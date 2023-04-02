春天新氣象！米薩小姐：身邊「10大負能量物品」丟掉立刻轉運

星座專家米薩小姐平常對身心靈美學很有研究，她和「花精師」花語心合作「【心靈能量】10大負能量物品，千萬不能留！丟掉立刻開運｜米薩小姐」影片，分享10種會帶來負能量應該迅速丟掉的東西。

「負能量」的定義是，如果有某件人、事、物會讓你從原本平靜狀態，覺得混亂不穩定、或是有掉下去、悲傷憂鬱的感覺，必須花外力、花時間才能恢復，就是「負能量」。

★10大負能量物品：

1.佛牌或是術法產品

有些人會到泰國、東南亞求佛牌，網路上常說可以帶了可賺錢、招桃花，這些東西多是非，就算真的能帶來好運，以後可能也會需要付出代價。建議趕快丟掉這些東西，避免影響你的氣場。

2.來路不明的舊物

不曉得之前主人是誰，不知道經歷過哪些地方的舊東西，都容易有負能量。花語心分享，有朋友買了二手嬰兒推車，但是用了之後全家都不順很浮躁，不僅家人容易吵架、小孩也愛哭鬧，某天他們不小心把嬰兒車弄丟了，結果弄丟後，居然覺得全家運勢變好了，一切都變得很輕鬆。

購買古物、舊物要特別小心，前任使用者可能留有特殊印記。米薩小姐也分享自己買國外古董，不小心遇到髒東西做噩夢經驗，建議如果要買舊物，也要找氣場對的來源。

3.破掉的錢包

風水上說「破掉的錢包就是會漏財」，米薩小姐有朋友送的小錢包，用了十年都變破了，拿出來有點汗顏。錢包是代表個人公關的門面，如果錢包破舊不好意思拿出來，就是負能量。米薩小姐後來換了錢包，就能夠大方拿出來。她也說，「錢包的總價值乘以150等於你的年收」，可以參考。

4.很久沒洗的寢具

寢具包括每天睡覺的棉被、被套、床單，除了塵螨和衛生問題，因為睡覺是人最放鬆的時候，會釋放平常累積在身上的負面能量和壓力，這些能量是看不見但卻是存在的，會一直積累下去。如果你一陣子沒洗你的寢具床單，身體會越睡越累，因為有股氣需要清潔，建議寢具要常常清洗、多曬太陽。

5.壞掉的鞋子

俗話說，「好的鞋子會帶你去好的地方」。西方人看個人出身良好，會看後跟磨損的程度，可以看出你有沒有良好的使用習慣。鞋子本來就會磨損，但如果壞掉了，你還是堅持穿這雙鞋，可能有損健康，這代表你的潛意識覺得「自己不配用好的東西」。

俗話說，「好的鞋子會帶你去好的地方」，破掉的鞋子會影響健康，建議也立刻丟掉。圖片來源/ingimage

6.沒有功用的囤積物

空間裡如果沒有功用的囤積物，如果是會用到的日用品不算，但像是有些長輩囤積大量的餐具、塑膠袋、瓶罐等閒置的物品，因為惜物所以被留下，這些物品留在家裡，會形成一種盤根錯節的固結的能量，是一種很沉重的能量。後續社工、親友要勸長輩清理掉往往很難，那種固著的能量會使人生病，有句話「你的房子代表你的心」，所以你在家堆很多東西捨不得丟，可能內心思維也有一塊缺憾。

7.枯掉的植物

科學上來說，植物如果枯掉會發霉，對家中空氣品質不好。從靈性來看，枯掉的植物代表「你是無法養育其他生物的人」，建議如果植物枯掉就快丟掉，如果無法養育其他生物，也就代表你照顧不好其他人，不如快丟掉。

8.不要吃製作過程混亂的食物

吃貨要特別注意，「不要吃製作過程混亂的食物」。花語心曾經去過一間老店，一走進店就感覺店員很浮躁，氣氛很奇怪，讓人心浮氣燥，餐點送上來，花語心就覺得不對，覺得頭暈目眩想吐。建議去吃飯的時候，可以觀察一下店面，如果很混亂，店員感覺很浮躁不要去。

就算是在家煮飯，如果心情複雜、混亂，悲傷的時候建議「不要去處理食物」，容易造成悲劇，你可能會煮壞、燒焦，敏感的人會吃得出來。米薩小姐說，「任何物品的能量，都會跟持有人互動。」

關於食物的簡單判斷法：如果吃完一個東西沒有獲得滿足感，吃完覺得更餓更累，這就是不適合你的食物。

老師建議悲傷的時候，不要烹飪煮飯，容易造成悲劇。圖片來源/ingimage

9.勾起你不好回憶的東西

如果是絕交的朋友送的東西、分手時穿的衣服、學生時代不愉快的畢業紀念冊，如果累積到負向回憶的話，建議把那些東西全丟掉，給自己新的人生。如果前任留下的紀念品，看到就會想哭的話，建議如果還「有價值」就賣掉，換成錢也好。建議先讓自己狀態平復，結束悲傷的感覺，不要在悲傷過程中丟棄東西，希望等大家狀態平復再處理。

10.聳動的、會刺激情緒起伏的文字、圖片、聲音

網路時代，建議在選擇接收碰觸訊息要非常小心，如果在網路上看到不舒服的東西，直接取消追蹤。如果是高敏感人格，要特別注意，如果最近社會新聞多，預知到最近有很多這樣的新聞，可以直接減少上網時間，有意識保護自己。

如何知道自己有沒有被負能量影響到呢？

當你發現你照常吃喝睡，但不知為何有煩躁感、疲累感，有可能不是你自己問題，可能是你被物件或情境的負能量包圍。建議先把上面十點物品斷捨離，讓心情輕鬆一點，請多去有活力的地方走一走，到大自然呼吸新鮮空氣，親近動物或植物。假設身心靈忽然覺得不舒服，最簡單的就是「趕快去洗澡」淨化一下，流眼淚也無妨，想哭就哭讓能量宣洩出來。

◎本文內容已獲 米薩小姐的星座塔羅 授權，未經同意禁止取用轉載。