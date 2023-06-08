12星座「最容易頂撞上司」排行榜！天蠍堅持己見、這星座「鬧到造反也不奇怪」
每個人工作時的性格不同，在與上司相處的過程時，有的人或許會有不滿衝突的行為發生。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行出誰是容易頂撞上司的人。
第12名 雙魚座
雙魚座不喜歡表達自我主張，因此有所不滿也不會說。
第11名 巨蟹座
巨蟹座相當重視上下關係，會遵從上司所有的指令。
第10名 金牛座
金牛座是和平主義者，不喜歡紛爭。儘管覺得不合理也會概括承受。
第9名 天秤座
天秤座重視氣氛和諧，會盡量避免和人產生衝突。
第8名 處女座
處女座做事仔細，不容易犯錯，容易得到上級的喜愛。
第7名 雙子座
雙子座溝通能力出色，當他們發現有什麼不對的時候，會用最適當的方法與上司表達。
第6名 射手座
射手座容易對自己沒興趣的業務隨便處理，因而引發上司的斥責。
第5名 魔羯座
魔羯座重視效率，如果感覺到現有的指令不合理，就會用自己的方法進行。
第4名 牡羊座
牡羊座自尊很高，如果傷及他們的自尊心，就會展現出強硬的態度。
第3名 水瓶座
水瓶座認為人與人之間不該有上下關係，因此碰到前輩或者上司，也不會特別展現出恭敬的態度。加上他們心直口快，即使不是有意要激怒人，但卻可能會因為一時尖銳的言詞，而引發與上司的糾紛。
第2名 天蠍座
看似溫和的天蠍座，內心其實有著強烈的自我意識，不擅長與人配合一起行動。因此在和上司的相處時，容易堅持自己的想法，碰到上級疑似有濫用權勢的狀況，更會毫不猶豫加以對抗。
第1名 獅子座
對自己信心十足的獅子座，即使是才剛進公司的新人，也不會因此產生一絲畏懼。即使面對上司，當他們覺得事情不合理的時候，就會表達強烈抗議。甚至帶頭拉攏和他有一樣想法的人，直接造反也不奇怪。
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