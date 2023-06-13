戀愛超慢熱！但愛上會越愛越深的3大星座 摩羯是最沉穩的另一半

有些人，進入戀愛的速度可能會很慢，然而一旦愛上了，他們的愛就會維繫很久很久。他們的愛，慢熱卻長久，一如初見。哪些星座具有這樣的特質呢？科技紫微網接下來就來為大家分析。注意，本文所說的是每個人的金星星座喔！

金星金牛座

金星金牛座對感情的要求其實蠻高的，他們沒辦法勉強自己穿不合適的鞋子。金星金牛追求的是相處時的舒適度，還有恰到好處的愉悅感，他們呵護自己的愛，就像呵護溫室裡的花。因為太愛惜自己的羽毛，每次開始一段新的戀情，他們都感到異常艱難。



然而，一旦開始認真談起戀愛來，他們就會全身心的投入，深情不移。金星金牛座的人通常會有儲蓄愛的習慣，不停地往一段感情裡存入愛，直到掏空自己，也讓彼此成為一個整體。得到金星金牛的愛的人，會慢慢地感受到對方的愛意，這愛雖然不算濃烈，但能夠像溫水一樣浸潤和滋養另一半。事實上，的確有許多金星落在金牛座的名人，一生都苦戀或癡迷一個人，對待感情極度專一。

金星處女座

金星處女座的人，特別在意感情中各種有的沒的小細節。比如，對方是不是會主動拎東西，會不會下意識的說謝謝……他們認為這些細節可以反映出對方的內心和個性。他們必須比別人多花很多時間和精力在感情領域裡，因為他們下意識就是想尋找一個完美的另一半。



事實上呢，金星處女也不是真的非得找到那麼一個完全符合期待的人，而是需要在相互接觸的過程中找到一種安全感，好慢慢說服自己去愛上對方，接納對方的全部優缺點。一旦雙方進入安全區，金星處女有了明確的目標伴侶，就會切換到專一、長情的狀態，並且極具服務奉獻精神，簡直比你親爸親媽還會照顧你呢。

金星摩羯座

如果說有哪個星座對待感情極度務實，那一定是金星摩羯了。他們對待愛情認真負責，是十二星座中最沉穩的伴侶。他們會真真切切地著手計畫雙方的未來，而且你永遠不用擔心他們像風象星座一樣說不愛就不愛，或是像水象星座一樣受情緒左右而忽冷忽熱。



金星摩羯的人遇到感情時，一定會先想清楚所有問題，確認這段感情符合自己的生活規劃，才會決心一試。因此，他們花在愛上一個人的時間可能比較長，會經歷漫長的糾結與搖擺，擔心兩人是否合適，害怕自己不夠好，還沒有做好準備等等等等……部分金星摩羯氣質特別明顯的人，羞澀而被動，充滿了禁慾氣息，彷彿是個六根清淨的出家人。但隨著戀愛關係的確定與愛意的累積，他們就會搖身一變，成為守護愛情的最佳忠犬，堅定地守護這段感情。

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