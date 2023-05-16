「夢見事故發生」四種情節全解析！第二種看似不祥其實是吉兆

心理學認為，夢境能夠一定程度反映出人的潛在意識。透過解析夢境，或許就能瞭解內心的想法。日本網站「占TV」近來分析，在夢到「意外事故發生」的夢境時，根據四種情節上的差異，有可能反映出的不同想法。

一、夢到「自己遭遇事故」

當夢到發生事故的主角就是自己時，代表著你目前屬於喪失信心，內心不安的狀態。若是單打獨鬥，恐怕很難從目前的泥沼中走出去，不如鼓起勇氣，向可以信任的人士求助，以主動積極的姿態，跨過眼前的障礙。

二、夢到「因事故沾滿鮮血」

在夢到自己因為事故發生，身上因此滿是鮮血的時候，其實反而是種吉兆。這代表雖然現在要做的事情，或許可能遭遇到一時不順，但只要能夠堅持下去，最後必然會找到方向，達成理想的結局。

三、夢到「認識的人遭遇到事故」

當夢見事故的主角，是自己認識的人物時，代表那個人目前和你處不來，是無法信任的對象，又或者是你內心的假想敵。碰到這種狀況，要盡量避免自己被主觀情緒帶著走，以免負面情緒太過強烈，影響到人際關係。

四、夢到「現場目擊事故發生」

當夢見自己是事故發生的旁觀者時，暗示著人際關係或將產生意想不到的狀況。而這之間的嫌隙，可能就來自於工作或其他方面的失常。因此得先採取慎重的態度，來避免最糟的狀況發生。