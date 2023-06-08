快訊

明仁會條款掃到四海幫「弟哥」告別式？禁唱名堂號

幼兒園童被餵食三級毒品「巴比妥」 醫揭背後龐大隱憂：恐導致呼吸中止

新加坡羽賽／對印尼好手8連勝 戴資穎勇闖8強

12星座「最容易頂撞上司」排行榜！天蠍堅持己見、這星座「鬧到造反也不奇怪」

聯合新聞網／ 綜合報導
有的星座在性格上，特別容易和上司起衝突。圖片來源／ingimage
有的星座在性格上，特別容易和上司起衝突。圖片來源／ingimage

每個人工作時的性格不同，在與上司相處的過程時，有的人或許會有不滿衝突的行為發生。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行出誰是容易頂撞上司的人。

第12名 雙魚座

雙魚座不喜歡表達自我主張，因此有所不滿也不會說。

第11名 巨蟹座

巨蟹座相當重視上下關係，會遵從上司所有的指令。

第10名 金牛座

金牛座是和平主義者，不喜歡紛爭。儘管覺得不合理也會概括承受。

第9名 天秤座

天秤座重視氣氛和諧，會盡量避免和人產生衝突。

第8名 處女座

處女座做事仔細，不容易犯錯，容易得到上級的喜愛。

第7名 雙子座

雙子座溝通能力出色，當他們發現有什麼不對的時候，會用最適當的方法與上司表達。

第6名 射手座

射手座容易對自己沒興趣的業務隨便處理，因而引發上司的斥責。

第5名 魔羯座

魔羯座重視效率，如果感覺到現有的指令不合理，就會用自己的方法進行。

第4名 牡羊座

牡羊座自尊很高，如果傷及他們的自尊心，就會展現出強硬的態度。

第3名 水瓶座

水瓶座認為人與人之間不該有上下關係，因此碰到前輩或者上司，也不會特別展現出恭敬的態度。加上他們心直口快，即使不是有意要激怒人，但卻可能會因為一時尖銳的言詞，而引發與上司的糾紛。

第2名 天蠍座

看似溫和的天蠍座，內心其實有著強烈的自我意識，不擅長與人配合一起行動。因此在和上司的相處時，容易堅持自己的想法，碰到上級疑似有濫用權勢的狀況，更會毫不猶豫加以對抗。

第1名 獅子座

對自己信心十足的獅子座，即使是才剛進公司的新人，也不會因此產生一絲畏懼。即使面對上司，當他們覺得事情不合理的時候，就會表達強烈抗議。甚至帶頭拉攏和他有一樣想法的人，直接造反也不奇怪。

日本 星座

延伸閱讀

卡費總是還不完！12星座誰最常借貸 牡羊愛搶第一個買、這星座「買下來是命運使然」

誰是「抓猴」高手？雙子陪你演、天蠍情報員 這2星座人肉測謊機

12星座「由愛生恨」排行榜！金牛心情差就遷怒、這星座出問題「恨對方一輩子」

12星座對情人小氣還是大方？火象在意禮尚往來、土象默默買給你

相關新聞

12星座「最容易頂撞上司」排行榜！天蠍堅持己見、這星座「鬧到造反也不奇怪」

每個人工作時的性格不同，在與上司相處的過程時，有的人或許會有不滿衝突的行為發生。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行出誰是容易頂撞上司的人。

下半年要特別小心意外的5個生肖！蛇當心惹禍上身、兔捲入職場競爭

時間已來到6月，2023年很快就要過完一半了。不管上半年你過得順暢平穩、還是艱難險阻，都即將是過去式，現在要開始調整心態，面對未知的下半年了。今年的下半年總體運勢裡，最少不了的就是意外與變化。這些意外會發生在你身上嗎？科技紫微網現在要列出下半年幾個容易遭遇意外與變故的生肖，告訴你如何趨吉避凶，化險為夷。

容易「爺孫戀」5星座！天蠍愈阻擋愈要愛、兩星座「遇到懂他的人」就陷落

李坤城、林敬恩「爺孫戀」談了十年，日前男方過世再掀波瀾。你知道有哪些星座年紀越大，反而更有魅力？這些星座特別容易談起「禁忌之戀」，吸引到或和自己差很大的人？他們不在乎旁人眼光，無論是年齡相差很多、身分地位相差懸殊，都會義無反顧愛下去。快看看有那些星座上榜吧！

每日星座運勢／射手有機會獲主導權 辦事特別順心

2023-06-08牡羊座短評：內心的感覺要適時表露。【整體運★★☆☆☆】壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日

農曆4月運勢(下)／虎豬避免得意忘形、狗防車關、雞有桃花

命理師湯鎮瑋老師分享影片「6/7-7/7（農曆四月）十二生肖運勢大解析！生肖虎、兔、蛇、羊、雞、狗、豬要注意」，提醒各生肖這段期間該注意哪些事情。這邊說的農曆四月，不是從農民曆來看，而是以命理學的角度，依照節氣轉換，農曆四月份是從6/7到7/7號，地支轉到「午月」，午月也是陽氣最旺的一個月，老師建議本月多除穢、補財庫都很適合。

天生自帶財運！最招財生肖女TOP3 屬虎常成為老闆大將

在高強度的競爭環境中，大家都想透過錢財的累積來豐富自己的生活，可是有些人天生工作能力強，又自帶財運，將招財成為一種技能，讓我們來看看，你是否為最強招財生肖女的TOP3。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