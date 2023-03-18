12星座復仇指數曝！《黑暗榮耀》女主角不是天蠍就是這星座

《黑暗榮耀》熱播，宋慧喬飾演的女主角文同珢小時候被霸凌，長大展開復仇。占星YouTuber安德魯的賤聲房影片「『星座』12星座🔥復仇🔥指數大公開‼️到底誰的殺傷力最強…惹不起啊⚡️」分享12星座的復仇方式。請參考太陽和火星。因為火星可以看出人的親密關係、親密模式，還有發脾氣的樣子。

▎直球對決組

牡羊、獅子、射手、處女

這是復仇戰鬥指數最低一組，牡羊、獅子、射手遇到不平等待遇，如果沒有太超過，他們會想忍下來，但是往往嘴巴忍不住。處女則會將不好的情緒藏起來，外表看起來沒有異狀，一但底線被衝破，這四個星座絕對不容忍。

他們是吃軟不吃硬的星座，牡羊、獅子、射手遇到別人欺負他，比他更強勢、更大聲，他們一定會還擊，情緒反應很直接，可以從他們的說話語氣看出不爽，「就是要對著幹」。他們無法忽視不公不義的事情，不單針對自己，看到別人受到不平等待遇或被欺負，他們也很難嚥下這口氣，會挺身而出。但是他們情緒來的快去得快，爆過就沒事，甚至忘記為什麼這麼氣。

而處女座則是很重視形象的星座，很多時候會說服自己，「你是哪根蔥？你的格局跟我不一樣，我才懶得理你。」處女座被惹到也會反擊，但過了就沒事，不會打持久戰。如果你向處女座誠心道歉，處在弱者角色，他們也能接受道歉。

▎暗箭難防組

巨蟹、天枰、水瓶、雙魚座

他們常被歸類在人畜無害的好好先生、好好小姐，這不代表他們沒有底線。如果你多次踩到他們底線，他們也不怕把事情鬧大，他們會運用人際關係的力量，會等待機會報仇，而且會結交盟友，他們會到處散布你欺負他的消息，把身邊的人拉到他同一國。

因為這些星座平常就給人柔弱溫和形象，所以大家很容易相信他們說的話。他們會等到適當時機，聽到別人在抱怨你的時候，他們會輕描淡寫丟一句「對啊，他就是這種人，他上次也是這樣對我」，他們很善於用天生優勢，用柔軟力量拉攏人心。

如果他們決定要搞你的話，他們可以把黑的說成白的。這些星座的人忍耐力、包容力蠻大的，如果真的讓他們對你出手的時候，可能你自己也做得很過分。他們的復仇殺傷力，算是中等。

▎智慧型復仇組

金牛、雙子、天蠍、魔羯

雙子其實是人人好的星座，對很多事情不太在意，不會往心裡去。但如果有人「弄到他們」，讓他們再也受不了，雙子決定要反擊的時候，是屬於咬住就不會放的。雙子原本就是很極端星座，要麼不做，要做就要做到底，到自己爽為止。如果讓雙子走到復仇這一步，他們絕對不可能和解，不會輕輕放下。

金牛座、天蠍、魔羯則是屬於非常有耐性的星座，如果你不要主動招惹他們，他們通常蠻和平，不會多管閒事。但是如果今天你招惹他們，讓他們決定要報復，他們會把你對他的不好，做過那些過分的事情，在心裡記住很久。當你們有爭執、有誤會，你以為事情過去了應該就沒事，但這些星座會把不好的情緒藏很深，如果他們決定要報復，會是有計畫的，心裡有演練過且很有耐心。這些星座不會隨便出手，一出手就絕對讓你慘兮兮。

安德魯老師也認為，《黑暗榮耀》女主角文同珢在劇中的角色設定，不是魔羯就是天蠍。這兩個星座的人在表面上會營造出不計較的形象，但他們心裡有一把尺，等到你超過越了線，他們就會記住你做的事，記住這些不好的感覺，當感覺層層疊加越來越深，逼得他們非出手的時候，他們的殺傷力會讓你措手不及。老師也期許大家新的一年要當善良的人，不要欺負人，也要保護自己。

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