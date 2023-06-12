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唐綺陽星座運勢週報：雙魚過往易被檢討 雙子有貴人、升官運

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報6/12-6/18】

星象影響：冥王逆回魔羯，土星逆行，金、火趨近

冥王星逆回魔羯，返回舊有、重視秩序的世界，重新思考名聲地位，價值觀的調整影響到未來改變，以及對成功的重新定義，為進入新世界做好準備。土星逆行，檢視過去耕耘之處，雙魚座的過往易被檢討，好壞也會被放大。金火趨近，桃花旺、想找樂子談戀愛，關注演藝圈、時尚界，大型活動及派對頻繁，充滿熱鬧氛圍。

12星座個別運勢：

天秤：百忙中要注意健康，感情可能無力經營

天蠍：拼命趕工認命做，感情上別鑽牛角尖

魔羯：當心小人作祟，對另一半付出要浪漫點

水瓶：工作多思量當心被拐騙，桃花旺要慎選對象

金牛：凡事能逢凶化吉，感情上以柔克剛

巨蟹：機會來臨放膽接受，談感情要放開一些

處女：工作需自己爭取，感情相處別太挑剔

射手：當心白目引起衝突，受到有個性的對象吸引

牡羊：多接觸外界更能進步，感情趨向明確穩定感

雙子：工作有貴人、升官運，多點貼心維繫感情

獅子：工作憑實力征服大家，感情有桃花主動靠近

雙魚：顧好形象能受賞識，桃花旺盛機會佳

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢 偏財運 財運 愛情運

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