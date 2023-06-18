殺破狼周運勢／雙子感情出現重大轉變 水瓶經濟面臨危機

殺破狼2023年6月19日～6月25日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，會很隨興地計劃一個短程旅行，快閃某個城市，到嚮往的景點打卡。某些白羊座因為工作所需出差，順便可以遊覽一下當地。新月期間，可許下與旅遊相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，退行回志業宮位的冥王星相位良好，目前的工作只需對自己負責，不必顧慮上司同事的壓力，感覺很自由。某些白羊座開始創業，草創時期，校長兼撞鐘，但還算忙得過來。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星與火星呈現合相，受到天王星影響，與喜歡的人見面時，總是有些突發狀況，使得兩個人無法好好相處。某些白羊座則是花很多錢討好喜歡的人，對方卻不領情。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，受到海王星影響，會發現家人隱瞞自己一些事情，使你大受震撼。某些白羊座則是與親人坦承一些自身的問題，卻不被諒解，感到難過。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資有些微調整，感覺手頭寬裕許多。某些金牛座則是會增加被動收入。新月期間，可許下有關金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，不妨一個人踏出舒適圈，獨自去旅行，會交到許多異國的朋友，感覺十分愉快。某些金牛座則是會有很多機會與來自海外的人士交流，感到充實。

本週須注意的部分

溝通運方面，太陽進入溝通宮位，受到海王星影響，識破週遭某些人的謊言，感到非常不適，卻無法阻止對方不斷在外招搖撞騙。某些金牛座會覺得與一些人溝通不良，你想表達的事情，對方完全無法理解。

家宅運方面，在家宅宮位的金星與火星呈現合相，受到天王星影響，家中有些管線老舊，開始漏水，影響居住品質，需要花很多錢修繕。某些金牛座則是因為鄰居裝修新房，生活品質受到干擾。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，人生會因為某個人的出現，發生了重要的改變，感情穩定的雙子座，與喜歡的人會有關鍵性的進展。新月期間，可許下任何願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，同時與退行回財務宮位的冥王星相位良好，副業經營小有成就，最近會有零星的收益進帳，對生活不無小補。有投資習慣的雙子座，標的物指數有成長的趨勢，可在不錯的時機獲利了結。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星與火星齊聚旅遊宮位，在很短的時間內要到很多想朝聖的地方打卡，行程緊湊。但由於火星亦受到在精神宮位的天王星影響，容易精神不濟，須忍痛放棄一些行程。

工作運方面，土星與海王星齊聚在志業宮位，同時海王星相位不良，目前的工作組織充斥著許多偷懶、打混、貪污的情事，雖然你很想獨善其身，卻發現自己已經不知不覺成為共犯結構的一員，難以脫身。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時冥王星退行回感情宮位，邂逅到彷彿前世就認識的人，一見面就有似曾相識的感覺。新月期間，可許下感情方面的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，太陽進入命宮，在工作領域因優異的資歷受到

許多人矚目，在職場倍受禮遇，但由於太陽受到海王星影響，當心某些人利用你的名氣與專業行詐騙之實。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星與火星齊聚在金錢宮位，受到在人際關係宮位的天王星影響，會收到好朋友結婚的喜帖，荷包要大失血了。某些巨蟹座會經常需要出席費用較高的應酬活動，使得生活費用超支。

遠行運方面，土星與海王星齊聚在遠行宮位，海王星受到太陽影響，參加旅行團到海外遊玩，不斷地被帶到禮品店購物，真正想參觀的行程卻走馬看花，感覺受騙上當。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個新團體，許多人對你都十分友善。某些獅子座則是交到志同道合的新朋友。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會受到新月能量庇佑。

感情運方面，金星與火星合相在命宮，被喜歡的人寵愛著，每天都在熱戀狀態。然而火星受到在志業宮位的天王星影響，由於工作忙碌的關係，總覺得能與對方相處的時間十分有限。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，同時海王星受到太陽影響，有些人給予你的好處帶著不純粹的目的，受到禮遇的背後，要當心他人設下的陷阱。有投資習慣的獅子座，當心被投顧公司欺騙，許多資金血本無歸。

健康運方面，火星在命宮行進，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時注意人身安全。海王星與土星齊聚疾厄宮位，筋骨、皮膚、牙齒會需要長時間醫治，睡眠品質亦不佳，或是罹患慢性疾病。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接一個新的職務或任務，未來前景看好。新月期間，可許下工作、成就、事業……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，木星與天王星齊聚學業宮位，會獲得一個不錯的進修機會，可到海外，或是較為有名的學校繼續深造。還是學生的處女座，論文或作業評價很好，會登上重要的期刊或展場發表。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，海王星又受到太陽影響，發現情感對象有事情隱瞞，頗為嚴重，必須要與對方攤牌。某些處女座則是說謊被喜歡的人揭穿，最後雙方連朋友都做不成。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，受到海王星影響，某些人看似很大方，讓你卸下防禦，但背後的目的不純粹。千萬不要與人合夥投資，或是幫人作保，以免損失慘重。

