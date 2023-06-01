下半年運勢／鼠蛇要多跑婚禮 「這生肖」當心血光又破財

農曆5月底要到了，準備開始進入2023下半年，命理師湯鎮瑋老師分享影片「2023下半年 十二生肖運勢大解析！」，分享各生肖這段期間該注意哪些事情。

▎屬鼠／一喜擋三災

屬鼠的人上半年可能經歷過血光、意外或是動盪，在下半年可以透過「沾喜事」來改運。不論是參加婚禮或是滿月禮，只要是可以沾到喜氣的活動，都鼓勵多多參加，以達到「逢凶化吉」、「一喜擋三災」的效果。

而屬鼠的人在下半年最重要的課題，是經營好人脈關係，因為你的「人脈通錢脈」。

屬鼠的人想開運，建議配戴血珀、紅繩或是粉水晶，也可以經常多穿代表喜慶的紅色衣服。

▎屬牛／自我挑戰

2023年對於屬牛的人是一大挑戰，下半年會受到大環境波動影響，會浮現各種壓力，包括經濟、工作、奔波等壓力，要好好的調適自己的身心靈，撐過一直在變動的大環境。

建議屬牛的人在下半年可以多多學習，斜槓一些副業、發展第二專長或是進修，都是不錯的選擇。對屬牛的人來說，2023是自我挑戰年，建議把壓力轉念成重要的學習歷程，自我成長。

屬牛的人可以多使用像黃色、咖啡色與土有關的色系，加強本命生肖的五行，也可以多配戴金珀、蜜蠟、黃水晶這種黃玉的飾品，以達到開運的效果。

▎屬虎／有貴人相助

屬虎的人在下半年比較有貴人運，只要平常有廣結善緣，相信這些貴人就會幫助你「大事化小，小事化無」。2023年有太陽星，讓屬虎的女生，在2023年會有多一點的奔波與勞累，甚至是有些破財、血光，相對來說，會覺得今年的障礙比較多。

屬虎的人，下半年也會比較容易體會到人生的無常，可能親朋好友會有一些健康狀況上的無常，但也因為這樣，會讓屬虎的人體會到「人生無常，把握當下」，會有智慧上的成長。

屬虎的人可以多配戴綠色的衣服或飾品，像是綠珀、綠幽靈、綠色的寶石，增加自己的本命色。

▎屬兔／開創新局面

2023年是太歲本命年，屬兔的人因此會遇到比較多工作上的轉折或是生活環境的變動。如果屬兔的人已經體會到這種無常變動，下半年會是一個「開創新局」的好時機，可以努力積極的衝刺障礙。

屬兔的人下半年更要廣結善緣， 不要用舊有壞的習慣去與人相處，對於自己習以為常的事要有所改變，調整自己與人結善緣，否則下半年小人問題會層出不窮。

屬兔的人可以配戴藍色、黑色的飾品，像是翁珀、黑曜石、黑髮晶、海藍寶都是可以有運勢上的提升。

▎屬龍／天降大任 苦其心志

屬龍的人在下半年容易會有些突如其來的責任、工作降臨，所以要把身體顧好。今年有「病符星」，會讓屬龍的人老毛病復發、抵抗力下降、意外血光種種的問題出現，請不要輕忽，累積久了會變大病，所以身體出現小問題，也要趕快解決。

屬龍的人下半年別當「差不多先生」或「差不多小姐」，做事要更加謹慎小心，遇到壓力或是責任，更要直接提起勇氣去面對。下半年對於屬龍的人來說，是磨練心理素質的最佳時機，經歷很多事情後就會蛻變。

屬龍的人下半年很忙，千萬不要偷懶，一旦當你有了想休息的念頭，責任又來了。

屬龍的人想開運，建議可以配戴血珀、紅繩或是粉水晶，也可以多穿紅色的衣服，以達到「一紅擋九災」。

▎屬蛇／健康擺第一

在病符星的干擾下，屬蛇的人最需要注意自己的健康。流行性的感冒或是老毛病，要多注意心血管、血壓、血糖三高的問題，都要多多注意。

屬蛇的人下半年也是「一喜擋三災」，無論是自己懷孕、家人喜訊、職場的升遷，只要是好的事情，建議多沾一下喜氣，會讓運氣轉好。屬蛇的人也可以透過買房、買車、添購家具等等事情，讓自己有新的氣象，改變運氣。生涯、居家，如果有正向的變動也是好事情。

