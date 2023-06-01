快訊

侯友宜競選工作室成立 首波發言人名單全是「七、八年級生」

民進黨前黨工還原性騷受害始末 錯愕被許嘉恬問：為何不跳車

中鋼股東紀念品「傘Ｑ」與6年前紀念傘比一比 差別曝光

下半年運勢／鼠蛇要多跑婚禮 「這生肖」當心血光又破財

聯合新聞網／ 綜合報導
下半年生肖運勢出爐了，不同生肖各自有要注意的地方。圖片來源/ingimage
下半年生肖運勢出爐了，不同生肖各自有要注意的地方。圖片來源/ingimage

農曆5月底要到了，準備開始進入2023下半年，命理師湯鎮瑋老師分享影片「2023下半年 十二生肖運勢大解析！」，分享各生肖這段期間該注意哪些事情。

▎屬鼠／一喜擋三災

屬鼠的人上半年可能經歷過血光、意外或是動盪，在下半年可以透過「沾喜事」來改運。不論是參加婚禮或是滿月禮，只要是可以沾到喜氣的活動，都鼓勵多多參加，以達到「逢凶化吉」、「一喜擋三災」的效果。

而屬鼠的人在下半年最重要的課題，是經營好人脈關係，因為你的「人脈通錢脈」。

屬鼠的人想開運，建議配戴血珀紅繩或是粉水晶，也可以經常多穿代表喜慶的紅色衣服

▎屬牛／自我挑戰

2023年對於屬牛的人是一大挑戰，下半年會受到大環境波動影響，會浮現各種壓力，包括經濟、工作、奔波等壓力，要好好的調適自己的身心靈，撐過一直在變動的大環境。

建議屬牛的人在下半年可以多多學習，斜槓一些副業、發展第二專長或是進修，都是不錯的選擇。對屬牛的人來說，2023是自我挑戰年，建議把壓力轉念成重要的學習歷程，自我成長。

屬牛的人可以多使用像黃色咖啡色與土有關的色系，加強本命生肖的五行，也可以多配戴金珀蜜蠟黃水晶這種黃玉的飾品，以達到開運的效果。

▎屬虎／有貴人相助

屬虎的人在下半年比較有貴人運，只要平常有廣結善緣，相信這些貴人就會幫助你「大事化小，小事化無」。2023年有太陽星，讓屬虎的女生，在2023年會有多一點的奔波與勞累，甚至是有些破財、血光，相對來說，會覺得今年的障礙比較多。

屬虎的人，下半年也會比較容易體會到人生的無常，可能親朋好友會有一些健康狀況上的無常，但也因為這樣，會讓屬虎的人體會到「人生無常，把握當下」，會有智慧上的成長。

屬虎的人可以多配戴綠色的衣服或飾品，像是綠珀綠幽靈綠色的寶石，增加自己的本命色。

▎屬兔／開創新局面

2023年是太歲本命年，屬兔的人因此會遇到比較多工作上的轉折或是生活環境的變動。如果屬兔的人已經體會到這種無常變動，下半年會是一個「開創新局」的好時機，可以努力積極的衝刺障礙。

屬兔的人下半年更要廣結善緣， 不要用舊有壞的習慣去與人相處，對於自己習以為常的事要有所改變，調整自己與人結善緣，否則下半年小人問題會層出不窮。

屬兔的人可以配戴藍色、黑色的飾品，像是翁珀黑曜石黑髮晶海藍寶都是可以有運勢上的提升。

▎屬龍／天降大任 苦其心志

屬龍的人在下半年容易會有些突如其來的責任、工作降臨，所以要把身體顧好。今年有「病符星」，會讓屬龍的人老毛病復發、抵抗力下降、意外血光種種的問題出現，請不要輕忽，累積久了會變大病，所以身體出現小問題，也要趕快解決。

