她問「夫妻宮是空宮」是不是一輩子沒有婚姻呢？真相是...
空宮是不是很慘，我的夫妻宮是空宮，是不是一輩子沒有婚姻呢？
如果看到聽到這種說法，無論是哪個老師、哪一本書，都可以直接認定這個老師連紫微斗數的基本邏輯都沒學好。先不要說紫微斗數中明定的好格局「明珠出海格」就是命宮空宮，也不要說當空宮出現的時候，往往是形成雙祿交馳的好機會，最重要的是，在現代一個人有沒有婚姻根本是自己可以決定的。
因此，這樣的說法無非就是江湖術士用來騙人的說詞，不但直接賦予空宮負面的意義，也囿於迂腐的價值觀，認為沒有婚姻就是不好。
更何況，依照台灣的離婚率，結婚十年內有一半的夫妻會離婚，這樣高的機率，幾乎不論夫妻宮有哪一顆主星，大概都可以被認定為沒有婚姻。
(本文摘錄自《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言