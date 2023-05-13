十二星座「愛撿便宜」排行榜！雙魚天生腦波弱 這星座「少1元也要省」

現在市場競爭激烈，到了節慶日子，店家都會祭出特惠活動，藉此增加消費者上門光顧。日本網站「占TV」近來就分析十二星座的人，排行誰容易被減價打折吸引。

第12名 天秤座

重視品味的天秤座，認為撿便宜會降低自己的格調，因此對折價品毫無興趣。

第11名 水瓶座

即使再便宜的東西，水瓶座也認為用不著就不需要買。

第10名 魔羯座

比起便宜貨，魔羯更注重安全。例如在超市買菜時，會傾向選擇有明確履歷的產品。

第9名 天蠍座

當天蠍座聽到「便宜」二字，反而會懷疑是不是有什麼內情。

第8名 牡羊座

牡羊座屬於想買什麼，就會立刻下手的類型，不太在乎價格划不划算。

第7名 射手座

射手座對於「特賣會」、「週年慶」這種特殊節日的活動抵抗力弱，容易不知不覺就買了很多東西。

第6名 雙子座

由於交友關係廣闊，雙子常常需要交際費，平時自然盡量會想辦法利用點數等方式省錢。

第5名 處女座

勤儉持家的處女座，會謹慎挑選便宜又耐用的物品。

第4名 獅子座

愛爭先的獅子座，也比別人更想早一步搶到特價物品。

第3名 金牛座

金牛座擁有十二星座裡頭，數一數二小氣的性格。善於忍耐的他們，平時會事先列好清單，看準商家在舉行大特賣時才動身。在購買食材時，也會挑即期特價品為主。

第2名 雙魚座

雙魚座屬於腦波弱，聽到「便宜」就會動心的性格。甚至他們連便宜了多少，可能都不會仔細計算，只覺得當下在特價，就會忍不住動心。當他們看到「買x件打x折」時，即使不需要那麼多的量，也還是會刻意湊滿數量才結帳。

第1名 巨蟹座

愛家的巨蟹座，在家務事方面非常節儉，即使只是便宜個一兩塊，也不惜到遠一點的地方採買。也認為只要有便宜到，品質方面稍微差一些無妨。而善用各種優惠的他們，總是能夠好好維持家庭開銷。