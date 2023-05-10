5月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息

一眨眼就進入了5月，天氣終於不再沉重陰灰，你的心情是不是也輕鬆了起來呢？整個大自然都在努力盛開茁壯，讓我們也跟著努力實現自己的目標吧！科技紫微網今天就帶大家用塔羅牌看看，宇宙最近為你帶來了哪些能量指引，本月又有哪些注意事項呢？

塔羅解說：與星座運勢不同的是，塔羅運勢更像是一個給我們建議和指導的朋友，為大家提供一個審視自我的視角，從而做到趨利避害，防患未然。願大家都能內心富足，珍惜此刻。

占卜指引：1、請先深呼吸3次，同時心中默念「我的5月運勢如何？」2、等待內心平靜後，憑藉直覺選一張牌，記得要選擇對你來說感應最強烈的哦！

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占卜結果：

牌組1：星幣侍衛、寶劍ACE逆位、月亮

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塔羅指引：不要忽視內心的感受，它是重要的指路針。



本月充滿了不確定性，情緒有大起大落之感。月初在金錢和職業選擇方面會有一些進展，也許你將收到意外的獎金，或者有更好的工作機會出現。部分人面臨二選一的抉擇，意願在兩者之間擺盪，影響了你原本想好的計畫。



當你不知道如何選擇的時候，不妨問問自己內心的感受，像是長遠來看，你最在意的是什麼？真正想要追求的是什麼？把那些讓你感到不安的因素，一一拆開、分析、擊倒。



在追尋目標的人生路上，有時候我們可能一不留神，想法走岔了，就會繞上好幾年的遠路。有些事情是跟表面看起來不一樣的，你得去抓到最本質的東西，保持探索心態，去深入的瞭解自己。



5月會發生的事：

1、收到一筆意外之財。

2、待業中的人找到一份不錯的工作。

3、專業技能有不足處，在職場競爭上落於下風。

4、與他人意見不合，難以做出決斷。

5、睡眠品質不佳，少眠多夢。

牌組2：星幣七、聖杯ACE逆位、寶劍四

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塔羅指引：種瓜得瓜，種豆得豆。



許多事情會在本月有實質性的進展，先前努力的事情在本月能夠看到成效。此時很適合犒賞自己，給自己一點獎勵。部分人會開始計畫長期性的理財或投資，讓自己已步上軌道的生存情況，能夠進一步穩定和發展。



遺憾的是，工作得意，感情卻失意了。本月要注意感情的阻礙和限制，別用逃避問題的方式來處理。戀愛中的人若長期與另一半缺乏交流，最近隨時都有爆發冷戰的可能。單身者被不愉快的經歷所困，有封閉內心的傾向。正視問題才能解決問題，建議你先停下腳步，對自己的感情狀況更深入的思考反省吧。



5月會發生的事：

1、安排一段放鬆身心的旅行。

2、詞不達意或口誤情況頻頻發生，不利人際往來。

3、收到一個職位的邀約。

4、財務上有好消息。

5、注意保護腿腳，最近有跌倒扭傷的可能。

牌組3：星幣皇后、權杖騎士、星幣ACE逆位

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塔羅指引：與人為善，拓展社交。



本月效率很高，能夠大刀闊斧的完成許多事情。另外你也可能特別關注物質享受和舒適感，同時樂於對周圍的人提供幫助和支持。



月初適合開發個人能力，以及積極拓展自己的社交圈。星幣皇后鼓勵你改善現狀、並制定計劃以達成目標。月中，你將會開啟一項富挑戰性的任務或計畫，需要積極面對。趁著狀態好的時候，多做點實質上的變革，並一直保持靈活與冒險精神。



月尾你會遇到物質方面的困難和挑戰，主要是在財務面。提前做好心理準備，清楚認知現狀，面對挑戰，找出有效的策略來解決問題。



5月會發生的事：

1、與志趣相同的夥伴一起完成某件事。

2、投身工作，無心關注感情問題。

3、衝動行事，做了一件有點後悔的事。

4、想購入一件東西，但是手頭又有點緊。

5、注意保管錢財或物品，有遺失的可能。

牌組4：女祭司、聖杯九、愚人逆位

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塔羅指引：所謂勇敢，就是為自己的選擇負責到底。



抽到這組牌的朋友們，會度過一個非常精彩的五月哦！你會收到值得慶祝的好消息，工作或學習一直處於高效率狀態，與伴侶和家人之間的關係也會有進一步發展，這些都會讓你有長久的滿足感，也使你更有勇氣去嘗試與挑戰新事物。



比起玩樂，本月你偏向注重內省。你正在進一步的理解自己、了解自己的走向、並制定計劃。但愚人逆位意味著你會遇到外在的壓力和摩擦，需要謹慎處理有冒險性質的事務和新的決策。要知道機會與挑戰是一體兩面的，因此，做出決定前，請認真審視每個選擇的後果是否在自己的承受範圍之內。一旦確定，就莫問未來，只管前行。



5月會發生的事：

1、探索並嘗試新領域，生活與內心世界都更加豐富了。

2、工作效率提高了，與同事的溝通合作也更有效。

3、與朋友聚會玩樂，心情變好。

4、得到另一半的包容照顧，感情升溫。

5、玩心漸收，工作變得積極。

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