明天立夏！ 命理師：3大生肖旺到發熱 屬牛人財富累積快

明天即將迎來立夏，意味著夏天來了，國際天星命理風水專家邱彥龍老師表示，立夏這段期間(5/6-5/21)有三個生肖，運勢將會隨著炎熱天氣加溫，其中屬牛的人，財富累積特別快，屬龍的人，則是人氣大幅提升，至於屬兔的人，則是能靠第六感走偏財運。

邱彥龍老師一一分析，立夏期間運勢最強3個星座分別是:

Top3 ： 兔

屬兔的朋友，這段期間錢財方面容易被突發的事情影響到規劃，但也不是壞事，因為可以用另外一種形式來解決，請相信你的第六感，加上積極行動的態度，能大幅提升你的偏財運。不論何種行業，做好服務，財運就會很旺，但要特別注意外地或圈子裡的小人來阻止你的財運。記得多微笑，開心的溝通跟做事，且遠離小人，就會有一片美好的天地。

Top2 ： 龍

屬龍的朋友，在這段期間，人氣有大幅的提升，對財富的敏感度變強，你所想像的事情都能靠行動完成，但要注意交際費、交通費跟家庭開銷會比較多，切記這段期間千萬不要投資，否則容易遇到斷頭事業，也要注意小人來阻擋財路。記得能夠讓你開心的事，才會是好事。

Top1 ： 牛

屬牛的朋友，溝通是這段期間的功課，請停止用腦袋思考，凡事隨心，開心就好，雖然會有點忙碌，但積累財富很快，人氣也非常旺，只是有好運也還需要努力去實踐與建置，才能如虎添翼。只要注意不要被詐騙或與邪魔歪道接觸，就能逢凶化吉避災。

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