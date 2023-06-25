殺破狼週運勢／獅子職場身價暴漲 處女陷入難公開的戀情

殺破狼2023年6月26日～7月2日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與太陽合相，與家人一起到外地出遊，享受天倫之樂。需要搬家的白羊座，會尋求到理想的物件，並很有效率地遷徙到新居。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，在職場有自己獨立的辦公室，也能自己決策很多事務。正在創業的白羊座，開始建立起自己的品牌，會有忠實客戶穩定地來消費。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與火星合相戀愛、子女宮位，並受到天王星影響，與戀愛對象常常吵架，不過總是床頭吵，床尾和，某些白羊座會意外懷孕，但你尚未有心理準備迎接小生命的到來。

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，天王星受到在娛樂宮位的金星、火星影響，不惜傾家蕩產，也要參加偶像的演唱會。某些白羊座為了追星，買了了很多週邊商品，滿足了內心，卻傷了荷包。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，水星與太陽合相在面試、考試宮位，與在人際關係宮位的土星有良好連結，面試新工作會遇到同一個學校畢業的長官，提攜後進，很快就會接獲錄取通知。參加國考的金牛座，思慮清晰，很順利取得資格。

學業運方面，冥王星退行回學業宮位，論文或作業受到指導者重視，可在預期的時間內完成學業。某些金牛座會選擇較為冷門的學科，通過考試與面試，朝著自己有興趣的方向做研究。

本週須注意的部分

家宅運方面，金星與火星合相家宅宮位，家中正在整修，會裝潢得比以前舒適，但金星與火星受到天王星影響，裝修期間，會有奇怪的鄰居不斷來探勘，覺得對方很沒禮貌。

人際關係方面，土星與海王星齊聚在人際關係宮位，不論在任何團體，都會覺得與週遭的人格格不入，使得自我感覺不良，做任何事都沒信心。某些金牛座則是跟一些人槓上了，不擇手段教訓對方，卻惹禍上身。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入金錢宮位，與太陽合相，理財得宜，被動收益增加，目前經濟狀況算是富裕。某些雙子座則是會兼職兩三份工作，多增加一些收入，荷包滿滿。

學習運方面，金星與火星合相在學習、考試宮位，會參加一個短期課程，遇到很優秀的指導者，想學習的事物很快就茅塞頓開。然而受到天王星影響，學會之後，就失去了興趣，無法持續。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，在職場感到學非所用，才能無法發揮。某些雙子座嘗試創業，不斷在失敗中學習經營與管理，會是十分辛苦的時期。

感情運方面，在心靈宮位的天王星受到傳播宮位的金星、火星影響，嘗試使用交友軟體認識戀愛對象，見面之後就都沒有後續了。某些雙子座常覺得暗戀的對象不解風情，自己卻也愛在心裡口難開。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，水星進入命宮，與太陽呈現合相，工作效率高，專業能力受到重視，在職場表現亮眼，受到上司獎勵。某些巨蟹座需要與許多人溝通、洽談、演說，大家會很認同你的觀點。

感情運方面，冥王星退行回感情宮位，與喜歡的人希望能穩定下來，可能先低調登記結婚，或是一起同居、擁有共同財產，以律法的形式，讓彼此關係獲得保障。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星、火星齊聚金錢宮位，受到人際關係宮位的天王星影響，與朋友們去品嚐高級的美食，一次就花掉你好幾天的生活費。某些巨蟹座連續收到好幾個朋友的紅色炸彈，荷包大失血。

學業運方面，土星與海王星齊聚學業宮位，跟著目前的指導者空有學位，卻沒有匹配的專業技術，學不到什麼有用的知識或技能。有些會對於目前所選擇的科系感到茫然，有放棄的念頭。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星與火星齊聚命宮，目前桃花盛開，追求者眾多。然而金星與火星受到天王星影響，爛桃花也不少，當心被恐怖情人纏上。某些獅子座會與過去有好感的人在某些場合重逢，交換聯絡方式，再度熱絡起來。

工作運方面，冥王星退行回工作宮位，相位良好，同時木星在志業宮位行進，在職場的工作能力受到肯定。很多單位想挖角你，亦或是有許多額外的案件可接，在職場的身價暴漲。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與金星齊聚命宮，容易感染病毒或著涼感冒，造成喉嚨發炎、失聲。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，工作也有過勞的傾向。同時水星和太陽合相在精神宮位，睡眠狀況不佳，每天都十分疲累。

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，會需要接手老一輩留下的資產，有些複雜的法律問題要解決。某些獅子座老是被工作單位遲發薪資，或是該拿到的理賠總是拖延很久，許多資金暫時看得到卻吃不到。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與太陽合相，並與海外宮位的木星有良好連結，會與來自異國的人士交流，由於語言方面的優勢，成為一些活動中極為醒目的人物。也因此交到許多國外的朋友。

遠行運方面，木星與天王星齊聚遠行宮位，會有許多機會到海外遊玩或出差，食宿都非常高級，充分感受異國城市的人文風情。某些處女座則是已經做好準備到國外留學、打工渡假、交換學生、外派，即將在異地生活一段時間。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，同時金星與火星齊聚在心靈宮位，陷入無法公開的戀情中，常常想離開這段辛苦的關係，卻還是貪圖片刻的甜蜜，甚至連自己都覺得沒有未來可言。

健康運方面，金星與火星齊聚精神宮位，睡眠狀況不佳，常常會做噩夢。某些處女座因為被一些事件驚嚇到，或是能給予安慰的支持被毀滅了，產生壓力創傷症後群，生活感到憂傷，失魂落魄，覺得社恐。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，水星進入志業宮位，與太陽呈現合相，工作效率加速，表現受到肯定，在職場受到矚目。某些天秤座可順利說服難搞的顧客或上級單位，讓業務順利執行。

