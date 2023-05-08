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唐綺陽星座運勢週報：魔羯職場遇勁敵 天蠍「1舉動」增加桃花運

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報5/8-5/14】

星象影響：水星逆行金牛、木冥將有相位、金星進巨蟹

水星逆行金牛，是我們調整價值觀的好時機。木冥將有相位，有即知即行的能量，充滿改變的決心且拿出行動力，要避免衝動行事，遠離危險的人事物。金星進巨蟹，關注家庭關係，感受情緒的價值，領略家庭、家內還有感情關係，討論房子及料理的話題，抒發情緒能夠安穩自己的內心。

12星座個別運勢：

金牛：聚會多且成為討論焦點，戀情受到外界評論影響

巨蟹：工作上多思考相信直覺，感情固執讓人覺得難溝通

天秤：工作避免過多情緒、接收讚美，桃花來自高層

魔羯：職場遇勁敵，做好分內事物，愛情方面避免固執

雙子：工作暫停給自我思考空間，感情清楚內心的想法

處女：工作因有好夥伴而燃起鬥志，職場戀情機會高

射手：職場上有遠程計劃，有海外或異國之戀的機會

水瓶：調整事務不對勁之處，親友介紹的對象可多了解

牡羊：下定決心能翻轉命運，愛情上主動能扭轉乾坤

獅子：增加職場知名度受到肯定，戀情動向逐漸明確

天蠍：工作能力強而有所收穫，打扮能增加桃花運

雙魚：用智慧協調工作好壞狀態，感情更能釐清關係

星座運勢 職場 愛情 水星逆行 每週星座運勢 唐綺陽

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