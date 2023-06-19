「被分手了」生命靈數1-9號人反應：1號放棄、5號約新朋友

俗話說在一起要兩人同意，分手時只要一人做決定，分手都是痛苦的，但1-9號人的反應都不太一樣，你是幾號人呢？你失戀的時候都會是什麼樣的反應呢？

怎麼算你是幾號人? 出生年月日相加得到的個位數字，例如1990年11月10日，1+9+9+0+1+1+1+0=22，2+2=4號人。

1號人：理性型

仔細想想他三觀跟很多地方和我不合，還是放棄好了

2號人：壓抑型

怎麼辦我還是很喜歡他，要忍住用時間來沖淡

3號人：掙扎型

心好痛喔，我明明那麼好，難道我要想什麼辦法可以讓他喜歡我？

4號人：脆弱型

是不是我不夠好？還是我做錯什麼事情？算了……這幾天我自己安靜一下好了

5號人：跳脫型

沒關係今天約人唱歌，上次那個人好像也不錯，約他出來好了

6號人：難捨型

怎麼辦我不能沒有他，好想好想再看看你

7號人：隨緣型

好吧看來我們有緣無份，那我們就做朋友吧！

8號人：進攻型

沒關係我就等待機時機，我就不信沒機會，你逃不了我的手掌心

9號人：迷戀型

雖然他不喜歡我，但他還是好迷人喔，還是繼續喜歡他好了!!

本文作者為 源數專家陳咨穎 老師

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。