星座專家點名「這生肖」最近都在換工作？苦主證實：面試的很累

不少人會藉由命理、星座來測一測自己的運勢，塔羅牌老師艾菲爾近日分享經驗，觀察到生肖屬雞的人多數都有同一個狀況，好奇發生什麼事，「怎麼都來問事業運？」貼文引來網友唉嘆「最近很坎坷啊…」。

塔羅牌老師艾菲爾近日觀察到生肖屬雞的人事業似乎遇到瓶頸，在臉書發文寫道「生肖屬雞的朋友。過去一個月是不是都在換工作啊？怎麼都來問事業運？」

貼文曝光，網友們紛紛留言回應，「真的」、「最近很坎坷啊…」、「準備換工作」、「面試的很累」、「我也是屬雞，也想問事業」，其中有人似乎換職蠻順利的，留言表示「5月要進入新工作」。

艾菲爾4月初曾分享「一出生！就注定『財氣十足』的生肖」，生肖屬雞者就有入榜，尤其是民國81年、93年、105年出生的人，天生財氣更是無法擋，這輩子都不需要擔心沒錢用！他也表示，屬雞的朋友是有大將之風的人，本身能力佳，出社會後更能憑靈活的頭腦，為自己找到賺錢的機會，又因樂於幫助身邊的朋友、同事，累積的好人緣也容易得到他人幫助，因此財運會隨著日子，大幅度上升，想要創業丶投資丶經商都會有好運，只待時機一到，就有機會躍上枝頭變鳳凰。

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