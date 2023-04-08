一周生肖運勢／屬猴財運佳「現金為王」 屬龍多吃地瓜

命理專家曼樺老師分析，4/9-4/15各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.龍

本周本周運勢旺旺，事業所向皆捷，為第一名。工作得心應手，發展順利，人際和諧。可利用此時機多加強同事情誼。

NO2.猴、雞

猴：本周運勢強大，為第二名。業務提成少不了，應該趁機多與客戶及上司連絡，擴大工作關係網，可收事半功倍之效。

雞：本周運勢直線上升，信心指數也上升，同為第二名。關鍵時刻，工作壓力雖減輕，但仍有暗湧不宜妄進，切勿掉以輕心。

NO3.蛇、馬

蛇：本周運勢順利，心想得以事成，為第三名。對於未來更加有有企圖有抱負， 該規畫業務作戰的計畫了。

馬：本周運勢穩中求貴，同為第三名。工作不要過份依賴他人，或是率性而為，要懂得先去發掘問題，靜心下來想辦法解決問題。

【財運前三名】

NO1.猴

本周財運很好，業務完成，順利進行，現金收入增加不少。國際貨幣變動影響甚大，現金為王是目前最好的狀態。

NO2.龍

本周事業運旺盛，帶動財運提升，人脈就是金脈，在穩定中持續收入，小錢累積多了，還是可以有為的。

NO3.蛇

未來財運興旺，眼前好好把握，只要不出太大問題，一切都在掌握之中。還可以提前做好理財規劃。

【感情運前三名】

NO1.龍

女性本周愛情運上升，在外參與活動，有機會被異性青睞或是發現意中人，可試著敞開心懷，從友誼開始。

NO2.雞

單身者愛情運上升，愛情充滿希望，休假的快樂氣氛也帶動了你的好心情。與他有一點曖昧情愫產生了。

NO3.蛇

家庭運甜蜜，終於可以在家好好享受難得的清靜，買菜，做菜，喝個下午茶，看書，在等待先生一起晚餐，小日子過得很充實。

【健康運前三名】

NO1.龍

健康運不錯，養生健康多食根莖類食物如地瓜，南瓜，馬鈴薯等，有助於大腸，小腸代謝的穩定性。

NO2.猴

健康運勢良好，體力驚人令人佩服。還是要按時補充每日必須的維他命，並保持運動鍛煉身體才是健康之道。

NO3.蛇

健康運勢尚可，為了夏天來臨之前，期望身材窈窕， 無所不用其極的減肥，但也要注意身體健康的維護。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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