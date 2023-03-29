閏月禁忌大公開！不要在這個月份做這些事情

打開今年的農曆，你會發現2023癸卯年是有閏二月的一年。沒錯，今年我們還得再過一個農曆二月，接下來才會是農曆三月。所以，今年的農曆癸卯年總共有384天，是特別長的一年。

閏月的出現，是因為農曆年的標準日數只有355天左右，只要累積三年，就會與陽曆、四季、和節氣脫節。因此，在一些特殊的年份裡，會往農曆年裡多加一個月，稱作閏月。

今年為何是「閏二月」？

農曆的置閏規則與節氣有關。24節氣又可細分為「節氣」和「中氣」兩類，各自簡稱節和氣。從冬至開始起算，將中氣與節氣隔一排列，冬至為中氣，小寒為節氣，大寒為中氣……依次類推。



一年中的12個中氣和12個節氣如下：

12個中氣：冬至、大寒、雨水、春分、穀雨、小滿、夏至、大暑、處暑、秋分、霜降、小雪。

12個節氣：小寒、立春、驚蟄、清明、立夏、芒種、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪。



農曆的12個月，每個月都一定要包含一個「中氣」。今年農曆二月之後的那個月只有節氣「清明」（2023年為國曆4月5日、農曆閏二月15日），「清明」之後的中氣「穀雨」落到下一個月去了（2023年為國曆4月20日、農曆3月1日），二月之後便出現了一個沒有中氣的月份。因此便把二月之後的這個沒有中氣的月份，沿用二月的名稱，定為「閏二月」。

「閏二月」有何民俗講究？

今年閏二月，這也就意味著今年會有兩個「立春」，會有兩次「龍抬頭」，所以也被稱為「雙春年」。



不過老祖宗認為物極必反，好事不能太多，如果在一年當中出現了兩次「龍抬頭」，有了雙春年的話，可能不是好事，所以漸漸的形成了「閏二月流年不利」的說法。為避免這些不利，有關「閏二月」的禁忌與講究也就隨之而生。

1、清明不上墳

掃墓祭祖是清明節流傳至今的最重要習俗。大家都會趁著假期，盡可能安排回家祭祖與掃墓，和逝去的親人一年一度相見。



今年清明趕在閏二月裡，有些地方流傳一種說法：「閏月清明不上墳，上墳禍事就臨門」，於是大家都坐不住了，開始擔心今年清明能不能上墳。



當各種傳統習俗之間發生衝突時，老祖宗也不是沒有變通的法子。祭祖不一定非要清明當天去不可，可以根據各地的習慣，選個「前三後四」、「前七後八」、或「前十後十」的日子去上墳。

2、不光腳下地

農人下地幹活時，基本都是光著腳的。但是到了閏二月，會有個專門的講究：不光腳下地。一方面，古人認為，鞋子有「辟邪」的寓意，穿鞋下地，可以避開閏二月帶來的一些晦氣；另一方面，閏二月的氣溫忽冷忽熱，穿鞋可以避免寒從腳起。

3、不過兩次生日

這個習俗不僅限於閏二月，而是包括所有的農曆閏月。過農曆生日的壽星，不能因為有閏月，就覺得自己賺到了，接連過兩次農曆生日。一般選第一個月過生日，閏月就不過生日了。因為在民俗文化裡，閏月過兩次生日，有透支福氣和「壽命」的意思，不太吉利。

4、閏月不吵架

閏月在老一輩人看來，屬於「虛月」，應該安安靜靜的過日子，儘量悄悄的度過這個月份，不能吵架，不然會一整年都不消停。

5、子女給父母買閏月鞋

「閏月鞋，閏月穿，閏月老人活一千」，按照民間說法，逢閏年閏月，子女回家見父母的時候要送上一雙鞋，以報哺育之恩。因為過去人窮無鞋，光腳勞作，導致腳破流血，所以在閏年閏月回家團聚時，送上閏月鞋是一種孝順的表現。台灣較常見的說法則是，出嫁的女性要在閏二月回娘家，煮豬腳麵線給父母吃，為父母添壽。

6、女性要喝閏月茶

在武夷山地區，閏月有喝茶的習俗，且只有女性才有資格入席茶宴，男性不能參加。由農家婦女輪流做東，邀請近村的女客入席喝茶聊天，以增進鄰里和睦。

7、「雙春閏二月，春寒逢秋旱」

2023年因為有兩個立春，等於說立春時節會比較長，春寒的情況也因此較長。這段時間，冷空氣活動頻繁，陰雨天數多，降水豐沛。既然雨都在春季下完了，秋季就較可能發生乾旱的情況，即「春寒逢秋旱」。有句俗語「春夏雨雹多，秋來缺雨水」，也是在講這種情形。

閏二月到底好不好，對此有不少的討論。老一輩的人多半認為閏二月流年不利，因為忌諱的事情比較多，如忌遷墳、忌結婚等，再加上「春寒逢秋旱」會影響農業生產，給人們生活帶來不便。另一方面的說法則認為今年是雙春年，「春」代表生機、活力以及希望，雙春自然是一種吉利、好事成雙的象徵。

不過，本質上閏二月是正常的曆法設置，只要平心看待即可。民俗說法因為流傳太久又太廣，出現許多變異和互相衝突的理論，也是社會演變的正常現象。只要不過度執著於某一種說法，運用理性和智慧來趨吉避凶，才是最適合現代人的行事態度。

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