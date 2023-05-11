曾經看過一篇文章，描述一些擁有特殊才華或專業人士，常常會遇到的社交困擾。

「你不是歌手嗎? 唱一首你的成名曲給大家聽啊!」

「你不是舞者嗎? 跳一支舞給大家看啊!」

「你不是魔術師嗎? 變個魔術給大家瞧瞧啊!」

不同的聚會中，總是會有一些喜歡炒熱氣氛、自以為是社交高手的人，用別人的免費資源來娛樂眾人。

作為一個以命理為業的命理師，自然也不免會遇到這類的情況。

有些人還算客氣，只是好奇，問一些命理小白常會有的問題: 紫微斗數準不準啊? 吉星會如何? 凶星怎麼避開?

有些人則是懂一些命理，想要藉此機會展現他不為人知的才華；技壓命理師，就是一個好機會 - 業餘研究的自己，論斷能力強過賴以為生的江湖術士，多爽快啊!

最常遇到的，就是眾人眼中堪稱人生勝利組，而且相信命理是怪力亂神的成功人士。

「命運就是要掌握在自己的手裡，像我啊.......」這種人擅長劫走別人的話題，巧妙地轉為自我感覺良好的自我宣傳。

你唱你的獨腳戲，我吃我的美酒佳餚，本來就是各取所需、井水不犯河水。

偏偏有人還覺得不過癮，企圖挑釁或引戰。

「你在教紫微斗數喔? 來來來，假設我是一個對命理有興趣的人，給我一個好理由，我為什麼要學紫微斗數?」

(真正有興趣的人，不是應該會問: 課程涵蓋的內容是什麼? 要上多久? 費用是多少?)

畢竟我這個江湖術士還當過幾天的業務，這種項莊舞劍、話中有話的情境司空見慣，不難處理。

「像您這樣的社會賢達、人中龍鳳，應該要去做更重要的大事；學命理實在是浪費您寶貴的時間。窮算命、富燒香，您應該是不太需要學命理!」

(我心裡的OS: 你來學命理還真是浪費我寶貴的時間!)

對方可能會覺得我畏戰、避戰，自我感覺更加良好。他就可以繼續下一個自我宣揚的話題，我也可以繼續享用下一道美食。

但是，如果你真心地想要知道: 我有沒有答案，還是我真的心虛、畏戰?

那麼，我有一個理由，你可以參考一下。

餐桌上的命理觀

你一出生就被給予了14種不同的食材；請注意，是食材，而不是食物。

你可以想像: 這些食材有雞、鴨、魚、豬、牛、羊、雞蛋、蔬菜、小麥、白米，也有高檔食材，龍蝦、鮑魚。

而你必須「處理」這些食材，讓它們轉換成可以和別人共享的食物，或是轉換成你可以賣給他人，賺取報酬維生的食物或菜餚。

至於哪些食材是要與別人共享，那些哪些食材是要拿來賣出賺錢維生，在你出生時就已經分配好了，沒得選擇。

譬如說，與父母共享的「食材」是雞肉，雞肉就代表14主星當中的某一顆主星，「與父母共享」就代表這顆主星在父母宮。

有些食材適合拿來賣出賺錢維生(譬如龍蝦、鮑魚)，如果「與子女共享」就不太適合，畢竟子女在年幼時的消化系統或體質，並不適合這類的食物(材)。

這也解釋了某些星曜適合放在特定的宮位: 例如，七殺、破軍、貪狼適合放在官祿宮，而不適合放在父母宮、兄弟宮、子女宮。

適合放在官祿宮的星曜，意味著這些食材適合與一起工作的夥伴共享(你可以想像成慶功宴，或者款待上司、主管)，但是與家人共享時，並未產生兩方都吃得很滿意的結果。

你和父母每天都吃A5和牛，久了之後，有一方必然會受不了! (不是腸胃、健康受不了，就是荷包受不了!)

某些適合自我療癒的食材，例如可可豆(可以製成巧克力)或是櫻桃、草莓，適合自己獨享(例如放在福德宮)；但是如果這些食材要拿來賣出賺錢維生(例如天同在財帛宮)，你就必須多花一些心思，想想它們如何可以變得更吸引人，讓別人願意花錢購買。

有些需求的高與低，是受到理性思維的影響而非感性。櫻桃、可可豆、草莓固然可以製成美味、賣相好的甜點，但是人們吃多了，總會產生健康、代謝方面的問題。

但是如果你可以拿來變現、賺錢的食材就只有櫻桃、可可豆、草莓，那麼就必須思考如何降地食材帶來的負面結果(產生健康、代謝問題)，而不是一昧地追求甜點讓人驚豔的外觀及美味。

有些食材可以儲存，以備不時之需；例如魚類的一夜干或是烏魚子，就如同某些星曜適合放在田宅宮。但是有些星曜就不適合了，就像新鮮的龍蝦可以生食，龍蝦一夜干就非常少見了。

如果14主星代表食材，文昌、文曲、左輔、右弼、天魁、天鉞、祿存、擎羊、陀羅、火星、鈴星就代表油、鹽、糖、醋、茶葉、辣椒、胡椒、蔥、蒜各種的調味料與辛香料。

食材與調味料、辛香料之間也有適不適合的問題，酸辣草莓與焦糖龍蝦不僅口感、賣相不佳，就算想要與其他人一起分享，可能也會被拒絕或嫌棄吧!

