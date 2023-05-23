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12星座女「最愛老少配」排行榜！處女座很現實各種擔心、這星座見「出手大方」就忍不住

聯合新聞網／ 綜合報導
有的星座特別喜歡比自己年長的對象。圖片來源／ingimage
有的星座特別喜歡比自己年長的對象。圖片來源／ingimage

有時真摯的感情，甚至可以跨過年齡的差距，不管相差幾歲，都能夠彼此相愛。日本網站「占TV」最近就分析十二星座的女性，排行誰最容易出現「老少配」的狀況。

第12名 牡羊座

牡羊座喜歡掌控主導權，因此碰到年紀大的男性，會讓她們感到不自在。

第11名 天秤座

天秤座重視平衡，自然不希望和男方年齡差距太大。

第10名 射手座

充滿活力的射手座，會懷疑年老力衰的對象，是否有辦法跟上她的節奏。

第9名 處女座

處女座個性現實，和年長者相處，很容易會想到「老了之後該怎麼照護」的問題。

第8名 天蠍座

天蠍座怕寂寞，會擔心對方先過世留他一個人而拒絕。

第7名 水瓶座

水瓶座認為過了20歲，大家都差不多，比較沒有年齡上的隔閡。

第6名 獅子座

獅子座雖然不反對老少配，但她們會傾向挑比自己還小的對象。

第5名 巨蟹座

巨蟹座母性強，本來就容易吸引到年輕男性。

第4名 雙子座

好奇心旺盛的雙子座，碰到和自己不同年代的人，反而會勾起她們的興趣。

第3名 雙魚座

最喜歡撒嬌的雙魚座，碰到年長的男性時，會覺得自己好像被當成女兒寵愛一樣，進而發展出感情。無論是年長者還是平輩，只要她們感受到自己正在被細心呵護時，就會覺得非常滿足。

第2名 魔羯座

魔羯座在挑選對象時，會考量對方「是不是值得尊敬的人」。而人生歷練較豐富的長者，就在這點上佔有優勢，容易受到魔羯座的敬重。比起年輕人的玩樂，她們約會時更會挑選古蹟、音樂劇鑑賞等等典雅的活動，也與長輩不謀而合。

第1名 金牛座

金牛座認為人生最重要的，就是得到充裕的生活。而要有充裕的生活，就少不了經濟方面的支柱。因此對她們而言，有錢絕對是一大加分選項。而事業有成，出手大方，像是動不動就會請吃大餐的年長者，自然容易得到她們的注目。

星座 長輩 姐弟戀

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