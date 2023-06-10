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下周生肖運勢／雞羊工作上有貴人！ 龍財運一飛沖天

聯合新聞網／ 曼樺老師
圖為上班族財運示意圖。圖片來源/ingimage
圖為上班族財運示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，6/11-6/17各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.雞

本週工作運勢暢旺，為第一名。計畫與想法很多，行事如虎添翼而且有貴人相助，不枉之前的布局努力。

NO2.龍、羊、狗

龍：本周運勢平穩中進步，為第二名。忙碌中有很大的出差機會。努力工作在當下，客戶回饋也是能夠感受的到。

羊：本周運勢氣勢如虹，同為第二名。事業上有貴人運。休息時間與工作的安排都得恰當，以免影響成效。

狗：本週運勢進展順暢，自信心強大，同為第二名。肯埋頭苦幹，定可出人頭地，勿炫耀自己。

NO3.牛、猴

牛：本週運勢尚且不差，為第三名。又想爭取時間賺錢，偏偏從事的又是休閒 業相關領域，要把握平衡不能貪玩。

猴：本週運勢不錯，奮發向上，同為第三名。運作好久的案子，終於露出曙光洽談順利，後續可預估結果了。

財運前三名】

NO1.龍

本周正財運旺盛，事業忙碌到起飛，相對獲得的報酬回饋也是值得的。一邊工作，一邊出差旅遊享受。

NO2.羊

接近端午之際，羊兒的財運轉強，本周偏財運提高，意外帶來的收入，確實讓你興奮，更加努力拓展業務。

NO3.猴

本周財運的提升，來自於早就該收入的錢，總算到位。仔細理財，分散投資，也能補補股市投資的缺。

【愛情運前三名】

NO1.牛

愛情運甜蜜，與女友感情穩定，計劃年底結婚。三十的你，終於知道有家的溫暖，安慰與依賴感了。

NO2.龍

單身者愛情運勢佳，心情不錯。時來運轉，久旱逢甘霖，一度拒絕辦公室戀情，沒想到這次遇到真愛。

NO3.羊、雞

羊：單身者愛情運上升，已有暗戀對象的人，本周出現好的轉機。學校畢業期至，學長突然表白，內心雖然開心，還是有些惶恐。

雞：本周桃花盛開，未婚已婚男性都要注意，選擇你所愛，愛你所選擇，千萬不要腳踏兩條船，以免後患無窮。

【健康運前三名】

NO1.雞

健康運佳，喜歡的單車運動，總是讓你流汗浹背，儘管如此仍要堅持保持良好習慣，因為健康太重要了。

NO2.猴

健康運勢挺好，心情開朗，無憂無慮。夜晚的腳踏車騎行，更是你一天所 有情緒壓力的放鬆。

NO3.羊

健康運勢不錯，利用午休時間閉目養生方法，可以達到閉目消食的功效，飯後閉目休息10分鐘保養肝臟。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

生肖運勢 財運

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