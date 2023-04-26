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天生最搭的「生肖組合」TOP3！第一名是別人眼中的「神鵰俠侶」

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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在茫茫海中，誰才是我最佳的搭配夥伴呢？在十二生肖中，有三個組合最為合拍，能夠相輔相成，互相扶持，你是否有在榜上呢？以下一一揭曉。

第三名：鼠、蛇

蛇寶寶天生靈敏，思路敏捷，對於事物具有相當的耐心，能夠沉著面對，不斷的細細觀察，不到最後關頭，沒有十足的把握，絕不出手，但有時就會顯得瞻前顧後，像個慢郎中一般，遲遲不下決定，而鼠寶寶行動敏捷，做事態度積極，常常東奔西跑，像個好動兒一樣，想到哪就走到哪，一刻也停不下來，所以當蛇寶寶和鼠寶寶撞見一起的時候，就能產生互補效應，蛇的觀察力，能給鼠帶來正確的訊息，而鼠的行動力，能幫助蛇實現計畫。

第二名：猴、狗

持而盈之，不如其止，精明能幹的猴寶寶，往往不知道何時該滿足，何時該停止，善於利用人性來達到目標的猴寶寶，實在有些狡猾，稍有不慎就會遭人撻伐，此時若有狗寶寶在旁陪伴，就能當和事佬，替猴寶寶化解許多問題，狗寶寶個性忠實可靠，又富有公平正義的精神，能夠感化猴寶寶的心志，讓猴寶寶懂得進退，明白知足的道理，而猴也會知恩圖報，對狗寶寶回饋，狗將會是猴最佳的夥伴，在雙方個性融合搭配後，可謂兄弟齊心，其力斷金。

第一名：龍、馬

馬兒勇往直前，不怕困難，而且精力充沛，龍寶寶同樣也是勇往直前，而且剛直果敢，一身充滿正氣，當龍寶寶與馬兒相遇時，臭味相投，心心相惜，就像干將與莫邪兩把寶劍同時出鞘，戰無不勝，攻無不克，可謂最佳拍檔，能夠同進同出，一起打天下，如果成為情侶，必然是別人眼中的神鵰俠侶，重情重義，生死相伴，只是兩人都有些倔強和高傲的特質，如果一旦產生誤會，造成爭執，那可真是天崩地裂的戰爭，建議雙方要多點包容，關係才能維持長久。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 感情運

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