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她問「夫妻宮是空宮」是不是一輩子沒有婚姻呢？真相是...

時報出版／ 文‧大耕老師
圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage
圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage

空宮是不是很慘，我的夫妻宮是空宮，是不是一輩子沒有婚姻呢？

如果看到聽到這種說法，無論是哪個老師、哪一本書，都可以直接認定這個老師連紫微斗數的基本邏輯都沒學好。先不要說紫微斗數中明定的好格局「明珠出海格」就是命宮空宮，也不要說當空宮出現的時候，往往是形成雙祿交馳的好機會，最重要的是，在現代一個人有沒有婚姻根本是自己可以決定的。

《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》。圖／時報出版提供
《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》。圖／時報出版提供

因此，這樣的說法無非就是江湖術士用來騙人的說詞，不但直接賦予空宮負面的意義，也囿於迂腐的價值觀，認為沒有婚姻就是不好。

更何況，依照台灣的離婚率，結婚十年內有一半的夫妻會離婚，這樣高的機率，幾乎不論夫妻宮有哪一顆主星，大概都可以被認定為沒有婚姻。

(本文摘錄自《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

結婚 紫微斗數

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