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紫微斗數新手看過來！想排命盤一定要有「正確出生時間」嗎？

時報出版／ 文‧大耕老師
圖為初學者試著排紫微斗數命盤示意圖。圖片來源/ingimage
圖為初學者試著排紫微斗數命盤示意圖。圖片來源/ingimage

萬一我不知道出生時間怎麼辦？

剛開始學習的人常有這樣的問題。其實紫微斗數高手是可以完全不需要知道命主出生的時間，畢竟紫微斗數包含了易經，所以可以跳脫需要出生時間的限制。但是剛開始學習總是要建立推算命盤的基礎，所以我們從基本的生辰開始學習。

在台灣，只要是一九七二年以後出生的人，都可以在戶政單位查到出生時間，若是在其它國家無法申請查詢，或者在台灣是在一九七二年前出生，建議先不要堅持一定要有明確的命盤，或許可以拿其它命盤來看，等學習一段時間後，有定盤的能力，就可以透過各種現象與事件推演出自己的出生時間。

《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》。圖／時報出版提供
《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》。圖／時報出版提供

要特別說的是，許多人剛開始學習時很容易糾結於時間的準確度，這一點固然重要，但是別忘了，學習是一個從大框架開始精雕細琢的過程。學習命理的人因為某些起心動念，往往執著於一旦學了就要會算命，閱讀命理書籍就像期待讀到天書似的，希望翻一翻就看見答案（如果只是要看一下書就立馬知道答案，建議直接找命理師會更快），這樣的心態會讓自己糾結於手上那一兩張沒有正確時辰的命盤，反而一直卡關在某幾張盤上面，這是很可惜的。先拿有明確生辰的命盤來練習吧！沒有生辰的盤，就等以後學會定盤。

(本文摘錄自《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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