屬龍的人下半年別當「差不多先生」或「差不多小姐」，做事要更加謹慎小心，遇到壓力或是責任，更要直接提起勇氣去面對。下半年對於屬龍的人來說，是磨練心理素質的最佳時機，經歷很多事情後就會蛻變。

屬龍的人下半年很忙，千萬不要偷懶，一旦當你有了想休息的念頭，責任又來了。

屬龍的人想開運，建議可以配戴血珀紅繩或是粉水晶，也可以多穿紅色的衣服，以達到「一紅擋九災」。

▎屬蛇／健康擺第一

在病符星的干擾下，屬蛇的人最需要注意自己的健康。流行性的感冒或是老毛病，要多注意心血管、血壓、血糖三高的問題，都要多多注意。

屬蛇的人下半年也是「一喜擋三災」，無論是自己懷孕、家人喜訊、職場的升遷，只要是好的事情，建議多沾一下喜氣，會讓運氣轉好。屬蛇的人也可以透過買房、買車、添購家具等等事情，讓自己有新的氣象，改變運氣。生涯、居家，如果有正向的變動也是好事情。

屬蛇的人想要改運，可以多穿戴綠色的衣服，配戴綠色飾品，像是綠色琥珀綠幽靈

▎屬馬／吉星加持

屬馬的人在2023年是偏沖太歲，所以會有一些無妄之災，但只要用正向的心態去面對，這些福德和結的善緣都會回饋給你。對屬馬的人來說，下半年遇到障礙都是最好的安排，會有吉星來幫你逢凶化吉。

屬馬的人在下半年也可以多多有自己的信仰或是學習的第二專長， 會開啟人生中新的思維。先把本業安定好，再學習，會透過這種學習遇到貴人來幫助你。

屬馬的人想要開運可以多穿戴藍色黑色的衣服飾品，建議可以配戴翁珀海藍寶

▎屬羊／福星高照

屬羊的人雖然下半年有福德星入座，福星高照，事業有成，很容易有賺錢的機會，但是卻會發現身體健康開始出現小小的問題，可能被迫停工。

但是人如果在對的年份，出現身體上的問題，積極面對檢查，其實也會相對比較容易解決，可以及早發現及早治療。

對於這些事情，屬羊的朋友可以順其自然接受一些障礙，這些障礙都是最好的安排，因為屬羊的人在2023年會因為即時發現有狀況，反而可以去覺察壞習慣，或是讓你有所成長。

屬羊的人想要改運可以配戴黃色咖啡色的飾品衣物，金珀、蜜蠟或是黃水晶都會對屬羊的人有加分的效果。

▎屬猴／成就感滿滿

2023下半年是屬猴的人突破困境的最好的時機，也是發揮長才、實力最好的時刻，甚至會有「解鎖人生成就」的感覺。

屬猴的人在下半年比較容易發揮一些長才，無論是平時可能累積的人脈或是第二專長，在下半年很有可能變成一個好機會，讓別人看到。

屬猴的人重義氣，下半年可以多多「以柔克剛」，堅持自己的原則是好事，但是不要不懂變通，要培養一顆柔軟的心，有彈性跟其他人相處。

屬猴的人可以多穿金戴銀提升財運，配戴鑽石白水晶金珀，或是金色銀色會發亮的東西都可以。

▎屬雞／不要太衝動

屬雞的人在2023是正沖太歲，所以在下半年也要更努力，更積極。這一年是非多，會有一些障礙，是正常的事情，要好好的面對。屬雞的人也要多注意車關、血光意外的問題。

屬雞的人要小心破財的問題，積極地在自己的本業上，不要衝動離職或是胡亂投資或是借錢給別恩，只要跟錢有關係的事情都要格外小心。屬雞的人可以去多行善佈施，像是捐錢給弱勢，讓自己的「破財」變成累積福德，才是有意義的。

