低潮來襲？星座專家米薩小姐：做這10件事讓你「滿血復活」

人都有低潮的時候，當心情好憂鬱，提不起勁，該做哪些事情幫助自己恢復呢？星座專家米薩小姐和自然生活美學家Youtuber艾琳Erin合作分享【心靈能量】沒動力？低潮期10大自救法，陪你走出低潮。

1.跟所有拉低能量的人保持距離(包含家人)

人在狀態不好的時候，很容易受到別人影響。如果有朋友會一直拉低你能量，當你低潮時覺得再也無法負荷，就快點遠離他們。

就算對方是家人，也要遠離。家人看見你不順，常常會「潑冷水」提醒你、念你。米薩小姐建議，如果經濟允許，不妨先搬離開家，免得被別人意見影響，會變成你自己不想要的樣子。

米薩小姐說，人和原生家庭會有一段黑暗期，那是你成為大人的必經之路。人心理上成為大人，需要練習獨立，如果和家人有衝突，感覺自己不被了解、支持，不如先拉開距離，一旦穿過黑暗期，也就會和家人重歸於好，不用太擔心。

2.找讓自己有成就感的事情做

低潮的時候，可以找點輕易達成成就感的事來做，譬如艾琳去工作室學畫畫，因為有老師指導，最後帶著美美的畫作回家，就覺得很開心，第一次畫畫就有了成就感。艾琳也去上了手沖咖啡課程，學到一些小撇步，就會覺得自己好棒。

她建議成就感不要只有一個來源。不要找太難的事情，做些很簡單的事情，讓自己獲得成就感。

3.把所有情緒寫下來

米薩小姐分享自己工作曾發生失誤，整晚失眠，自責又焦慮。她試著把所有情緒寫下來，厭倦、疲憊、困擾...，她把當下的情緒一個接一個寫下來，情緒不斷被拆解，寫完之後她的心反而變平靜，知道接下來該怎麼辦了。

米薩小姐建議，要看見自己的痛苦，理解自己，把情緒寫下來之後，焦慮的感覺會過去，會發現自己有這麼多情緒，「以痛苦為師」。

米薩小姐建議，把情緒寫下來，焦慮的感覺會過去，就能「以痛苦為師」。圖片來源/ingiamge

4.找身心靈工具

艾琳說，如果陷在低潮，一定要找到背後一連串的原因，這時候她會去算命、看星盤等，艾琳說她做完這些身心靈工具，瞬間會覺得自己不迷惘了。

艾琳認為，這些身心靈工具可以幫助換位思考，透過老師也可以客觀看待事情，她很多朋友把算命當紓壓，透過占星之類，會發現最近的不順只是階段性的，過陣子就會轉好了。

米薩小姐也認為，算命是讓大家了解自己的工具，但是建議要選擇生命價值觀和自己符合的老師。

5.找心靈導師或是崇拜的人聊一下

米薩小姐建議可以找那些他們身上有你欣賞的特質，且願意對你真心分享的人聊一下。

米薩小姐曾在工作上遇到低潮，在某次餐會遇到她的偶像，當她說出困擾，對方幽默「彈指」安慰她「從這個響指之後，一切就過去了」。因為對方的頻率和米薩小姐相似，且是她一直嚮往崇拜的人，所以頻率有共振，和偶像談過後，米薩小姐原本覺得低潮的事情，也就能看淡。

艾琳也分享自己和老闆聊天的經驗，對方不會糾結小事，反而帶她往大方向看。這些就是所謂「明師」，是陪伴你度過低潮的好角色。

6.找一個人來誇獎你

艾琳說他曾經在讀書會中，要求在場夥伴互誇彼此一分鐘，當場團體氣氛變超好，每個人也都馬上變得不一樣。

艾琳建議如果陷入低潮，找不到一群人，也可以找一個朋友，請他告訴「你那裡很好」，聽完朋友的話就會覺得自己其實很棒。

7.與大自然連結

米薩小姐認為，大自然是最無私的，人常和大自然有距離，感受不到大自然的無條件付出與包容。米薩小姐建議低潮的時候就去「接地氣」，不妨踩踩草皮，看看星空、看看大海，就會覺得自己煩惱很渺小。離開都市水泥，去連結大自然，心理的毒素會被排解。

人總有低潮的時候，不妨光腳丫踩踩草地，吸取一些新的能量。圖為示意圖。圖片來源/ingiamge

8.動態休息的運動

人在低潮的時候很容易懶散，所以更要動，對艾琳來說，游泳就是她最好的運動，在水裡面很難分心，過程很安靜，會有沉思的時間，透過游泳自我陪伴，透過自問，會覺得自己的低潮，都在游泳過程中獲得解答。

9.去嘗試新的體驗

米薩小姐說，人陷在低潮，可能是因為自己外界和內在的資源不夠，所以需要擴展生活經驗，獲得新的資源。

人如果什麼都不做，就只會在原地。不妨去從沒去過的公園、學沒做過的技藝，不見得需要真的得到什麼，但是要敞開心胸去感受，轉換心情，不帶任何偏見去感受任何事情。

10.休息閱讀吸收新知識

艾琳分享，之前因為行程排太滿，覺得自己要枯竭了，一度覺得心理負擔很大。有一天她受不了，就拋開工作，跑去台南窩在書店看書，看了一整天，忽然有覺得「被滋養」的感覺。對艾琳來說，看食譜也覺得很開心，看書的體驗也是學習，看的書不是為了工作去看的書，而是很雜的書，覺得自己重新被滋養到。

人會覺得低潮的原因是，常常是因為人覺得自己一直停在原地，一旦發現自己學了新東西，有進步，可能就會擺脫低潮了。

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