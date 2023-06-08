就是今天！威力彩飆5億獎金 「4生肖財運佳」4招下注拚財富自由

威力彩第頭獎又槓龜，財神爺還沒睡醒！今(8)日開出的威力彩累積金額預估上看5億元，預計又掀起一波買氣，人人都希望能夠得到財神爺的眷顧，當中大獎的幸運兒！

楊登嵙老師表示，6月8日這天財運最好的生肖是牛、龍、蛇、雞，這幾個生肖可千萬不要錯失當5億富翁的機會!

中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管當天您是在家裡或飯店，以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，6月8日「財神方」是在西方，例如住在飯店，就以飯店為中心點，往西方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。住在家裡，就以家裡為中心點出發。而且彩券行坐向西及南今日財運較旺，容易開出大獎。

除此之外，鼻子是我們的「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣。另外就是耳朵，俗話說「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把錢送給你， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

楊登嵙老師還加碼，6月8日幸運色是白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、黃色、米黃色、咖啡色、棕色等，穿著這金、土色系，財運更旺。旺財時間09至11點、15至19點。

本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授

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