屬雞的人建議多穿金戴銀，買黃金鑽石珠寶或是穿戴金珀、白水晶在身上，給自已一些珠光寶氣可以提升自己的財運。

▎屬狗／好好斷捨離

屬狗的人在下半年會比較容易感受到身心俱疲、勞碌奔波的感覺。2023對屬狗的人來說，是斷捨離的一年，要懂得斷捨離，斷開不對的人、斷開不對的工作，不是你的工作就不要接受，不要有「濫好人」、「濫慈悲」的心態去勉強接受事情，要讓自己比較輕鬆。

屬狗的人要特別注意，千萬別把「我以為」這三個字掛在嘴邊，要多先傾聽別人的聲音，就能發現自己的問題在哪裡。

屬狗的人可以多配戴紅色系的衣服和飾品，可以配戴血珀粉水晶都會有些幫助。

▎屬豬／搶搶滾

屬豬的人下半年的運勢「一切因緣俱足，好事皆成」，上半年如果有好好累積，或是平常都是循規蹈矩，一切的好因緣都會聚集在一起，可以說是好事皆成，一切都會很順利。只要循規蹈矩，走正道，下半年就是豐收時刻。

但是如果屬豬的人在下半年，如果用比較投機取巧的心態做事，相反的會很容易就被抓包，而且會傷痕累累，小人、是非、官非全都來了。

屬豬的朋友不要偷懶，如果有好的機會出現，不要嫌棄，要好好的把握。屬豬的朋友建議可以穿金戴銀，戴金珀金飾銀飾，可以增加自己的財運。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

開運 生肖運勢

延伸閱讀

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！第一名錢財來自「四面八方」運勢超強

屬猴將有發財機會？還有這些生肖 未來將迎接驚人好運

2024台灣燈會在台南 主燈以龍年生肖結合永續概念

本周生肖運勢／事業、愛情運馬跑第一！羊正財偏財都有、牛有貴人

相關新聞

下半年運勢／鼠蛇要多跑婚禮 「這生肖」當心血光又破財

農曆5月底要到了，準備開始進入2023下半年，命理師湯鎮瑋老師分享影片「2023下半年 十二生肖運勢大解析！」，分享各生肖這段期間該注意哪些事情。

6月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息？

六月來了，帶著驕陽、晴朗和綠意，與夏天一起徐徐而至。在夏天裡，人們彷彿變得更加活潑和充滿活力，渴望往外走，去追尋自由，尋找更多的美好與驚喜。今天就讓科技紫微網帶著大家一起看看，宇宙在本月準備了哪些能量指引吧！

桃花旺盛、財運暢通！別錯過6月這幾天 12星座專屬「幸運日」

停了又下，下了又停的雨，引領我們逐漸步入夏天。在這個夏天，你有什麼期待嗎？就跟著科技紫微網一起來看看，哪些小幸運會發生在接下來的六月吧！希望大家都能在這些小確幸裡收穫生命的力量、和美好的未來。

每日星座運勢／巨蟹單身多向外活動 譜戀曲機率高

2023-06-01牡羊座短評：今天上班很輕鬆。【整體運★★★☆☆】深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有

國曆6/1呂洞賓生日！ 開運「求功名」當天這樣做最靈驗

旺好運谷帥臻風水命理老師指出【清嘉錄】記載「四月十四日為呂仙誕，俗稱神仙生日」；故2023癸卯年農曆4/14(國曆2023/6/1)，這天即為孚佑帝君(呂仙祖，又名純陽祖師)的聖誕，也為神仙生日。孚佑帝君又為「五文昌」之一，因此善用神仙生日這日，幫自己祈福開運、趨吉避凶、求取功名最為靈驗。

6月份生命靈數分析：2號人贏來運勢高點 5號人財務更加穩定

引用一數指引作為六月的開端： 重整視野秩序，將該留的留， 至於那些無益與形式，都在該捨的範疇裡， 思慮清明，是屬於你的魔仗與奇蹟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