CEO與CSO的對話／人生總是遭逢不順？命盤點出「關鍵」：改變的最好時間

您是「人生有限公司的執行長」(CEO)，我是「沒有辦公室的人生策略長」(CSO)，我非常樂意在您的人生有限公司經營上獻策，提供我的看法與想法。

您可以提出您所遇到的問題或是難處，我將會在部落格以公開、專文的方式來提出我的建議。

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【CEO 的提問】

普羅米修士老師您好：

上半輩子的寫照，像在還前世的債。從胎兒起便吸二手菸，出生沒多久便肺炎昏迷，後來一直嚴重氣喘，直到十幾歲才發現原因而提出抗議，家人才不在旁邊抽菸。嬰兒時期從樓梯摔下滾到樓下，母親沒帶我去醫院（後來長大去照X光才知道肋骨完全斷開了六根，身體自癒骨頭自行黏上卻黏歪了，以至於脊椎側彎無法治癒）。

對樂器很有興趣與天賦，受到學院教授欣賞而要培養我參加考試，這個大好機會卻因為教授不要我讀雙科系而被我放棄了，保留的卻是沒興趣的科系，結果因為社交恐懼而沒法好好讀。

真心對待朋友，卻總是被忽略，不找朋友的話，朋友也不再找我。在團體中常被排擠。

戀愛過程短暫，每次都被甩。從小美到大，卻時常被忽略，一群人裡面，男生大都注意其他女生。少數追求過我的，都沒有真正關心過我。

許多挫折導致長期憂鬱。從小缺少愛（父親不和小孩說話，母親軟弱），心智一直沒成長，以至於無法適應社會。

發現自己從35歲起，兩次流年走到命宮，都遇到悲慘的事（死亡、失戀、重病），看命宮卻都是好星。為什麼呢？以後還會這樣嗎？

如今我開心離開冷漠的家人，孤單一人，自己賺錢生活。想要擁有好伴侶、好朋友…是奢望嗎？

懇請老師解惑，感激不盡。

月同

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

【CSO 的回覆】

您的命宮組合是天同、太陰(午宮)，身宮(財帛宮)組合是文曲。有關於命身宮組合的個性、特質，身宮如何影響一生的運勢，您可以參考以下這幾篇文章。

【推薦閱讀】 雙星組合 – 天同太陰

【推薦閱讀】 你追求的，真的是你最看重的嗎？

在回答您的問題之前，也要請您參考另一篇文章，我將引用文章中的一些觀點作為說明。

【推薦閱讀】讓慣性成為「重生的優勢」而非阻礙改變的「包袱」

讀完您的來信之後，令人感慨萬千。的確，我們無法選擇出生的環境，也無法選擇誰來當我們的父母。但是，那絕不是我們人生不順遂的主因。一如啣著金湯匙出生、富貴人家的子弟，傲人的家世背景並不能保證他們的人生就過得比別人順遂。

您的命宮是天同化權、太陰化祿，再加上祿存及左輔，遷移宮有文昌，財帛宮有文曲，官祿宮有天機化科及天梁。乍看之下，的確是吉星雲集；再加上三方四正無煞(星)無(化)忌，是個平穩沒有巨大起伏的格局。

太陰與天同本來就是兩顆注重享受、追求快樂的主星，重視感情、婚姻和家庭。如果在子位坐命，又叫「鏡花水月」；平靜無波的水面上，映照著皎潔的明月，是一幅多麼美麗的畫面。

但是，只要水受到了擾動，水面上的月影就變得支離破碎，畢竟水面上只是月影，而不是真實的月亮。也象徵天同太陰的組合，坐命者的情緒容易受到外界的影響而產生波動；正是無須擔憂處處憂，無須心煩事事煩的寫照。

而位處午宮的太陰與天同，兩顆星皆落陷，星曜中負面的特質更加明顯。天同的懶散、得過且過、依賴心重、容易受環境影響，加上太陰的私心、被動、膽小，再加上兩顆星都有的赤子之心，讓天同太陰就像是一個擁有大人形體的小孩。

祿存是一顆讓人又愛又恨的輔星，雖然能增添福份、消災解厄，但是臨宮必然有擎羊和陀羅，帶來與親人(尤其是父母和手足)相處上的挫折。在嬰兒時期的嚴重受傷，身體卻能自癒復原；雖說有後遺症，但不得不說祿存還是發揮它基本該有的功能。

父母宮除了擎羊之外，又有火星，讓您和父母之間的關係並不融洽；對於非常重視家庭、親情的太陰而言，與父母之間的關係冷淡不啻是另一種打擊與無奈。

但是，如果我們將自己人生中所遭遇到的不幸與苦難，都歸因於原生家庭的父母所造成的影響；那麼，當我們有了不錯的成就或優渥的生活時，我們也會歸因於那是受到父母的影響所以才能得到的嗎?

