農曆五月總運預測來了！屬兔受人追捧、屬馬錢進如潮

2023年癸卯年農曆五月（國曆2023/6/18～2023/7/17），遇夏至與小暑這兩個節氣，天氣變得潮濕又悶熱。在這個至陽至熱的月份，該怎麼調養運勢和身體，是大家要特別注意的。今天就讓科技紫微網來分析十二生肖的運勢，是否也如此月一般充滿活力、有所收穫？

生肖鼠

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

頗多挑戰的一個月，面對不得不打的硬仗，倍感艱辛。這正是考驗耐性與韌性的時期，必須要有勇氣冷靜應對問題，尋求助力，方可逐漸解決；如若一味推卸責任、退縮，只會讓自己陷入更糟糕的境地。有利在熟悉的領域穩紮穩打，勿幻想遙不可及的理想大夢。

生肖牛

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

有機會與積極上進、各方面條件都頗為優秀的桃花結緣。社交能力提升，會結識不少新朋友，情感需求易獲得滿足。有利與家人、親友溝通協商，以往的誤會可望化解，親友關係更為親密。不過，事業進展較緩慢，是蓄力的時期，勿操之過急。財庫吃緊，須做好錢財規劃。

生肖虎

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

平靜安好，無喜亦無憂。有利埋頭學習研究，在自己喜歡的事物上多花一些精力和時間，即便沒有優異成績，也多能愉悅身心，收穫心靈滿足。此時的你並不奢望著一步登天，只是腳踏實地做好每一件事情，期待厚積薄發。此月只要低調做人，本分做事，多能安穩度過。

生肖兔

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

機會顯現，事業進展頗為順利，易成為眾人追捧的對象，名氣提升，收穫人緣。工作會讓你獲得成就感與滿足感，但是難免會因此而忽略情感的經營、以及對家人的付出。必須爭取獲得家人親友的理解與支持，否則會有頗多遺憾。此月難有錢財進帳，不利投資，須記得錢財勿露白。

生肖龍

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★☆☆☆☆

運勢分析：

運勢不佳的月份，各方面都不太順利。尤其愛情、求財不利，易事與願違。必須放慢腳步，多從自身找原因，自我修鍊與提升。只有當你形象與專業能力俱強時，方可迎來好人緣、好財運。本月事業還算穩定，凡事不可操之過急。遇事宜多詢問上司意見，尋求同事助力。

生肖蛇

愛情運指數：★★★★★

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

一切向好，易有斬獲的月份。與周圍人接觸互動頻繁，易結交情商高、待人真誠有禮的朋友，相聊甚歡，互扶互助。夫妻感情尤為深厚，彼此親近，理解、包容，因相互信任、相互需要，而有頗多溫馨時刻。事業方面易得盟友助力，有利推行新計畫。只要不揮霍，錢財無憂。

生肖馬

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★★★★★

財富運指數：★★★★★

運勢分析：

情場失意，但在職場、錢財方面得意的一個月。面對表現機會，「一馬當先、當仁不讓」是你的最好寫照。有利積極爭取，只要敢於挑戰、不懼競爭，將收穫頗豐，進財可期。此月要減少不必要的人情往來，人際上易產生言語衝突，或是因錢財而產生糾紛。愛情婚姻多不順，少說話、多做事為妙。

生肖羊

愛情運指數：★★★☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

諸事多順遂的月份。愛情婚姻小有波折，單身者有機會遇到優質桃花，但想戀愛還需要耐心等待，與人互動多一些真誠，少一些手段；婚姻生活難有激情，須重視儀式感。事業、財富易有小確幸，有利求職、轉職，可望提升身價。不宜大額投資，理財須謹慎。

生肖猴

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★☆☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

事業運相對較弱，任務繁重，易遇突發之工作案件，面對突如其來的變化會措手不及。必須冷靜應對，主動與上司溝通協調，尋求同事助力。愛情運與財富運走高，情感需求多能滿足，求財亦較順利，投資理財易在短期內看到收益。應見好就收，勿急進貪多。

生肖雞

愛情運指數：★★★★☆

事業運指數：★★★☆☆

財富運指數：★★★★☆

運勢分析：

運勢穩中有升，各方面頗為順遂。事業面少有驚喜，但工作進度平穩，無功無過，有利沉澱與積累經驗。感情上易獲得滿足，有機會結識志趣相投的朋友。婚姻生活多幸福，能彼此牽掛、互相關心，易獲得精神滿足。只是要留意，有舊疾復發之危，應重視健康，定時健檢與回診。

生肖狗

愛情運指數：★☆☆☆☆

事業運指數：★★★★☆

財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：

財氣不太旺，人氣有下跌的傾向。情感波折較多，難遇良緣。進財機會少，投資理財多有損失。好在，埋頭做事多有回報。事業運勢暢旺的月份，多把心思放在工作上，即使得不到青睞，也能自動自發把工作做到最好。功夫不負有心人，你終將有所進步，收穫頗多。

生肖豬

愛情運指數：★★☆☆☆

事業運指數：★☆☆☆☆

財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：

諸事多有不順，與幸運背道而馳。付出與收穫難成正比，忙忙碌碌，耗費精力，卻收效甚微，落差感強烈。易與伴侶、家人產生誤會嫌隙，令你疲於溝通解釋，關係易陷入緊張狀態。財務方面，雖然沒有太多額外進帳，但收入相對穩定，急需用錢時也多能應付。

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