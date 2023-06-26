唐綺陽星座運勢週報：八卦翻車事件延燒！天蠍感情運旺 處女谷底翻身
【唐綺陽星座運勢週報6/26-7/2】
星象影響：海王星逆行、水星進巨蟹、金火獅子、金星天王星入四分相
海王星逆行，檢討追溯海王星相關事情，關於藝術文學，重新見識藝術家及哲學家的奧妙之處，關注弱勢者困境。水星進巨蟹，週二之前宜謹言慎行，水星雙子最後衝刺，與冥王星形成相位，小心八卦事件起了決定性的作用，會有翻車的跡象。眾人變得敏感、觀察力強，關注焦點回到家人或心理狀態，對神秘事物特別感興趣。金火獅子，年輕人及新生代表現出色，眾人熱衷參與時尚熱鬧的活動。金星天王星入四分相，注意金融相關波動，自我價值觀有所轉變。
12星座個別運勢：
牡羊：聰明應對爾虞我詐，容易抓住另一半語病
金牛：放輕鬆能做更好，感情注意突如其來的轉變
獅子：擅長之事不可掉以輕心，欣賞不同類型的對象
雙魚：工作事務必須親力親為，注意感情上的金錢糾紛
雙子：事業穩定有貴人相助，感情方面記得回應對方
巨蟹：工作停滯請稍安勿躁，戀情上避免想太多
天秤：奮鬥之餘要照顧身體，感情相處合拍有未來發展
水瓶：事業與海外有連結或跨領域，適合遠距離戀愛
處女：有谷底翻身的機會，戀情也有出乎意料的幸運
天蠍：事業獲得讚賞提升自信，連帶感情運勢提升
射手：忙於carry工作夥伴，避免濫情引發糾紛
魔羯：工作順利溝通順暢，日久生情對象有機會往下發展
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