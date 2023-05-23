12星座女「最愛老少配」排行榜！處女座很現實各種擔心、這星座見「出手大方」就忍不住
有時真摯的感情，甚至可以跨過年齡的差距，不管相差幾歲，都能夠彼此相愛。日本網站「占TV」最近就分析十二星座的女性，排行誰最容易出現「老少配」的狀況。
第12名 牡羊座
牡羊座喜歡掌控主導權，因此碰到年紀大的男性，會讓她們感到不自在。
第11名 天秤座
天秤座重視平衡，自然不希望和男方年齡差距太大。
第10名 射手座
充滿活力的射手座，會懷疑年老力衰的對象，是否有辦法跟上她的節奏。
第9名 處女座
處女座個性現實，和年長者相處，很容易會想到「老了之後該怎麼照護」的問題。
第8名 天蠍座
天蠍座怕寂寞，會擔心對方先過世留他一個人而拒絕。
第7名 水瓶座
水瓶座認為過了20歲，大家都差不多，比較沒有年齡上的隔閡。
第6名 獅子座
獅子座雖然不反對老少配，但她們會傾向挑比自己還小的對象。
第5名 巨蟹座
巨蟹座母性強，本來就容易吸引到年輕男性。
第4名 雙子座
好奇心旺盛的雙子座，碰到和自己不同年代的人，反而會勾起她們的興趣。
第3名 雙魚座
最喜歡撒嬌的雙魚座，碰到年長的男性時，會覺得自己好像被當成女兒寵愛一樣，進而發展出感情。無論是年長者還是平輩，只要她們感受到自己正在被細心呵護時，就會覺得非常滿足。
第2名 魔羯座
魔羯座在挑選對象時，會考量對方「是不是值得尊敬的人」。而人生歷練較豐富的長者，就在這點上佔有優勢，容易受到魔羯座的敬重。比起年輕人的玩樂，她們約會時更會挑選古蹟、音樂劇鑑賞等等典雅的活動，也與長輩不謀而合。
第1名 金牛座
金牛座認為人生最重要的，就是得到充裕的生活。而要有充裕的生活，就少不了經濟方面的支柱。因此對她們而言，有錢絕對是一大加分選項。而事業有成，出手大方，像是動不動就會請吃大餐的年長者，自然容易得到她們的注目。
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