殺破狼週運勢／摩羯職場表現亮眼 雙魚當心恐怖爛桃花

殺破狼2023年6月12日～6月18日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，除了正職之外，還有許多兼職收益進帳，經濟狀況富裕。但由於木星與天王星受到在玩樂宮位的金星與火星影響，花在吃喝玩樂方面的開銷也十分驚人。

工作運方面，冥王星退行回志業宮位，脫離不良相位的影響，目前的工作可獨立作業，並自己決策很多事，不需要被上司或同事牽制，感覺自由輕鬆許多。某些白羊座微型創業有成果，品牌或口碑開始被廣為流傳。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與火星齊聚戀愛、子女宮位，受到在金錢宮位的木星與天王星影響，與戀愛對象在價值觀上有很大的落差，常常因為花錢的方式起口角。某些白羊座在寵物與小孩身上開銷較多，造成自己很難存到錢。

學習運方面，在學習宮位的太陽與水星受到海王星與土星的影響，想進修一些專業知識與技能，卻誤入掛羊頭賣狗肉的機構，不但學不到東西，還不能退款，浪費時間，也浪費金錢。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，冥王星退行回遠行宮位，脫離不良相位的影響，會有好機會到海外打工渡假、當交換學生，或是被外派到外地工作，在國外生活一陣子，可體驗不同民族的文化。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的金星與火星受到命宮的木星與天王星影響，親人對你好的方式限制了很多發展的可能性，會與家人唱反調、起爭執，或是冷戰，家庭關係降到冰點。

金錢運方面，在金錢宮位的太陽與水星受到在人際關係宮位的海王星與土星影響，被信任的朋友出賣、詐騙，失去了對人的信任感。某些金牛座與人發生金錢糾紛，雙方撕破臉。

健康運方面，木星、天王星齊聚命宮，代謝率變慢，內分泌失調，有發福的傾向。有些慢性疾病的徵兆已經浮現，需要長時間治療與調養，逐漸體會出健康的重要性。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，冥王星退行回財務宮位，脫離不良相位影響，會有計畫地清償過去欠下的貸款與債務，改善經濟狀況。有投資習慣的雙子座，會將許多標的物都出脫，換成現金或貴金屬比較保值。

學習運方面，金星與火星齊聚學習、考試宮位，會嘗試報考各種證照考試，並上許多研習課程，取得某些資格。還是學生的雙子座，期末報告堆積如山，每天熬夜趕作業，考試成績差強人意，再堅持一下就可畢業或升級。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星受到水星與太陽影響，即便怎麼努力，有些新的技術似乎都難以跨越，在職場的升遷也停滯不前，感覺人生怎麼努力都沒有意義，會想尋求新的出路。

感情運方面，木星、天王星齊聚在心靈宮位，相位不良。陷入不見容於社會的秘密戀情、年紀或身份的不對等，或是同性相戀的情感中，難以向周遭的人啟齒傾訴，愛得很辛苦。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，冥王星退行回感情宮位，脫離不良相位的影響，經過了種種考驗，目前的關係已穩固，即便不會進入婚姻關係，雙方也不會想離開彼此，已經像家人一般自然的相處。

金錢運方面，金星與火星齊聚金錢宮位，薪資有些微調整，或是兼職收益增加，荷包滿滿。但受到在人際關係宮位的木星與天王星影響，交際應酬上的支出較多，錢都無法存下來。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的土星與海王星受到在秘密宮位的水星與太陽影響，學習環境充滿了潛規則，有些指導者將自己辛苦的研究佔為己有，或是把學生當成免洗工具人，覺得快受不了了。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與天王星受到金星與火星影響，有機會與名人接觸，本來感到有些憧憬，實際認識對方之後，印象會大打折扣，對方的價值觀和品德令你不敢恭維。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，冥王星退行回工作宮位，脫離不良相位的影響，同時木星與天王星齊聚在志業宮位，工作能力受到許多人認可，除了正職之外，還會接到許多案件，在工作領域中炙手可熱，但也忙到分身乏術。

感情運方面，金星與火星齊聚命宮，桃花盛開，會有許多人對你表示好感。但由於金星與火星的相位並不佳，很多都是爛桃花，有些追求者甚至有點瘋狂，令人害怕。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的水星和太陽受到土星與海王星影響，許多人會希望找你幫忙，但雙方溝通無交集，也不知從何幫起。某些獅子座過於信任他人，等到吃了大虧，才知道自己受到欺騙。

健康運方面，金星與火星齊聚命宮，當心病毒感染，或是著涼感冒，喉嚨發炎、失聲。並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，也容易罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。這段時間須特別留意人身安全。

處女座：

整體運勢

工作運方面，太陽與水星齊聚志業宮位，工作能力受到重視，在職場表現亮眼，處理事務的效率也十分迅速。然而太陽與水星受到在夥伴宮位的海王星與土星影響，容易招來同事的嫉妒。

遠行運方面，木星與天王星齊聚在遠行宮位，會有機會到海外打工渡假、交換學生、留學、外派。某些處女座已經身處異國，開始生活，正在試適應當地的文化與風土民情。

本週須注意的部分

感情運方面，冥王星退行回戀愛、子女宮位，同時海王星與土星齊聚感情宮位，相位不良，總是被喜歡的人排在工作之後的順位，很久沒辦法好好相處，情感關係有些降溫。某些處女座正在失戀的情緒中無法自拔，感到孤單。

學業運方面，在學業宮位的木星與天王星受到金星與火星影響，發現許多同學利用一些不正當的方式取得學分，或是獲得學位畢業，自己努力用功的成果不受指導者青睞，覺得學術圈十分陰暗。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，木星與天王星齊聚財務宮位，會獲得一筆長輩留下的資產需要處理，但由於天王星與木星相位不良，會與許多親戚發生糾紛。有投資習慣的天秤座，目前投資標的大漲，不妨在相對高點出脫，獲利了結。

