容易罹患難以根治的慢性疾病，病徵浮現。

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，與親戚朋友需要處分許多財務上的事務，甚至需要尋求司法途徑解決。有投資習慣的獅子座，嘗試過各種投資項目，卻發現許多理財商品都是龐氏騙局。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，水星與太陽合相在人際關係宮位，許多朋友會向你諮詢一些寶貴經驗與意見，發現自己能付出正面能量鼓勵許多身邊的人，會更樂於服務他人。

學業運方面，木星與天王星齊聚學業宮位，正計畫前往海外留學、進修，在專業領域上更加精進。正在升學階段的處女座，大考成績超乎預期，會進入有名的學校就讀。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、子女宮位，與喜歡的人之間有第三者介入，尚未穩定的戀情因此破局。某些處女座的寵物或孩子身體狀況不佳，令你十分憂心，也可能因為孩子的問題跟鄰居或周遭的人發生爭執。

健康運方面，金星與火星齊聚精神宮位，睡眠品質不佳，常常做噩夢，精神狀況較差。某些處女座對於職場或是周遭環境感到焦慮，容易罹患心理方面的疾病。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，水星與太陽合相在志業宮位，處理任何事務會尋求到更有效率的方式，使得你在職場上表現優異。某些天秤座在工作領域中有著具足輕重的地位，說出的言論足以影響整個組織的運作。

金錢運方面，木星與天王星齊聚財務宮位，會突然需要處理一大筆家族或長輩所留下的財務。然而天王星受到在人際關係宮位的金星與火星影響，許多不常見面的親戚會突然出面爭產。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個親人較為情緒化，容易發生爭吵，家中氣氛不太好。有些天秤座會以較強烈的手段解決與鄰居之間的糾紛，使得對方再也不敢欺負你。

感情運方面，在人際關係宮位的金星與火星受到慾望宮位的天王星影響，對某個才認識不久的朋友原本有些好感，但對方在身體的接觸上不太有分寸，甚至做出令你不舒服的行為，感覺很差。

天蠍座：

整體運勢

考試運方面，滿月發生在考試宮位，參加升學考試或各項資格檢定的成績公佈，確定可分發到自己所選填的志願，順利進入想念的學校，或是希望服務的單位。

工作運方面，金星與火星齊聚志業宮位，目前承接一個短期的職務或案件，性質很特別，有機會與名人一起工作，覺得虛榮。然而金星、火星受到在夥伴宮位的天王星影響，一起合作的人士並不好應付，容易發生不愉快的事。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與天王星齊聚婚姻、感情宮位，海王星與土星齊聚戀愛宮位，雖然兩人名份上是在交往，或是已婚狀態，但時常分隔兩地，無法經常見面、相處。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，必須要換新車了。滿月期間當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，就算是搭乘大眾運輸工具通勤，也容易遇到突發性事故。需特別注意交通安全。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，某筆分期付款的債務獲得清償，經濟狀況輕鬆許多。水星與太陽齊聚財務宮位，有投資習慣的射手座，短線可期，可藉由迅速進出交易市場累積不少零用錢。

遠行運方面，金星與火星齊聚遠行宮位，在很有限的時間內，挑戰許多想去打卡的景點朝聖，食宿也不會虧待自己，會是一趟華麗的冒險。某些射手座會嘗試到海外打工渡假，並順便旅行，過著自由又有些刺激的生活。

本週須注意的部分

工作運方面，木星與天王星齊聚工作宮位，天王星受到海外宮位的金星與火星影響，會需要使用大量的外語跟海外人士交談、處理事情，但語言能力不足，讓你十分苦惱。

家宅運方面，土星與海王星齊聚在家宅宮位，親人會有許多情緒勒索的言語或行為，要求你留在家鄉。某些射手座目前居住的區域充滿惡鄰居，常常被騷擾，不堪其擾。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，火星與金星齊聚財務宮位，在娛樂、追星、寵物、小孩、戀愛……方面的花費較多，在辛苦的日子中追求一點小確幸。但由於金星與火星受到天王星影響，許多消費都是使用信用卡在支付。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，影響感情宮位的太陽與水星，無法再忍受對方優柔寡斷的態度，會抱著分手的決心，向喜歡的人攤牌，要求情感對象拿出一個明確的態度。

工作運方面，土星與海王星齊聚面試、考試宮位，面試新工作時找不到自己的定位，將受到許多質疑。即便擁有很強的專業能力，也會因為立場不夠堅定，錄取後只能被迫承接別人不想做的職位，無法持久工作下去。

健康運方面，滿月發生在命宮，本週當心吃壞肚子，或是因為飲食不正常引發胃痛。火星與金星持續在疾厄宮位行進，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時，喉嚨容易因為病毒感染而發炎。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，水星與太陽齊聚工作宮位，受到滿月能量影響，本週會結束一件事務或案件，工作可輕鬆一陣子。某些水瓶座則是辦好交接，即將轉換到新的單位。

感情運方面，金星與火星齊聚感情宮位，兩人正在熱戀狀態，忽略了現實面的問題，受到週遭的人反對。但越是不被祝福，雙方卻越相愛。某些水瓶座和伴侶床頭吵，床尾和，越吵感情越好。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，過去過度揮霍金錢，常不知錢都花在什麼地方，開始覺得錢不夠用，有些重要的支出都湊不出資金，必須開始學著記帳。

健康運方面，水星和太陽合相在健康宮位，當心室內外溫差過大而著涼感冒，或是受到病毒感染，造成呼吸系統發炎。同時注意心血管方面的問題，有暈眩、心悸、喘不過氣的病徵時，千萬不要大意。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星與火星齊聚工作宮位，目前在職場受到上司重視，承接重要的工作。但金星、火星受到天王星影響，常常臨時需要到外地出差，或是跑外務，雖然差旅待遇頗佳，但體力會有些吃不消。

學習運、考試運方面，木星與天王星齊聚學習、考試宮位，收到升學考試的成績單，分數會高於預期，可選填進入理想的志願就讀。某些雙魚座會在暑假期間多修一些學分，新的學期可因此輕鬆許多。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某些朋友情緒不好，到處找人訴苦，甚至吵架出氣，會暫時封鎖對方。某些雙魚座則是會離開一個團體，結束與這些人之間的關係。

感情運方面，太陽、水星齊聚戀愛宮位，受到滿月能量影響，喜歡的人已經有了穩定的交往對象，與對方之間的曖昧關係戛然而止。某些雙魚座則是遇到情敵介入兩人之間，會暫時退回到好朋友的位置，保持彼此的發展空間。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。