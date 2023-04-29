快訊

獨／企鵝妹環台遇8歲女童英文對答如流網驚 女童超強背景曝光

老是留不住錢？手機號碼「這六組數字」最容易漏財！

旺好運／ 陳咨穎
圖為花錢如流水，守不住財示意圖。圖片來源/ingimage
圖為花錢如流水，守不住財示意圖。圖片來源/ingimage

你常有沒有這樣的感覺嗎？從以前到現在工作起來總是波折不斷非常辛苦總是存不到錢，別人好像都是很容易累積到財富，或是省吃儉用苦守財庫十八年，好不容易賺到一點錢，總是會莫名奇妙的又留不住，不是家電壞掉就是家人需要？

也有人以前都不相信投資可以獲利，但突然哪天換你想投資時就被割韭菜，或是終於下定決心不再吃人頭路，創業當老闆結果也是慘賠倒閉。如果你總是遇到這種阻礙，那你的手機號碼裡面看看有沒有以下數字。

數字易經專家陳咨穎老師幫大家整理出會破財的手機號碼：

81、108、218、379、1244、7097。

本文作者為 源數專家陳咨穎 老師

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

手機號碼 財運

延伸閱讀

十年前沒買房負擔越大了 怎麼利用買房當作存錢？

愛莉莎莎「賣完課程出國」挨酸：割韭菜　高EQ回應網大翻

財運卡卡、容易分手？手機號碼裡有「這兩數字」會比別人更辛苦？

遇過最巨的貓！收容所「18KG乳牛喵」肚肚下垂爆紅 專家看傻：怎麼吃的？

相關新聞

老是留不住錢？手機號碼「這六組數字」最容易漏財！

你常有沒有這樣的感覺嗎？從以前到現在工作起來總是波折不斷非常辛苦總是存不到錢，別人好像都是很容易累積到財富，或是省吃儉用苦守財庫十八年，好不容易賺到一點錢，總是會莫名奇妙的又留不住，不是家電壞掉就是家人需要？

下周生肖運勢／豬貴人相助 虎羊愛情事業兩得意

命理專家曼樺老師分析，4/30-5/6各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

每日星座運勢／雙子精心打扮到處轉 不可放過愛情

2023-04-29牡羊座短評：恰逢朦朧愛情。【整體運★★★☆☆】與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞

CEO與CSO的對話／人生總是遭逢不順？命盤點出「關鍵」：改變的最好時間

太陰與天同本來就是兩顆注重享受、追求快樂的主星，重視感情、婚姻和家庭。如果在子位坐命，又叫「鏡花水月」；平靜無波的水面上，映照著皎潔的明月，是一幅多麼美麗的畫面。

12星座「個性表裡如一」排行榜！獅子說話超直、這星座「反應真誠好相處」

每個人性格不同，有的人表裡如一，也有的人總是說一套、做一套。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行哪些是外表和內心一樣誠懇的人。

起飛了！5月「財運超旺」TOP5 處女座薪資上漲、水瓶座偏財運旺

五月是一年中轉折的月份，隨著春季的漸漸結束，人們的注意力開始轉向夏季。在這個時候，財運也可能隨之轉折，因為它標誌著一個新的開始和機會的到來，特別是對於那些渴望改變自己財務狀況的人們。特別是五月中旬的母親節，跟家庭關係的互動，也牽扯到個人及家庭財運。來看看5月份財運最好的前五名星座：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