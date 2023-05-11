超絕情！5星座分手絕不當朋友 「這星座」總封鎖又解開偷看前任

很多人會說，「分手以後，還可以做朋友」，但有些人不管當初多愛，一旦分手就超絕情，老死不相往來。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「分手以後像變個人超絕情5星座」，建議可以參考太陽星座、金星。

▎天蠍座 愛多深傷多深

天蠍座戀愛和分手後，會變成兩個不一樣的人。戀愛時用情至深，天蠍座只會把時間給心愛的、重要的人，談戀愛的時候，他們感性總是贏過理性，但是一旦分手，天蠍就啟動防衛機制，當初他在愛情裡付出有多深，傷害就有多深。

分手後，天蠍為了讓自己能稍微好過一點，他不會表現出內心傷痛，而是冷漠以對，因為你和他沒有關係了，對天蠍來說，「對別人仁慈，就是對自己殘忍」。

▎射手座 分手立馬封鎖對方

射手座喜歡把分手掛嘴邊，因為想知道對方會不會挽留他。射手座也可能因為情緒來了，一時衝動就把分手說出口。但是當射手真的決定分手，就像一隻脫韁野馬，是絕對追不回來的。

射手座在分手前會有陣痛期，這是他們對自己的折磨，要痛到一個程度才放手。射手座也會立下停損點，所以當他們覺得該放手的時候，冷血程度也很高。

當射手座決定不愛了，雖然心裡有不捨，他會用各種方法逼自己放手。射手座會躲起來，一個人療傷，當他完全消失，就是他想把關係切斷的時候，他不想也不要給你任何機會。

射手分手後會封鎖你的一切，包括手機、臉書、訊息、line、ig，但可能沒過幾天，他又會自己解開，偷看你發生什麼事。射手是分手時很「自虐」的星座，他們要不斷自虐，直到真的不在乎你了，才有辦法變成朋友。

▎摩羯座 愛情裡「寧可我負你」

魔羯座在感情裡的忍耐力、承受力很高，糾結能力也極強，魔羯座最擅長的就是忍耐。當魔羯決定要分手，代表絕對不是一天兩天的事，他其實想很久了。魔羯若是主動提分手，代表心意已決，他們不會拖泥帶水，會快刀斬亂麻。

大部分魔羯座在感情裡都很堅持，且不會放棄，但是如果他主動提分手，他們絕情程度很高。

當感情走不下去時，魔羯寧可自己當壞人，「寧可我負你」的代表。

▎金牛座 繼續當朋友代表還有愛

金牛座也是分手會變成另一個人的星座，平常看起來很溫柔沒殺傷力的金牛座，當他們決定要分手，會變成你從來沒看過的樣子。

金牛座在感情裡不是會主動提分手的人，如果他提出來，代表他已經忍耐很久。金牛座忍耐力非常非常高，他們在感情裡沒有自信去配合另一半，一旦當他們忍不了的時候，木訥溫和的金牛座愛多深付出多深，回收的時候就有多絕情。

金牛座是慢熱的星座，他們進入感情需要很久時間，金牛也很注重感覺，當感覺不在了，就沒啥好說的，分手後不用當朋友，他們覺得「沒有必要經營這段關係」。

例外的是，如果金牛座心裡還愛著你，他們可能願意繼續維持朋友關係。因為金牛座內心還存在希望，希望繼續等你，他們會很辛苦持續付出，很容易變成沒有名分的工具人。

▎處女座 擅長切斷不必要的關係

處女是一談戀愛就會變笨的人，平常精明能幹，但是遇到感情就會變傻，處女在愛情裡常常跌到狗吃屎，因為他們是對戀愛非常非常投入全力付出的人。

處女座戀愛時會裝傻，即使不好的事情明擺在眼前，他們也會想辦法繼續愛下去。

處女座很擅長切斷不必要的關係，一旦處女座決定分手，他們會開啟自我保護機制，切斷所有關係，不再和你聯繫。當處女座切斷關係時，他會對你表現出「不關我事的態度」。

戀愛時處女座很包容，但是如果你傷害了處女座，他們恢復理智，傷人起來也是很冰冷的，不會再有瓜葛。

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