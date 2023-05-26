大錯難免小錯不斷？12星座誰最常出包 雙子言多必失、這星座「欲速則不達」

每個人做事性格不同，有些人會斤斤計較每個小細節，也有人做事比較隨性，小地方就比較容易出錯。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行哪些星座做事比較容易出現失誤。

第12名 魔羯座

魔羯座責任感強，會盡力做到每個環節都至善至美。

第11名 處女座

處女座做事一板一眼，能像機器一樣，精準完成交辦事項。

第10名 水瓶座

水瓶座在做事之前，會先在腦中設想好規劃，避免失誤發生。

第9名 金牛座

金牛座認為自己並不優秀，所以會花很多時間去檢查細節，降低了失誤率。

第8名 巨蟹座

巨蟹座不喜歡麻煩他人，因此會自己盡量避免出錯。

第7名 雙魚座

雙魚座性格迷糊，容易出現小失誤。但受寵的他們，總是會有人幫忙處理善後。

第6名 天秤座

天秤座做事情，喜歡按照自己的節奏。如果外在條件讓自己不能適應，就會容易出錯。

第5名 天蠍座

天蠍座適合事情一件一件慢慢處理，因此要是東西一多，就很容易陷入混亂而失誤。

第4名 射手座

射手座缺乏專注力，工作到一半就容易想東想西，導致失誤出現。

第3名 獅子座

獅子座個性豪放，不太喜歡拘泥於細節的金額、數字等等。好比在叫貨時，原先只要20個就好，獅子座卻可能一口氣叫了200個，結果反而引起困擾。因此在平凡的小地方裡，反而需要多加留意。

第2名 雙子座

古有俗諺「言多必失」，愛聊天的雙子座，雖然喜歡熱熱鬧鬧談天說地的氣氛，但也常常因此說錯話，禍從口出造成他人的不快。所以在說話的時候，必須要謹言慎行，腦袋好好想過再考慮開口。

第1名 牡羊座

牡羊座雖然做事快速有效率，不過總是擔心「怎麼還不快點解決」的他們，往往也容易因為追求速度，結果反而出現很多瑕疵。要是放著不管，最後可能會欲速則不達，反而釀成嚴重的後果。