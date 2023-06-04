殺破狼週運勢／雙魚成職場當紅炸子雞 水瓶家庭喜事連連

殺破狼2023年6月5日～6月11日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

學習運方面，在學習、考試宮位的太陽脫離不良相位的影響，報告或作業的進度提早完成，成果受到肯定。考試成績亮眼，即便是不拿手的科目，也能獲得及格的分數。

金錢運方面，木星、水星、天王星在本週依然齊聚在金錢宮位，因為接了很多外快，或是薪資有大幅調整，手頭較為寬裕，會與朋友相約去吃喝玩樂，發洩心中的壓力。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入戀愛宮位，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感，但由於金星受到木星與冥王星影響，爛桃花居多，當心遇到恐怖情人。感情穩定的白羊座，懷孕機率高，但孩子的突然到來，並不在你的預期中。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到木星與金星影響，幫助朋友時要當心公親變事主，避免幫人解決情感問題與金錢糾紛，不要為人作保與做媒，容易捲入麻煩中。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的太陽脫離不良相位的影響，債務得以清償，減少了許多不必要的支出，積蓄明顯變多了。某些金牛座則在此時購買到缺貨已久的生活必需品，並大量囤積。

家宅運方面，金星與火星齊聚家宅宮位，在很短的時間內找到條件不錯的物件，並以很快的時間搬到新居。但由於金星受到冥王星與木星影響，會需要換新很多傢俱，以及整修許多不理想的空間。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到木星與金星影響，主管開出非常誘人的待遇，要外派你到異地工作，但當地生活機能不良，並要帶著家人遷徙在外，使你陷入天人交戰的情緒中。

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，遇過許多心懷不軌的人士，遭受到孤立、陷害與霸凌，目前處在社恐狀態，他人對你伸出援手反而會令你感到猶豫，深怕又是一個陷阱。

雙子座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，與火星齊聚，會挑戰難度較高，團費也較貴的旅遊方式，在很短的時間內可以到許多景點遊覽。但由於金星受到木星與冥王星影響，會有點走馬看花，無法在一個景點待太久。

本週須注意的部分

感情運方面，木星、水星、天王星齊聚心靈宮位，目前處在一段不適合發展的戀情中，雖然常常能與對方接觸，但這份愛戀不容許說出口，只能暗戀對方。一旦自己的心情被人發現，會連朋友都無法做了。

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，手上有許多副業在發展，但沒有一個可以持續，也賺不到錢。某些雙子座正在適應新的工作領域，跟過去的職場生態很不一樣，適應狀況不良。

健康運方面，太陽在命宮行進，同時木星、水星、天王星齊聚精神宮位，有莫名其妙的心悸，可能是因為心理壓力所造成的自律神經失調，睡眠品質不佳，每天都無法打起精神，需要獲得舒緩壓力的方法。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在心靈宮位行進的太陽脫離不良相位的影響，暗戀的對象察覺到你的心意，會非常坦然地接受自己的愛慕之情。感情穩定的巨蟹座，與喜歡的人心有靈犀，任何事都不需要言語，兩人十分有默契。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星進入金錢宮位，薪資會有微幅調整，收入增加。但由於金星與火星同宮，相位皆不良，大部分的收入都需要用來還卡債與貸款，或是交際應酬的邀約太多，荷包大失血。

人際關係方面，木星、天王星、水星齊聚人際關係宮位，會參與許多活動或團體，認識許多新的人脈。然而木星受到金星與冥王星影響，當心受到同儕壓力，被強迫做許多不樂意的事情。

遠行運方面，海王星與土星齊聚在遠行宮位，在海外打工渡假、留學、交換學生、外派、出差、長途旅行的巨蟹座，水土適應不良，身心靈俱疲，會想回到家鄉生活。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽脫離不良相位影響，看到戕害自己的小人得到應有的報應，內心感到欣慰。某些獅子座則是獲得貴人幫助，解決掉許多困擾。

感情運方面，金星進入命宮，與火星齊聚，桃花運旺盛，會有許多人對你表示好感。感情穩定的獅子座，會獲得一段愜意輕鬆的假期，和喜歡的人一起渡假，忘掉過去許多不愉快的事情。

本週須注意的部分

工作運方面，木星、水星、天王星齊聚志業宮位，成為工作領域中的搶手人物，被許多單位延攬。然而木星受到金星與冥王星影響，對於轉換單位猶豫不決，寧願在環境單純的單位領低薪，也不想涉入複雜且爾虞我詐的職場。

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，有些理賠一直卡在申請流程中，即便確定可以請領補助，卻看得到吃不到。有投資習慣的獅子座，目前投資慘賠，融資利息不斷越滾越大，必須認賠止血。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的太陽脫離不良相位的影響，職場表現亮眼，擺脫小人牽制，所有事物都在掌握中，無人能撼動。某些處女座的工作能力終於獲得上司肯定，地位穩固。

學業運方面，木星、水星、天王星齊聚學業宮位，作業與報告產出效率驚人，甚至登上重要的學術期刊。某些處女座會遇到優秀的指導者，不拿手的科目會受到啟蒙，茅塞頓開，跨越障礙。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，越過道德的邊境，走過愛的禁區，享受幸福的錯覺，誤解快樂的意義，眼睜睜看著幸福從指縫中溜走。感情穩定的處女座，總在爭執中尋求自己的定位，愛情遇到障礙。

健康運方面，冥王星本週尚在健康宮位退行，直到週末才離開。注意泌尿系統與生殖器官的問題，容易因為親密關係過於頻繁，或是水分攝取不足而發炎。私密處需要特別悉心保養呵護。