而四化(化祿、化權、化科、化忌)則代表蒸、炒、煎、煮、炸、煨、滷、燉、悶等各類不同的料理手法；食材經過不同的烹煮手法，再加上各種調味料與辛香料，便會呈現食物的不同風貌與味道。

但是食材無論經過何種的烹調手法，加入何種調味料與辛香料，食材的特質依舊存在。雞肉的特質就是和鴨肉、牛肉不同，適合雞肉的烹調手法並不一定適合牛肉。

因此，你的命盤在你出生時便已經有了一些限制: 某些食材你必須拿來賺錢維生，某些食材你必須與其他人共享；某些食材已經有了固定的烹調方式(四化)，某些調味料或辛香料已經和食材放在一起，無從選擇或替換。

如果你的運氣好，倉庫中(田宅宮)有一夜干可供儲藏，不愁沒有食物吃；必要時，還可以拿出來賣給其他人變成現金。

剛抓上岸的伊勢龍蝦就放在冷藏櫃裡，饕客們看得直流口水，紛紛出高價想要搶購。於是你不費吹灰之力地將龍蝦賣出，賺了一筆錢，好不開心。

但是你的廚房裡也可能有苦瓜、辣椒和香菜，那是你必須和子女分享的食材；看到這些食材，你只想搖頭，連你自己都不想吃了，更不用說要和別人分享。

如果你不懂食材、不懂烹調手法、不了解調味料或辛香料的作用，你就只能拿到什麼就吃什麼。(還是看見什麼吃什麼?)

運氣好，拿到適合的食材，就皆大歡喜；運氣不好，拿到不適合的食材，就算你願意生吃、硬吞，別人還不見得領情、願意與你共食、分享。

是分享品味還是止飢求生?

拿到什麼就吃什麼，其實就是一種宿命 - 用本能去過你的人生。

「用本能去過你的人生」沒有什麼不好，如果你對自己的人生頗為滿意的話，順應本性、自然就是一種舒服。

反之，如果你對自己的人生不是那麼滿意的話，倒是可以思考一下「為什麼不滿意?」

是沒有讓自己滿意? 還是沒有讓別人滿意，所以自己也跟著不滿意?

自己不滿意是因為要對賣出賺錢的食物不滿意(財帛宮)? 還是對自己的代表作料理不滿意(官祿宮)? 還是對自己的終生分享餐不滿意(夫妻宮)?

而學習紫微斗數，便是由食材(14主星)、調味料或辛香料(六吉、四煞)、烹調手法(四化)開始學習與理解；進而明瞭哪一些食材或料理適合賣出賺錢(財帛宮)、哪一些食材或料理適合作為代表作(官祿宮)、又有哪一些食材或料理適合作為放在倉庫中儲存，以備不時之需。

這也解釋了為什麼紫微斗數的學習過程是比較漫長的。

從食材的特性(14主星)、味道，到調味料或辛香料交互作用(六吉、四煞)所產生的結果，不同的烹調手法(四化)，都需要花費相當的時間來理解；更不用提兩種食材放在一起(雙星組合)要怎麼處理、怎麼烹調?

專業廚藝學校的學習及修業，少則一年，多則兩三年；我們又怎能期待是廚藝小白的自己，在短短的三個月，就可以端出一道道美味可口、令人垂涎的美味佳餚?

再者，別忘了「人們是喜新厭舊的」!

當你抱怨某一家餐廳的菜單，數年如一日，從來沒有變化。週遭和你一起分享食物的人們，也可能會有類似的需求。

當我們的行運(十年大運)開始轉變時，就是考驗的開始。不同的時間點，你與其他人分享的食材(14主星)也會有所不同。

原本適合作為放在倉庫中儲存的食材(田宅宮)，這個大限必須要做成能和別人(兄弟宮)一起分享的食物，你捨得嗎? 對方滿意嗎? 就算你捨得，對方也可能對你端出的料理並不滿意啊!

每隔十年，你就必須面臨類似餐廳的行政主廚所承受的壓力 - 換菜單，而且是十二道(十二宮)的新菜單。新的菜單是否能像上個十年廣受好評、換得金錢、令自己滿意，都會是個變數。

面對不喜歡、不熟悉、不擅長的食材、調味料或辛香料、烹調手法，您可能都需要重新構思「該如何處理?」

而重新認識食材、調味料或辛香料、烹調手法，會讓你在構思「該如何處理?」時多了一些信心與底氣。

就像有自信的廚師能夠分辨: 客人不喜歡這道菜是因為自己廚藝不精、忽略了關鍵細節，還是不喜歡的原因只是客人口味的喜好與品味的高低。

與你共享食物的人，其實也和餐廳的客人一樣；就算他們不喜歡、不滿意你所端出的食物，但是如果你已經精心處理每個食材，端出像樣的食物，也就可以問心無愧了!

應該沒有廚藝學校會保證: 只要來進修、學習，將來一定可以得到「米其林摘星主廚」的光環。學習紫微斗數，也並不保證你以後一定可以成為命理師!

(其實真正的原因可能是你不屑做一個命理師!)

但是端出一些自己會喜歡、滿意、得意的料理，讓有緣人來分享，這樣的人生不是也挺美妙的?

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