天秤座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，會啟動新的作業或論文計畫，並獲得許多珍貴的學習資源，新月期間，可許下學業、留學、深造、進修……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星與火星合相在人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，每天行程滿滿，甚至會遇到名人。但由於火星受到在財務、慾望宮位的天王星影響，要當心捲入財務或是性騷擾的糾紛中。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入志業宮位，受到在工作宮位的海王星影響，因為一時大意，犯下嚴重的錯誤，被上司申誡。某些天秤座則是在職場隱瞞的問題被發現，面臨被資遣的危機。

健康運方面，木星與天王星齊聚疾厄宮位，內分泌、免疫系統失調，生理週期大亂，代謝系統也變差，有發福的傾向。肝功能不佳，儘量少飲酒，不要亂服用藥物。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，某筆分期付款的債務清償了，財務狀況輕鬆許多。有投資習慣的天蠍座，會買進市場潛力看好的標的，長線可期。新月期間，許下理財、債務、投資……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星與火星齊聚志業宮位，許多客戶都指名要你服務，業績亮眼，工作量十分繁忙。某些天蠍座正在執行十分光鮮亮麗的任務，常常需要登上媒體亮相，感到有些虛榮。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚戀愛宮位，海王星受到在遠行宮位的太陽的影響，戀愛對象有事情隱瞞你，從一些蛛絲馬跡會發現他的秘密。某些天蠍座會暫時與戀愛對象遠距戀愛，對戀情感到悲觀。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，與水星齊聚，本週飲食須特別注意衛生，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎。同時需當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與心血管方面的問題。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與戀愛對象有更進一步的發展，會一起同居，或是有結婚的打算。曖昧中的射手座與喜歡的人關係明朗化，雙方進入交往階段。新月期間，許下與情感關係有關的願望，會獲得新月能量的祝福。

遠行運方面，金星與火星合相在遠行宮位，會十分有行動力地決定了一個遠行計畫，想一個人旅行放空，到嚮往的景點朝聖。某些射手座則是會因為工作需要到外地出差，差旅待遇頗佳，還能遊覽當地風光。

本週須注意的部分

工作運方面，木星與天王星齊聚在工作宮位，天王星受到遠行宮位的火星影響，公司或組織要外派你常駐在海外，薪資待遇看似不錯，但當地生活機能不便，不是很願意接受這個職務。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，海王星受到太陽影響，親人可能罹患失智症或心理疾病，讓你感到十分憂心。某些射手座會遇到愛嚼舌根的鄰居，在社區或鄰里間亂傳八卦，必須澄清一些莫須有的事情，覺得心煩。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，許多事務重新啟動，甚至會有些問題必須砍掉重練。新月期間，可許下與工作、職場有關的願望，會獲得良好的能量庇佑。

金錢運方面，金星與火星齊聚財務宮位，會分期付款購買某樣昂貴的物品，不需要付出利息，還可獲得折扣，感覺很划算。有投資習慣的摩羯座，投資標的指數一支獨秀，可在此時出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，進入感情宮位的太陽受到溝通、傳播宮位的海王星影響，情感對象有事隱瞞你，會發現事實的真相，感到震驚。單身的摩羯座，會與聊得來的網友見面，卻有受騙上當的感覺。

健康運方面，金星與火星合相在疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，喉嚨發炎、失聲。並注意血光之災，發生意外傷害以及罹患急性疾病的機率較高，嚴重的話甚至需要動手術治療。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女宮位，與曖昧對象的關係更進一步，雙方互訴衷曲，進入交往階段。某些水瓶座會收養流浪的毛小孩，重心都在孩子身上。新月期間，許下有關戀愛、小孩、寵物有關的願望，會獲得新月的祝福。

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，會搬進一間設備不錯，有電梯與管理人員的新居。但由於天王星受到火星影響，鄰居似乎不是太友善，裝修房子時頻頻來找麻煩。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入工作宮位，受到海王星影響，進入新的單位或職場，上司有許多業務交代不清，甚至無事可做，氣氛詭譎，覺得情況不對，還是先離職為妙。

金錢運方面，土星與海王星齊聚在金錢宮位，海王星受到太陽影響，過去日子太過揮霍，存款不斷流失，經濟面臨危機。某些水瓶座則是公司財務狀況欠佳，一直沒領到原本該獲得的薪資。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會搬到環境較佳的區域，開始新生活。某些雙魚座討厭的鄰居、或是不負責任的社區管理人員離開了，覺得居住品質舒適多了。新月期間，可許下有關家宅方面的願望，會有良好的能量幫助。

人際關係方面，冥王星退行回人際關係宮位，這段時間會受到許多警察、法務人員的幫助，找回重要的東西，或是還給你一個公道。某些雙魚座則是遇到一些麻煩，好朋友們此時不離不棄，覺得感動。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，受到海王星影響，發現曖昧對象有事情欺騙你，發現真相後會不知所措。感情穩定的雙魚座，喜歡的人與你之間有些誤會，此時會有機會說清楚，講明白。

工作運方面，火星與金星齊聚工作宮位，在職場的地位如日中天，許多客戶都指定要你服務，但由於火星受到天王星影響，有許多客戶的要求會比較古怪，執行業務時感到有些困擾。

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