還不快逃！愛上「這些星座」就是虐待自己 處女挑剔鬼、第一名絕對怪咖

愛情來的太快就像龍捲風，有時候一不小心陷下去，才發現彼此不適合。有些星座戀愛時很挑剔、很做自己，會讓愛上他們的人超「虐心」。命理網站旺好運分享「「愛上這些星座，根本虐待自己」，快看看有那些星座上榜，談戀愛先睜大眼睛，不然受傷的就是你。

第三名：巨蟹座

巨蟹座在感情中，雖然總是有許多正面的評價，但由於他們平時太過於平淡，且對另一半完全沒有太多的用心經營，雖然有些人可能會覺得平淡最幸福，但有時也會讓有些人想逃離這樣的生活。

第二名：處女座

處女座很愛挑剔或主導各種事情，在感情中也是有這樣的表現，因此有時會不小心把對方逼到一個絕境，雖然他們可能是希望對方可以多達到自己的要求或者他們所希望的，但也因此嚇跑許多人。

第一名：水瓶座

水瓶座是一個比較無拘無束且非常做自己的性格，因此與他們再一起時常會有一種被冷落的感覺，但他們沒有惡意，只是他們骨子裡就是這樣的存在，所以要跟他們在一起真的要做好心理準備。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。