快訊

遺產三兄妹搶爭…遺囑寫了卻不具法律效力？ 6個避免「被翻盤」的重要提醒

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運滾滾來」：有大筆收益

「莒光楷模」憲兵調查官搞外遇 酒後甩傷小三手臂不倫戀曝光

「被分手了」生命靈數1-9號人反應：1號放棄、5號約新朋友

聯合新聞網／ 源數專家陳咨穎
圖為情侶吵架示意圖。圖片來源／ingimage
圖為情侶吵架示意圖。圖片來源／ingimage

俗話說在一起要兩人同意，分手時只要一人做決定，分手都是痛苦的，但1-9號人的反應都不太一樣，你是幾號人呢？你失戀的時候都會是什麼樣的反應呢？

怎麼算你是幾號人? 出生年月日相加得到的個位數字，例如1990年11月10日，1+9+9+0+1+1+1+0=22，2+2=4號人。

1號人：理性型

仔細想想他三觀跟很多地方和我不合，還是放棄好了

2號人：壓抑型

怎麼辦我還是很喜歡他，要忍住用時間來沖淡

3號人：掙扎型

心好痛喔，我明明那麼好，難道我要想什麼辦法可以讓他喜歡我？

4號人：脆弱型

是不是我不夠好？還是我做錯什麼事情？算了……這幾天我自己安靜一下好了

5號人：跳脫型

沒關係今天約人唱歌，上次那個人好像也不錯，約他出來好了

6號人：難捨型

怎麼辦我不能沒有他，好想好想再看看你

7號人：隨緣型

好吧看來我們有緣無份，那我們就做朋友吧！

8號人：進攻型

沒關係我就等待機時機，我就不信沒機會，你逃不了我的手掌心

9號人：迷戀型

雖然他不喜歡我，但他還是好迷人喔，還是繼續喜歡他好了!!

本文作者為 源數專家陳咨穎 老師

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

生命靈數

延伸閱讀

六月快結束！12生肖下半年運勢全解析 屬龍慢下來充電、這生肖當心謠言破壞人際關係

12星座分手方式！雙子、獅子讓你淡出生活圈、4星座傳訊息說掰掰

廣末涼子出軌！算命師看「渣女」4面相特徵：臉圓性慾超強

6月份生命靈數分析：2號人贏來運勢高點 5號人財務更加穩定

相關新聞

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運滾滾來」：有大筆收益

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人將接獲緊急訂單，短時間內獲取豐厚收入，有人則能轉換跑道，讓自己的薪資三級跳，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

「被分手了」生命靈數1-9號人反應：1號放棄、5號約新朋友

俗話說在一起要兩人同意，分手時只要一人做決定，分手都是痛苦的，但1-9號人的反應都不太一樣，你是幾號人呢？你失戀的時候都會是什麼樣的反應呢？

唐綺陽星座運勢週報：桃花八卦滿天飛！天秤把握升官運 雙魚感情別退縮

冥王星逆行魔羯，事情講究秩序，在上位者或有力人士的失序之處，容易被大眾檢討。土木有相位，金錢、民生議題被凸顯，關注社會上有困境的人。海王星停滯雙魚，引發眾人關心藝文界、醫療方面和默默奉獻者的狀況，重視毒品、流浪者相關議題。金火獅子更趨近，眾人熱衷大型活動，桃花八卦滿天飛，須注意孩童安全。太陽進巨蟹，夏至來臨，節氣轉換能量場轉變，要注意說話方式，避免傷人傷己。

每日星座運勢／雙子坦誠相待避爭吵 求財切莫貪心

2023-06-19牡羊座短評：較理智，能理性地處理日常事務。【整體運★★★☆☆】和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍

夏至端午相連！2生肖發威變旺 2生肖下半年變動大「一招可化解」

農曆五月到，將迎來端午連假，民俗專家廖大乙說，今年「夏至」與端午節相連較為特殊，過了夏至、端午，天地氣場較不穩定，下半年...

超級會裝！做事留一手三星座 天蠍不信別人、處女最後一秒做到完美

你有遇過這種同事嗎？他們做事往往留一手，也會保留一些實力，不讓別人看透看穿。命理網站旺好運分享「這些星座總是做事有所保留」，來看看那些星座上榜了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