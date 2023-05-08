唐綺陽星座運勢週報：魔羯職場遇勁敵 天蠍「1舉動」增加桃花運

我分享MBTI並不是要你給自己貼標籤，認定「我是這個型，所以我這部分很強，我得跟什麼樣的人交往才互補，我應該做什麼樣的工作⋯⋯」；反之，我希望你能去除標籤。 對我來說，MBTI是個自我探索的工具，它讓我理解，為什麼我會有一些自己都無法解釋的行為與狀況；它也讓我了解，原來世界上的人有這麼多不同的想法，而每種思考邏輯各有適合的地方跟盲點。

2023-05-10 07:49