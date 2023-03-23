最怕空氣突然安靜！3星座超難聊「開口就冷場」巨蟹有尷尬模式

聊天在生活中是一項重要的社交技能，可以讓人善於交際，又有機會能夠遇到貴人，然而有些人不是天生就愛聊天，他們可能比較喜歡安靜做事，甚至有時候會把氣氛搞僵，「搜狐網」列出了三大超難聊的星座，可能是說話太認真了，會瞬間讓場面降溫，讓人沒辦法繼續撩下去。

巨蟹座

巨蟹座天性比較內向，尤其在陌生人的面前，需要一段時間的相識，不過就算是一開始就認識的人，只要對方不是熟人，他們還是會保持著客氣不失禮貌的態度，巨蟹座習慣先察言觀色，會禮貌地開啟尷尬聊天模式，讓人不得不跟著他的節奏走。

摩羯座

摩羯座本來個性就比較冷靜踏實，說到聊天，可能會讓他們被扣分，因為他們習慣了談正經事，不習慣講一些沒有營養雞毛蒜皮的小事，且一向認真看待事情的魔羯座，可能會把旁人隨口講的玩笑話當真，然後氣氛就逐漸嚴肅了起來。

處女座

處女座有毒舌本領，意見不合可能就會開始抱怨，由於他們的完美主義傾向，他們可以隨意挑出別人的錯誤，越是越有地位的人，越逃不過處女座的提醒甚至批評，如果有熟人想跟處女座聊天，就得習慣他們冷漠的回應。

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