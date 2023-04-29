老是留不住錢？手機號碼「這六組數字」最容易漏財！
你常有沒有這樣的感覺嗎？從以前到現在工作起來總是波折不斷非常辛苦總是存不到錢，別人好像都是很容易累積到財富，或是省吃儉用苦守財庫十八年，好不容易賺到一點錢，總是會莫名奇妙的又留不住，不是家電壞掉就是家人需要？
也有人以前都不相信投資可以獲利，但突然哪天換你想投資時就被割韭菜，或是終於下定決心不再吃人頭路，創業當老闆結果也是慘賠倒閉。如果你總是遇到這種阻礙，那你的手機號碼裡面看看有沒有以下數字。
數字易經專家陳咨穎老師幫大家整理出會破財的手機號碼：
81、108、218、379、1244、7097。
本文作者為 源數專家陳咨穎 老師
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