屬蛇的人想要改運，可以多穿戴綠色的衣服，配戴綠色飾品，像是綠色琥珀、綠幽靈。

▎屬馬／吉星加持

屬馬的人在2023年是偏沖太歲，所以會有一些無妄之災，但只要用正向的心態去面對，這些福德和結的善緣都會回饋給你。對屬馬的人來說，下半年遇到障礙都是最好的安排，會有吉星來幫你逢凶化吉。

屬馬的人在下半年也可以多多有自己的信仰或是學習的第二專長， 會開啟人生中新的思維。先把本業安定好，再學習，會透過這種學習遇到貴人來幫助你。

屬馬的人想要開運可以多穿戴藍色、黑色的衣服飾品，建議可以配戴翁珀、海藍寶。

▎屬羊／福星高照

屬羊的人雖然下半年有福德星入座，福星高照，事業有成，很容易有賺錢的機會，但是卻會發現身體健康開始出現小小的問題，可能被迫停工。

但是人如果在對的年份，出現身體上的問題，積極面對檢查，其實也會相對比較容易解決，可以及早發現及早治療。

對於這些事情，屬羊的朋友可以順其自然接受一些障礙，這些障礙都是最好的安排，因為屬羊的人在2023年會因為即時發現有狀況，反而可以去覺察壞習慣，或是讓你有所成長。

屬羊的人想要改運可以配戴黃色、咖啡色的飾品衣物，金珀、蜜蠟或是黃水晶都會對屬羊的人有加分的效果。

▎屬猴／成就感滿滿

2023下半年是屬猴的人突破困境的最好的時機，也是發揮長才、實力最好的時刻，甚至會有「解鎖人生成就」的感覺。

屬猴的人在下半年比較容易發揮一些長才，無論是平時可能累積的人脈或是第二專長，在下半年很有可能變成一個好機會，讓別人看到。

屬猴的人重義氣，下半年可以多多「以柔克剛」，堅持自己的原則是好事，但是不要不懂變通，要培養一顆柔軟的心，有彈性跟其他人相處。

屬猴的人可以多穿金戴銀提升財運，配戴鑽石、白水晶、金珀，或是金色銀色會發亮的東西都可以。

▎屬雞／不要太衝動

屬雞的人在2023是正沖太歲，所以在下半年也要更努力，更積極。這一年是非多，會有一些障礙，是正常的事情，要好好的面對。屬雞的人也要多注意車關、血光意外的問題。

屬雞的人要小心破財的問題，積極地在自己的本業上，不要衝動離職或是胡亂投資或是借錢給別恩，只要跟錢有關係的事情都要格外小心。屬雞的人可以去多行善佈施，像是捐錢給弱勢，讓自己的「破財」變成累積福德，才是有意義的。

屬雞的人建議多穿金戴銀，買黃金、鑽石、珠寶或是穿戴金珀、白水晶在身上，給自已一些珠光寶氣可以提升自己的財運。

▎屬狗／好好斷捨離

屬狗的人在下半年會比較容易感受到身心俱疲、勞碌奔波的感覺。2023對屬狗的人來說，是斷捨離的一年，要懂得斷捨離，斷開不對的人、斷開不對的工作，不是你的工作就不要接受，不要有「濫好人」、「濫慈悲」的心態去勉強接受事情，要讓自己比較輕鬆。

屬狗的人要特別注意，千萬別把「我以為」這三個字掛在嘴邊，要多先傾聽別人的聲音，就能發現自己的問題在哪裡。

屬狗的人可以多配戴紅色系的衣服和飾品，可以配戴血珀、粉水晶都會有些幫助。

▎屬豬／搶搶滾

屬豬的人下半年的運勢「一切因緣俱足，好事皆成」，上半年如果有好好累積，或是平常都是循規蹈矩，一切的好因緣都會聚集在一起，可以說是好事皆成，一切都會很順利。只要循規蹈矩，走正道，下半年就是豐收時刻。

但是如果屬豬的人在下半年，如果用比較投機取巧的心態做事，相反的會很容易就被抓包，而且會傷痕累累，小人、是非、官非全都來了。

屬豬的朋友不要偷懶，如果有好的機會出現，不要嫌棄，要好好的把握。屬豬的朋友建議可以穿金戴銀，戴金珀、金飾、銀飾，可以增加自己的財運。

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