唐綺陽星座運勢週報：巨蟹注意理財與開銷 牡羊感情點出問題

水星進金牛，是四月重要的星象，影響長達兩個月的時間，讓我們思考時間、理財、健康以及跟經營有關的問題。太陽趨近木星在牡羊星座，火星也就位開創星座，啟動籌備已久的計畫，承受不舒服的壓力，要有破釜沉舟、面向恐懼而行的勇氣，能夠展開新的契機。水火度數趨近成相位，小心遇到冒失鬼，性急的人要留意，避免著急而使事情破局。

2023-04-03 08:59