遠行運方面，太陽與水星齊聚遠行宮位，到海外旅遊、出差，會十分有效率地到想朝聖的景點打卡。不過太陽與水星受到在健康宮位的海王星與土星影響，在異地會有些水土不服，常用的藥品最好隨身帶著。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星受到水星與太陽的影響，上司或老闆會要求員工提升工作所需的專業技能，使你除了上班時間之外，晚間或假日還要去上課進修，十分勞累。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與火星受到財務宮位的木星與天王星影響，會接到親朋好友的紅色炸彈，荷包要大失血了。某些天秤座則是交際應酬的邀約太多，很多朋友想和你合夥投資，最好能謹慎為佳，以免產生糾紛。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，冥王星退行回旅遊宮位，會想再度挑戰極限型態的旅遊方式，像是騎行、徒步環島，或是攀登難度更高的山巒，此時正重整裝備，對這個旅行計劃躍躍欲試。

工作運方面，金星與火星齊聚在志業宮位，工作表現受到上司倚重，會要你負責重要的案件。但金星與水星受到在夥伴宮位的木星與天王星影響，容易受到同事嫉妒與眼紅，甚至扯你後腿。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星與天王星相位不良，在戀愛、子女宮位的土星與海王星相位亦不佳，容易意外懷孕，在尚未準備好的情況下進入婚姻關係，沒有喜悅的感覺，反而很茫然。

健康運方面，水星與太陽齊聚疾厄宮位，當心病毒感染或是著涼感冒，引發呼吸系統的問題，或併發心血管方面的疾病。冥王星退行回交通宮位，交通安全亦要特別注意。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，冥王星退行回金錢宮位，會有被動性的收益進帳，每個月多一筆資金，經濟獲得改善。某些射手座會多兼一份職，多賺一些錢，改善目前的生活品質。

學業運方面，金星與水星齊聚學業宮位，報告與作業會很有效率地完成，同時也獲得令自己滿意的成績。某些射手座會有機會與異國的學生交流，每天都過得十分充實。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星與太陽受到家宅宮位的土星與海王星影響，與情感對象的家人溝通不良，發生誤會，感到不愉快。某些射手座則是另一半和自己的家人發生摩擦，夾在兩者之間左右為難。

工作運方面，在工作宮位的木星與天王星相位不良，在職場握有人人稱羨的資源，但若是無法充實自己的專業技能，很容易被淘汰掉。某些射手座則是受限於語言能力，無法獲得晉升的機會。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，金星與火星齊聚財務宮位，利用信用卡累積點數消費，獲得很多折扣，買到物超所值的東西。有投資習慣的摩羯座，短期會有不錯的獲利，請見好就收。同時，錢雖然來得快，預期外的開銷也變多。

工作運方面，太陽與水星齊聚工作宮位，在職場表現亮眼，工作效率迅速，將任務執行完善。不過太陽與水星受到在溝通宮位的海王星與土星影響，與某些同事溝通不良，他們無法理解你做出的決策，容易產生誤會。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星、天王星受到在財務、疾厄宮位的金星、火星影響，戀愛對象和你共同的財產交代不清，雙方會因此不太愉快。正在懷孕、有養寵物、小孩的摩羯座，孩子的身體狀況不佳，讓你十分憂心。

健康運方面，冥王星回到命宮，同時火星、金星齊聚疾厄宮位，原以為已經痊癒的疾病再度復發，會需要動手術治療。注意泌尿系統、喉嚨的保養，容易因為病毒感染而發炎。並要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星與火星齊聚感情宮位，同時太陽與水星齊聚戀愛宮位，與曖昧對象的關係終於明朗化，雙方很快決定交往，並試著同居。感情穩定的水瓶座，目前正在熱戀階段，忽視掉許多現實層面的問題。

家宅運方面，木星與天王星齊聚在家宅宮位，親人的身體狀況好轉，家庭有些問題獲得解決，許多事情都往好的方向發展。某些水瓶座想與喜歡的人一起生活，必須搬離家庭，雙方才能有時間與空間好好相處。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星受到水星與太陽的影響，為了要看偶像的演唱會，或是追星，幾乎把所有的積蓄都花光，生活變得有些拮据。某些水瓶座在吃喝玩樂上的花費太不節制，經濟狀況江河日下。

健康運方面，冥王星退行回精神宮位，睡眠品質不良，經常作噩夢。某些水瓶座長時間處在高壓的環境下，容易罹患憂鬱症，或是心理疾病。需尋求健康的方式舒壓。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，冥王星退行回人際關係宮位，原本感到孤立無援的事件有了轉機，會有強而有力的貴人成為後盾。某些雙魚座會結識一些軍、警、檢調人員成為朋友，對他們的工作感到好奇。

工作運方面，火星與金星齊聚工作宮位，會執行一項光鮮亮麗的案件，受到許多人矚目，或是有機會與名人接觸。不過火星與金星受到在溝通宮位的天王星與木星影響，與客戶溝通不良，必須花很多耐心理解對方的意思。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚命宮，受到水星與太陽影響，對某個人的關心會錯了意，不小心動了情感，才發現對方早就有穩定伴侶。某些雙魚座不小心惹上恐怖爛桃花，對方會跟蹤你到許多地方，感到很害怕。

交通運方面，在交通宮位的木星與天王星受到健康宮位的金星與火星影響，駕駛車輛當心行車糾紛，這段時間被開罰單的機率也較高。需特別注意交通安全，一旦受傷，會花很長的時間復健。

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