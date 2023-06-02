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惜命命！三星座超疼另一半 獅子做面子 第一名「冰塊臉」超意外

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶熱戀示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情侶熱戀示意圖。圖片來源/ingimage

有些人只要戀愛了，就很會照顧人，可以說是寵妻魔人或是寵夫魔人。命理網站旺好運分享「這些星座就是很疼另一半」，想要被人惜命命，這些人可能是你最好的選擇對象。

第三名：獅子座

獅子座是非常寵伴侶的，他們認為這不僅是給自己一個疼愛另一半的好形象，也希望另一半能因此感到幸福與驕傲，對於愛面子的他們這是非常重要的。

第二名：天蠍座

天蠍座平時都散發著神祕的氣息，不讓人知道他們的一舉一動，但其實他們的生活是需要仰賴愛情來讓自己幸福，他們非常呵護另一半，雖然跟其他人比還是較冷漠，但當他們一照顧起來，可是非常認真。

第一名：摩羯座

摩羯座總是給人能力好又冷漠的形象，但當墜入愛情之後，他們對待伴侶可說是無微不至，是非常疼愛及寵愛的，如果能與他們墜入愛河，是非常幸福且幸運的事情。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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