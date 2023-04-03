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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹注意理財與開銷 牡羊感情點出問題

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報4/3-4/9】

星象影響：水星進金牛、日木趨近、水火度數趨近成相位

水星進金牛，是四月重要的星象，影響長達兩個月的時間，讓我們思考時間、理財、健康以及跟經營有關的問題。太陽趨近木星在牡羊星座，火星也就位開創星座，啟動籌備已久的計畫，承受不舒服的壓力，要有破釜沉舟、面向恐懼而行的勇氣，能夠展開新的契機。水火度數趨近成相位，小心遇到冒失鬼，性急的人要留意，避免著急而使事情破局。

12星座個別運勢：

牡羊：凡事顧好健康才能長久，感情衝突點出問題

金牛：工作合作變數大，感情問題要說開

巨蟹：注意理財與開銷，感情重質不重量

水瓶：獨自煩惱不如集思廣益，感情上多表達自己

雙子：工作種瓜得瓜，感情從革命情感開啟

天秤：淨化身心提升效率，解開感情誤會好時機

天蠍：千言萬語別只有「嗯」，旁人呵護要珍惜

射手：面對職場勇於爭取，感情上的爭吵也是溝通

獅子：工作、感情充滿兩難抉擇，但都是好的

處女：機會湧來靠智慧選擇，感情思考真正想要的

魔羯：信任沉穩專業的夥伴，聰明的桃花更吸引你

雙魚：事業靠人脈經營，感情上兩情相悅、適合告白

星座運勢 理財 唐綺陽 火星 每週星座運勢

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