人際關係方面，金星與火星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，會與人洽談合作某些事情。然而金星與火星受到在財務宮位的天王星影響，若涉及合夥投資的問題，會因為目前經濟狀況不穩定，而選擇放棄。

本週須注意的部分

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到在人際關係宮位的金星與火星影響，與朋友或任何熟識的人士，都要保持安全距離，容易因為某方會錯意，捲入性騷擾的風波中。

健康運方面，木星與天王星齊聚疾厄宮位，代謝系統與內分泌失調，有發福的傾向。海王星與土星齊聚健康宮位，筋骨、牙齒、皮膚、眼睛會有些小毛病需要長期矯治，睡眠狀況不佳，過度疲累容易引發心理相關的疾病。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運佳，水星進入遠行宮位，與太陽合相，在很短的假期內，會用最有效率的方式到想朝聖的地方打卡，並購買到許多伴手禮。某些天蠍座則是會到外地出差，任務可在順利達成，收穫滿載。

學業運方面，水星進入學業宮位，與太陽合相，會申請到到海外交換學生、留學的好機會，目前正準備啟程。某些天蠍座則是與國外的學生有許多交流的機會，交到許多新朋友，在課業學習上也收穫滿滿。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚戀愛、子女宮位，同時木星與天王星齊聚感情宮位，與戀愛對象在還沒有心理準備的情況下奉子成婚，人生正面臨重大轉折。某些天蠍座陷入社會難以接受的戀情中，得不到任何祝福，覺得沮喪。

工作運方面，金星與火星齊聚志業宮位，正承接十分重要的職務，受到上司器重。然而金星與火星受到在夥伴宮位的天王星影響，這段時間嫉妒你的小人也特別多，行事須低調一些。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入財務宮位，與太陽合相，消費會因為特殊身份，獲得折扣，或是服務升等的待遇。有投資習慣的射手座，投資標的一支獨秀，可選在相對高點獲利了結。

學業運方面，金星與火星合相在學業宮位，正要升學的射手座，可順利錄取進入有名的學院就讀。然而金星與火星受到在工作宮位的天王星影響，此時會在唸書與就業兩個選項中猶豫。

本週須注意的部分

工作運方面，木星與天王星齊聚工作宮位，天王星受到遠行宮位的金星與火星影響，目前工作行程滿檔，常常需要到外地出差，每天都很疲憊。某些射手座則被外派到異地工作，但當地生活機能不佳，生活很不方便。

健康運方面，水星與太陽合相在疾厄宮位，當心病毒感染或著涼感冒，呼吸系統發炎，同時也要注意心血管方面的問題。木星與天王星齊聚健康宮位，代謝系統變差，內分泌失調，有發福的傾向，也容易起疹子、長痘痘。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，水星進入感情宮位，與太陽合相，同時木星與天王星齊聚戀愛宮位，與喜歡的人關係明朗化，進入交往狀態，有同居或結婚的打算。感情穩定的摩羯座，懷孕機率高，或是會與伴侶一起收養寵物。

金錢運方面，金星與火星合相在財務宮位，買到限量、稀有的商品，被人以重金求售，陷入天人交戰。有投資習慣的摩羯座，標的物指數波動劇烈，一度漲到想賣的價錢，但一時的猶豫，失去了好機會。

本週須注意的部分

工作運方面，土星、海王星齊聚在面試、考試宮位，面試會遇到較為嚴厲的長官，即便收到錄取通知，也會考慮職場環境是否友善。需要考證照，或參加國考的摩羯座，因一些事件耽擱，無法充分準備，又得再等下次機會了。

健康運方面，金星與火星合相在疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，容易著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎。土星與海王星齊聚交通宮位，需特別注意交通安全。

水瓶座：

整體運勢

工作運佳，水星進入工作宮位，與太陽合相，工作效率提升，在職場表現亮眼，會是很愉快的時期。某些水瓶座與客戶或是上司溝通順暢，執行各項事務、案件時，也因此節省了很多時間。

感情運方面，金星與火星合相在感情宮位，與情感對象正在熱戀狀態，甚至無意間在大庭廣眾前表現出親密的行為。然而金星與火星受到在家宅宮位的天王星影響，長輩或家人容易看不慣兩人的行為，收斂一些為佳。

本週須注意的部分

健康運方面，水星與太陽合相在健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統發炎。服用藥物或是施打疫苗後，容易引發心血管方面的不適，若有心悸、暈眩等問題，切勿輕忽，及早就醫。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，有些花費看似很便宜，卻不知不覺侵蝕掉自己許多生活費用。每到月底，會感覺手頭吃緊，還要付各種帳單，導致錢不夠用。

雙魚座：

整體運勢

感情運佳，水星進入戀愛宮位，與太陽合相，與喜歡的人互訴衷曲，兩人關係明朗化，進入交往狀態。單身的雙魚座會被有好感的人告白，會考慮與對方交往看看。

工作運方面，金星與火星合相在工作宮位，目前正執行十分光鮮亮麗的工作，每天都十分忙碌。但由於金星與火星受到天王星影響，常常會發生一些突發事件，挑戰你的應變能力。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與金星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，每天都十分疲累，當心著涼感冒與病毒感染，造成喉嚨發炎，並注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

交通運方面，木星與天王星齊聚交通宮位，天王星受到火星與金星影響，駕駛車輛，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，即便搭乘大眾運輸工具，也容易遇到突發事故，需特別注意交通安全。

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