天秤座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的太陽脫離不良相位的影響，期末成果達標，報告或作業順利完成，考試成績亮眼，可安心升級或畢業。某些天秤座則是與海外的學者或學校有交流的機會，獲得許多新的資訊。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與火星同宮，交際應酬的邀約較多，每天都與不同的朋友見面。但由於金星受到木星與冥王星影響，有些人聯絡你的目的不單純，小心被利用。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到木星與金星影響，戀情有第三者介入，但無法放手付出情感給所愛之人，容易由愛生恨。某些天秤座與伴侶的親密關係不協調，某一方有肉體出軌的跡象，雙方的信任感面臨考驗。

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，職場中有許多陷阱，稍有不慎，可能被陷害，除了受到懲處，甚至會吃上官司。某些天秤座目前處在失業狀態，對未來前途感到茫然。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的太陽脫離不良相位的影響，分期付款的債務得以清償，經濟狀況感到寬裕許多。有投資習慣的天蠍座，短線可期，可在適當的時期獲利了結。

工作運方面，金星進入志業宮位，會獲得上司賞識，坐上一個重要的位置，然而金星也受到夥伴宮位的木星影響，當心被同事嫉妒，盡量保持低調。某些天蠍座則是因為工作的變動，需要搬家或離家到異地工作。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到在家宅宮位的冥王星，以及志業宮位的金星影響，與伴侶的家人相處不和諧，覺得處處受到牽制。某些天蠍座則因為工作過於忙碌，與情感對象相處的時間被稀釋。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到金星與木星影響，家庭氣氛不佳，每天寧願加班工作，也不想回家受氣。某些天蠍座居住的地方與鄰居有些糾紛，可能需要尋求法律途徑解決。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的太陽脫離不良相位影響，伴侶關係撥雲見日，兩人之間的陰霾終於消散。某些射手座與曖昧對象互訴衷曲，戀情終於明朗化，雙方很快就進入交往狀態。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，與火星齊聚，會很隨興地決定一個遠行計畫，行程十分緊湊，到海外旅遊渡假。某些射手座則是需要到外地出差一趟，差旅待遇優渥，但要承擔的責任也很沉重。

本週須注意的部分

工作運方面，木星、水星、天王星齊聚工作宮位，目前擔任一個十分重要的職務，每天都十分忙碌。但由於木星受到在溝通宮位的冥王星影響，在職場中容易惹上口舌是非，發表各種言論時要特別留意。

家宅運方面，土星、海王星齊聚家宅宮位，家人在經濟或心理層面都依賴著你，生活經濟上感到十分沈重。某些射手座所居住的區域不太平靜，鄰居不太友善，或是治安不良，進出家門時感到很不安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的太陽脫離不良相位的影響，終於擺脫種種陰霾，在職場發揮專長。某些摩羯座則是承接重要的工作項目，受到上司重用，成為眾人矚目的焦點。

感情運方面，木星、水星、天王星齊聚戀愛、子女宮位，與情感對象會一起收養寵物，或是有了愛情的結晶，兩人會因為有了孩子的催化更為甜蜜。單身的摩羯座會邂逅有好感的對象，雙方有發展的空間。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星進入財務宮位，受到木星與冥王星影響，會想盡辦法獲得某個限量商品，傾家蕩產也再所不惜。有投資習慣的摩羯座，投資標的已有小小的獲利，此時見好就收，太過貪心可能會錯過出脫的好時機。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與火星同宮，當心病毒感染或著涼感冒，喉嚨發炎、失聲，同時注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，同時在戀愛宮位的太陽脫離不良相位的影響，會被有好感的對象告白，兩人很快就決定交往。感情穩定的水瓶座，會興起與對方結婚的想法，對方也有意願穩定下來。

家宅運方面，木星、水星、天王星齊聚家宅宮位，家庭最近喜事連連，感覺比較熱鬧。某些水瓶座會在此時購屋置產，或搬到環境較好的區域居住，生活品質獲得改善。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，有些看似平凡無奇又廉價的物品卻經常買不到，會產生報復性的囤積行為，在各大賣場掃貨。雖然物質不缺乏了，但也因此加重了生活負擔。

健康運方面，冥王星在命宮退行至心靈宮位，被泌尿系統的隱疾困擾許久，久病容易產生厭世的情緒。某些水瓶座則是最近老是遇到可怕的事件，造成嚴重的心理陰影。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，與火星同宮，因為特殊表現，成為工作領域中的當紅炸子雞，工作案件與邀約大量湧入，將會十分忙碌。某些雙魚座會承接一件光鮮亮麗的案件，甚至有機會與名人見面。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽脫離不良相位影響，許多事件都往好的方向發展，許多不愉快的問題都獲得解決的曙光。某些雙魚座的親人身體狀況有好轉的跡象，讓你放心不少。

本週須注意的部分

旅遊運方面，木星、水星、天王星齊聚旅遊宮位，會在很短的時間內決定一趟旅程，然而木星受到在健康宮位的金星以及在精神宮位的冥王星影響，在外地容易睡不好，或是水土不服，身體不適，出遊反而更為疲勞。

健康運方面，土星與海王星齊聚命宮，骨骼、牙齒、皮膚罹患一些需要長期矯正或治療的毛病，頗為困擾。火星與金星齊聚健康宮位，當心病毒感染，造成喉嚨發炎，並當心血光之災，容易發生意外傷害。工作也有過勞的傾向。

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