紫微斗數答案不是「非黑即白」！2原則解盤不用死背

將事件現象去對應命盤上的跡象

我們很容易在解盤時，掉入問題的陷阱，這是因為我們對於知識的了解與認知往往來自於生活圈跟影視作品，我們常見對於命理的了解，也不外乎來自於自己、朋友，或者電視媒體上展現的算命過程。你一定見過聽過以下幾種情境，「請問老師我老公是否有外遇？」「請問老師我老公會不會早死？」「請問我能不能生小孩？」⋯⋯，各種「請問」之後加上一個自己預期的答案或非黑即白的選項。

這是因為許多人面對命理時，都會拿自己預期的答案去從命理師口中得到解答（是不是，對不對，有沒有），或者是我們在思考上已經習慣了制式的答案，習慣A等於B這樣單一的思路，但卻沒有想過，要怎樣才算外遇？是老公跟女性友人吃飯就算，還是要上床才算？要怎樣才算能生（或不能生）？不能生是因為老公無能，不能跟妳生？還是妳天生體質無法生？或者是只能是自己的DNA，借用的不算數，所以人工的不行呢？

這其實會衍生兩個問題，首先會讓我們回到死背的學習習慣，但是依照紫微斗數的排列組合，至少可以產生出數億種答案，所以根本背不完。而且人生問題的答案往往都不是非黑即白，所以在學習過程中會讓人感受到巨大的挫折，明明使用這本書上介紹的結婚跡象看盤法，在A的盤看有，但是看B的盤卻錯了，所以讓人想知道更多流派和更多老師的看法，卻仍然都看錯，這是因為無論看了多少老師的著作，如果不是自己學會思考邏輯，那都只是背答案而已。

再者，既然學習的過程是一種自我的成長，那就需要有個方式可以讓自己看盤越多，越能夠累積經驗，所以到了這個階段有個重要觀念是―我們需要學會用現實的、實際的情況去理解命盤的狀態。例如你認為外遇的定義是只要老公跟老婆以外的人吃飯就算，或者你認為要上床才算外遇，這時候命盤呈現的情況會完全不同，從吃飯，有好感，到約會，到牽手，到上床，會有一個過程，每個過程在命盤中呈現的跡象都不同。這是許多學習者與命理師很難理解也無法突破的障礙。在初學的階段，我們至少要注意兩個原則：

1.時間原則，決定事件發生的強度與發生的時間

任何事件的發生都需要時間的推演，而時間與事件的關係上有個很重要的觀念：大限沒有的事情，流年不會發生；流年沒有的事情，流月不會發生。因此，事件的產生，可以依照時間去推算其形成狀態，例如流月出現離婚跡象，但是流年沒有，大限沒有，那麼這就不會構成離婚跡象。因為正常情況來說，離婚是一件大事，至少會有十年影響。

同樣地，如果流年出現車禍血光跡象，但是大限沒有，那麼這個血光大概也不會太嚴重，因為如果嚴重到會影響好幾年，這在大限就會看到跡象，因為這個大限十年內的好幾年中你都會受到車禍的影響，既然大限看不到你受車禍影響，這就表示車禍帶給你的影響會在一年內消失，可以想見大概就是流月的影響等級，因此我們只要去看流月盤何時有車禍跡象，就可以知道車禍在哪一個月發生。

2.事件的構成需要考慮其組成條件，條件符合才算事件發生

以車禍血光來說，我們心中認定的車禍可能是被車撞到，並且身體受傷，讓我們生活產生了不方便，這是大多數人一聽到車禍或所謂的車關，心中會浮現的情況。

可是如果現實生活中我們只是被一台小機車擦撞了一下，甚至只是擦撞到腳踏車，我們根本不大會受傷，這時候你還會覺得是車禍嗎？其實我相信一樣是會的，所以實際上我們對於文字的涵義，有屬於自己內心設定的版本跟現實的版本。這往往造成我們學習命理時的一些問題，因為所學習到的常常會跟實際情況不同。

就像上述對於「車禍」一詞，其實我們的認定挺寬鬆的，只要是因為車子產生的交通問題都算，無論傷害大小。當然我們也可以嚴格地定義要受傷才算車禍，甚至如果是有血光，要流出血才算，瘀血就不算。這樣複雜、標準不一的定義，會是我們在學習中的痛苦點。

所以，只有一種方法能夠解決這樣的問題，就是依照現實中會出現的情況去反射在命盤上會有什麼相同的跡象，例如，車禍不會出現在家裡（至少車子撞進家裡的機率實在很低），所以需要在「家的外面」才算數，「家的外面」這樣的環境是什麼宮位呢？田宅宮的外面是子女宮，所以需要跟子女宮有關係；車禍會造成我們的身體問題，所以需要跟疾厄宮有關係。因此依照前面提到的疊宮原理，上下宮位彼此是前因後果，那麼子女宮要跟疾厄宮重疊。

又例如，車禍通常會產生法律問題（法律問題即所謂的官非，通常指彼此的約定不被遵守，如果大家遵守規定何來車禍呢？），所以會有相關類似的星曜（文昌，天相）。車禍通常是因為自己的不小心，不小心來自於恍神、有心事（天機星，化忌或遇到陀羅、擎羊），或者是憑著自己的情緒行事（七殺，破軍），覺得自己才是對的（天相）。如果身體受傷而且見血了，那要出現屬於血的星曜（紅鸞，天喜），以及讓血跑出來的殺傷力（擎羊，鈴星）。沒有受傷的話那是自己的個性造成，也讓自己覺得當下很倒楣，所以疊放在命宮也可能會有這樣的情況。（圖四十五）

《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》。圖／時報出版提供

由此可見，其實我們是把現實情況組成現象的原因，對應命盤上該有的條件去做判斷，條件越多，成功的機率就越高，相對來說事件的細節也就越多。如果命盤上的條件很少，可能事件就不明顯，或者會發生但是沒有那麼嚴重。

利用這樣的方式去練習思考模式，就可以不用靠死背學命理，剛開始或許不如背口訣來得快，但是卻可以讓我們在學習中可以反覆驗證命盤跡象跟現實情況，增加自身的推論能力，可以更加靈活地解讀命盤。

(本文摘錄自《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。