周六立夏至！4大禁忌別犯 「這時段」小心曬到月亮
天氣愈來愈熱，本週六（6日）即將迎來24節氣之一的「立夏」，相傳立夏是門神生日，特別提醒4大禁忌要特別留意，以免惹怒門神。
4大立夏禁忌 坐門檻擋門神「前途容易暗黑」
清水孟國際塔羅小孟老師在臉書指出，立夏對古人而言，代表告別春季，夏季即將開始，古人通常都喜歡將立夏，當成溫度明顯升高的開始，酷暑即將到臨，並且雷雨增多，梅雨將要開始，農作物將要進入繁衍、旺盛生長的重要節氣。立夏禁忌包括：
1、不可以坐門檻
小孟老師點出，民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。
2、不要在正門口穿鞋
也由於立夏是門神生日，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋，避開門神比較好。
3、忌吃過補氣食材
立夏不宜吃太補，如果吃太補氣恐造成導致上火、喉嚨乾癢、胸悶、氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。
4、忌躁動與衝動
立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。
image source：pexels
招財芳療小配方 「這時段」盡量別曬月亮
命理師「泓葆先生」也建議，提供開運的「招財芳療小配方」，可準備橙花精油5滴、柑橘精油2滴、雪松精油2滴、薰衣草精油1滴，調好後作為薰香使用，若要直接接觸皮膚，一定要用基底油稀釋。
另外提醒，5月5日23點12分到6日凌晨3點33分是「半影月食」，「除非你會用特殊的方法來施行特別的開運法，不然這個時候最好就是在家裡睡覺，哪都別去，也盡量別曬到月亮」。
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