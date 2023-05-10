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超準心測／連呼吸都會胖？地瓜片多肉人、巧克力多肉人出沒地球 快來測你是「哪腫人」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：多肉人心理測驗

文／林子洵

準備用最好的狀態迎接盛夏了嗎？隨著夏天的到來，不少人都開始執行甩肉計畫，準備展現完美的好身材，但不管怎麼減，肥肉好像總是甩不掉？這次快跟著 《DailyView網路溫度計》一起透過超準的心理測驗一起來看看你是哪種多肉人，對症下藥，一起快樂迎接充滿活力的夏天！

「多肉人心理測驗」怎麼玩？

「多肉人心理測驗」以虛擬情境設定，假設你在某天睡醒後，發現身邊的場景好陌生，自己似乎到了某個陌生小島，接著就會開始進行測驗，一共進行8個問題，每個問題共有4個答案，受測者針對8個問題選擇最符合心目中的答案，就可以得到最終測驗結果，不但可以知道自己是哪種多肉人，還能了解自己的難瘦指數，除此之外，還能找到自己的「鏟肉朋友」和「增肥朋友」，快找朋友一起來測驗，找出那個一起瘦身的好夥伴吧！

測試連結：多肉人心理測驗

image source：FB/BIG DATA 大數據

有哪些多肉人呢？

巧克力多肉人

伴侶對你來說就像空氣一樣重要，不論對方吃剩下什麼食物，就算不喜歡也會乖乖吃完，在另一半愛的投餵下，想變成「巧克力多肉人」只是早晚的事！

image source：多肉人心理測驗

Buffet多肉人

對於「什麼都想吃一口」的你來說，身旁朋友的食物永遠看起來都比你手上的好吃，最後通常跟別人借吃一口就飽了，想要瘦下來先決條就是要拒絕眼前誘惑！

馬鈴薯多肉人

身為馬鈴薯多肉人的你，就算上班、上學已經整天坐在椅子上，下班、放學後回到家，不論追劇、吃宵夜都還是癱軟在沙發，對你來說減肥從來都是看緣份。

image source：多肉人心理測驗

泡芙多肉人

愛吃甜食的你，不論是泡芙、蛋糕從來都不忌口，日積月累也讓肚肚的脂肪逐漸堆積，儘管看起來四肢仍然纖細，不過脂肪其實都藏在你的肚子裡！

大飯桶多肉人

秉持著「不能浪費任何糧食」的原則，暴風吸食所有眼前食物，全都別想逃過「大飯桶多肉人」的法眼！在你眼前絕對沒有食物會浪費！

image source：多肉人心理測驗

地瓜片多肉人

控制食量、勤加運動，不管怎麼就是會變胖，甚至連呼吸、曬太陽都會胖！讓不少「地瓜片多肉人」直接躺平，「反正我怎樣都會胖」乾脆放棄～

image source：多肉人心理測驗

漢堡多肉人

一有壓力就想吃，用甜食緩解焦慮，用炸雞陪伴熬夜，什麼東西都感覺好好吃，明明不餓還是要吃，因為在「漢堡多肉人」心裡，吃就是最好的舒緩劑！

菠菜多肉人

高蛋白當飲料喝，雞胸肉當零食吃，「菠菜多肉人」練得可是肌肉不是肥肉，就是要每餐吃飽飽才有力氣練肌肉啊～

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