我們人生當中大部分的遭遇，無論好壞，最該負責任的，是我們自己。因為，別人想給的，您可以拒絕；別人不想給的，您也不能強求。

從命理的觀點來看，祿存需要「乘旺」，也就是祿存要和廟旺的主星同宮，才能發揮其應有的功能與實力。由更積極的意義來看，祿存要和廟旺的主星同宮才能產生強大的作用力，縱使身旁的人無法給予協助(甚至扯後腿)，所處的環境惡劣(也就是臨宮的擎羊、陀羅來夾)，依舊可以用自己的力量來衝破困境，闖出一片天。

當宮內的主星落陷，祿存無法乘旺，能發揮的力量就有限，難免就會感到受制於臨宮的擎羊、陀羅，而無力衝破。

命盤中的另一顆煞星及化忌(鈴星及巨門化忌)進入了福德宮，造成了您負面思考的傾向，再加上右弼的催化，更是想不開、煩惱多，喜歡牛角尖。簡單地說，就是心理素質不夠強健；在遇到挫折、磨難時，更容易雪上加霜，難以從負面情緒中走出。

那麼，難道命宮三方四正的這些吉星都沒有用處，而任由這些煞星肆虐嗎?

您的命宮除了祿存之外，還有天同化權、太陰化祿以及左輔。化祿及化權原本代表力量，但是加諸在落陷的主星上，讓太陰更加地被動、自私，天同更為固執，再加上左輔的推波助瀾，形成了您主觀、固執的個性。您執意要念雙主修，而放棄了教授欣賞、願意栽培的好意，正是這種內在固執的展現。

這些內在的力量，原本應該要展現在行動上，形成有效的作為來達到您想要的目標。但是財帛宮的文曲、遷移宮的文昌，讓您優雅有餘、動力不足，遇事就失措而無法自行處理與解決。

內在固執、主觀的個性，不夠強健的心理素質，再加上行動、決斷力不足，形成了您所說的 "心智一直沒成長，以至於無法適應社會" 現象。

從命盤來分析，僕役宮是紫微、七殺，所認識、來往的人，不乏是有身分、地位，實事求是的朋友。但是如果自己不夠強，就很難與他們平起平坐、平等對待。所謂的實事求是，其實就是交往之中帶著平等互惠的原則，彼此既可以提供對方所需，也可以從對方獲得自己所需要的，這種需要包含了物質以及非物質的事物。

【推薦閱讀】 它強你不見得會跟著好，它不好你也跟著不好 – 談談難搞的的僕役宮

如果他們在您的身上找不到他們所想要的，卻可能需要回過頭來照顧您的需求，這種不平衡的互動與供需，終究會導致友誼無法持續。

由行運來分析，從32歲之後的連續兩個大限，大限的夫妻宮不是有雙煞(擎羊、火星)，就是煞忌同宮(巨門化忌加鈴星)，代表著情路並不是走得順暢。但是我的看法並不是單純地認為命運限制了您感情上的發展，命盤中的行運只能算是結果的呈現，而非主因。

鏡花水月的優美景緻的確會吸引人，但是人們除了欣賞之外，更希望能實質、穩定地擁有他們所想要的。美麗的外在的確能吸引異性對您的注意，但是彼此是否能長期、穩定地交往，則更有賴於內在個性的相互吸引。

擁有大人形體的小孩，心智沒成長，固執、主觀的個性，不夠強健的心理素質，這些都是不利感情穩定發展的因素。感情的基礎和友誼是一樣的，需要平等互惠、各取所需。當對方發現他遇到的不是可以互相扶持的伴侶，而是一個需要被人呵護、照顧「長不大的小孩」，任誰都會想放棄。

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您目前走在紫微七殺大限，是這張命盤中自我意識、行動力、決斷力最強的時候。

您曾考慮過試著改變一下嗎?

試著放棄過往那些「我應該要很好，但是為什麼沒有發生?」的糾結。

試著放棄過往那些「我所遭受的，都是不公平的待遇」的糾結。

試著放棄過往那些「我很弱，所以需要別人來幫我」的糾結。

大限的夫妻宮有天相、天鉞，以及大限的祿存，想要有好伴侶並非奢望，但是它不會自動從天上掉下來。

您要讓自己產生足夠的吸引力，而這些吸引力絕不只是外在的美，而是健康、開朗、自信、成熟、穩重的個性。

和朋友交往、互動，也是相同的原則。

所以，機會仍在，期望不會是奢望。

第一步就是打開自己的生活圈，認識更多的人，不要讓遷移宮的陀羅和化忌阻礙您向外的發展。

能夠改變自己的只有自己，而改變的第一步就是理解，研究命理最大的價值是讓我們更瞭解自己，接受自己的好與不完美，然後我們才有能力改變。

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