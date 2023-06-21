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夏至過後喜事發生！「3個生肖」財運上揚、荷包最滿

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夏至過後！這3個生肖財運上揚、荷包最滿(圖片來源：Shutterstock)
夏至過後！這3個生肖財運上揚、荷包最滿(圖片來源：Shutterstock)

夏至是二十四節氣中的第十個節氣，也是夏天的第四個節氣。

古人將夏至分為三候：一候鹿角解；二候蟬始鳴；三候半夏生。夏至之時，陽氣盛極而衰，陰氣生發的跡象，與上一個節氣「芒種」相較之下更為明顯。鹿頭上生長的鹿角，會在此時脫落，而樹蟬則感受到陰氣，開始鳴叫。喜陰而生的藥草「半夏」，也會在此時開始冒出地面。

古語有云：「日北至，日長之至，日影短至，故曰夏至。」意思是：這是太陽在一年中直射的最北邊的位置，也是一年中白日最長，影子最短的一天。夏至這一天，是萬物生長值的頂點。歷經春夏兩季的萌發與生長，萬物在夏至達到了生長熱潮。

過了夏至，白天會慢慢變短，黑夜變長。萬物又將由此開始新一輪的沉降，慢慢進入收藏的過程。

夏至養生

在這樣一個特殊的節氣期間，凡事要講究「適度」。

「夏至欲宜節」，此時正值酷暑高溫，是陰陽之氣更迭消長的關鍵時期，從養生的角度來說，此時該做的是養精蓄銳、調理養護，各種活動都該適度節制。

飲食上，宜食輕、清、淡之物，不宜過油、過鹹、或過甜。瓜果蔬菜等苦味清補之物，雖利於涼夏解暑，然而大量食用冷飲涼物，則可能引起腸胃不適，應避免。

運動方面要量力而行，動比不動好。適量的運動有助於排除體內寒濕，但也要注意避免過度排汗，否則會引起身體缺水或中暑。

若能順應節氣的變化，調整生活作息，將有利於人體以健康、合宜的應付夏日高溫。因為夏至一到，也意味著三伏天的到來。三伏天是一年之中最悶熱潮濕的時段，遵守「管住嘴，邁開腿」，可避免熱毒侵襲身體，助你安然度夏。

夏至福至

保持健康積極的狀態，不僅能幫你對抗高溫酷暑，也會為你吸引到幸運之神的眷顧。接下來介紹的這3個生肖，在夏至前後將有喜事發生，一起來看看有誰吧！

生肖龍、狗——錢來也

生肖龍和生肖狗們，準備迎接吉運財神爺吧！這將會是你們財運不錯的一段時間，日常生活中的開銷大幅減少，手頭也將因此寬裕許多，能存下一筆小錢。工作成績表現佳，讓你意外獲得獎金發放；一直想買的東西遇到了傾銷活動，也使你等於撿到一筆大便宜。既然財氣入門，不妨多多參與抽獎活動，幸運得獎或獲得禮物的機會都很大呢！

生肖雞——愛情旺

愛情吉運喜神降臨，這將是推動你愛情更進一步的關鍵時期。伴侶關係會出現緩和契機，誤會能夠在此時冰釋，讓你們重新回到熱戀狀態。情感升溫快，只要用心努力去經營，就能有所收穫，得到對方熱情的回應。單身的朋友異性緣也很不錯，此時多參加朋友聚會，就有很大的機會撞上桃花運，開啟一段優質戀情喔！

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夏至 節氣 高溫

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